La Capital | Política | Losada

Denuncia penal contra Losada por "apología del crimen" tras su proyecto contra las "falsas denuncias"

Presentación judicial por el proyecto de la senadora santafesina. En este marco, un informe realizado por el Observatorio de Violencia de Género asegura que las falsas denuncias representan tan solo el 0,09% del total

10 de mayo 2026 · 17:09hs
La senadora Carolina Losada

La senadora Carolina Losada

La senadora santafesina Carolina Losada fue denunciada penalmente por su proyecto de ley que busca endurecer las penas por falsas denuncias y falso testimonio en causas vinculadas a violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes.

La denuncia, presentada ante la justicia federal, fue encabezada por el exjuez de Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la profesora consulta de la UBA Dora Barrancos. Además, y firmada por una larga lista de referentes en derechos humanos, entre ellos, Nora Schulman, Nelly Minyersky, Taty Almeyda, Francisco “Paco” Olveira. Mónica Macha, Susana Toporosi, Diana Maffia y Alberto Kornblihtt.

Losada fue denunciada por llevar adelante “un plan de coacción e intimidación a profesionales de la psicología y otras disciplinas para disuadirlas de atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales de todo tipo (intrafamiliar, en un ámbito institucional, trata de personas, explotación sexual infantil y pornografía infantil)”. Asimismo, los denunciantes sostienen que el proyecto impulsado por Losada sobre “falsas denuncias” se apoya en un fenómeno “sin sustento estadístico”.

Entre los delitos que se le acusan a Losada aparecen coacción, encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y apología del crimen.

>>Leer más: Carolina Losada aseguró que su maternidad llegó de manera "imprevista": adoptó a dos preadolescentes

Falsas denuncias: un fenómeno marginal

El Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos realizó un relevamiento de los casos penales en distintas provincias del país entre durante tres años.

El informe comprende el período 2023-2025 y aborda los casos registrados en los sistemas de gestión de los Ministerios Públicos Fiscales del país por los delitos de falsa denuncia y falso testimonio (artículo 245 y 275 del Código Penal respectivamente). Las jurisdicciones que respondieron fueron 17 sobre las 25 totales, quedando fuera Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tucumán.

El total casos penales relevados 8.254.672 (totalidad de casos iniciados en los MP) y, como afirma el informe, "el dato más sólido y el más importante del relevamiento es el que establece la dimensión real del fenómeno en el universo total de la conflictividad penal".

Según el relevamiento, durante esos tres años se iniciaron 7.517 investigaciones por falsa denuncia lo que representaría el 0,09% del total, esto es, una causa cada 1.098. Por su parte, el falso testimonio, representa el 0,025% del total: una causa cada 3.940.

"Este dato refuta empíricamente la premisa central del proyecto de ley: no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal", aseguran. O sea, no hay ningún fenómeno criminal de magnitud que justifique el proyecto de ley.

Además, en el total de las 14 jurisdicciones que desagregaron, el 86% de las falsas denuncias corresponde a conflictos de otra índole (patrimoniales, vecinales, laborales, etc.) y sólo el 8% al ámbito de violencia de género/intrafamiliar.

El proyecto de Losada

La iniciativa de la senadora santafesina Losada no crea un nuevo delito. Lo que propone es endurecer penas para figuras que ya existen en el Código Penal: la denuncia falsa, prevista en el artículo 245, y el falso testimonio, regulado por el artículo 275. La diferencia central es que el agravamiento se aplicaría cuando esas conductas estén vinculadas a denuncias sobre violencia de género, abuso sexual o violencia contra niños.

En el caso de denuncias falsas sobre violencia de género, el proyecto eleva la pena de 2 meses a 1 año a una escala de 3 a 6 años. Ese cambio vuelve el delito no excarcelable. En falso testimonio, que puede involucrar a testigos y peritos, la pena pasaría de una escala actual de 1 mes a 4 años a otra de 3 a 8 años.

El argumento de Losada y de las organizaciones que impulsan la iniciativa parte de una premisa: que existiría un aumento significativo de medidas judiciales en causas de violencia de género sin prueba suficiente, con consecuencias graves para personas denunciadas. Sin embargo, quienes cuestionan el proyecto advierten que no existen estadísticas en Argentina que respalden una emergencia de denuncias falsas en casos de violencia de género.

>>Leer más: Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso y violencia

Ese es uno de los puntos más sensibles del debate. Para organizaciones de abogadas feministas, referentes de derechos humanos y mujeres radicales, endurecer las penas en este tipo de causas puede producir un efecto inhibidor sobre víctimas que ya enfrentan enormes dificultades para denunciar. La advertencia es concreta: si una mujer o una víctima de abuso sabe que una denuncia que no prospere puede derivar luego en una persecución penal, muchas podrían directamente no acudir a la Justicia.

La abogada Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, lo planteó con precisión: “El problema con el proyecto es que no aborda los problemas de acceso a la Justicia sino que por el contrario, los agrava. Si ya son muy pocas las personas que denuncian situaciones de violencia y de abuso, muchas menos habrá si enfrentan la posibilidad de ser perseguidas penalmente en el muy probable caso de que la denuncia de violencia y abuso no prospere en la Justicia”.

Noticias relacionadas
Jorge Sola, cosecretario de la CGT, criticó al gobernador Maximiliano Pullaro por no recibirlos en la previa a la discusión de la reforma laboral en el Congreso.

Jorge Sola: "La batalla por la reforma laboral no está terminada"

Dirigentes políticos del socialismo y de otros espacios participaron este sábado de un homenaje a Miguel Lifschitz. 

Multitudinario homenaje a Miguel Lifschitz en Rosario, a cinco años de su fallecimiento

El diputado nacional y referente de La Cámpora.

Máximo Kirchner recibió el alta tras la operación del parotidectomía bilateral

El Partido Socialista es una de las fuerzas principales de Unidos.

El Partido Socialista renovó autoridades en Santa Fe con un mensaje de unidad

Ver comentarios

Las más leídas

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

Lo último

El Quini 6 tendrá un sorteo especial por el Mundial: diez premios de 15 mil dólares

El Quini 6 tendrá un sorteo especial por el Mundial: diez premios de 15 mil dólares

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

Un triunfo inmenso de Rosario Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Sorteó de manera satisfactoria los octavos de final con una victoria por 3-1 sobre Independiente. Un paso grande hacia el título del torneo Apertura.
Un triunfo inmenso de Rosario Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Por Elbio Evangeliste
El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

El rival de Central en cuartos de final será Racing y de nuevo en el Gigante
Ovación

El rival de Central en cuartos de final será Racing y de nuevo en el Gigante

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central
La Región

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe
La Ciudad

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Proponen que las recetas sólo sean válidas cuando las haga el médico especialista
Información General

Proponen que las recetas sólo sean válidas cuando las haga el médico especialista

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

Un triunfo inmenso de Rosario Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Un triunfo inmenso de Rosario Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Ovación
Cantizano y Verón inscribieron su nombre en grande para pasar a cuartos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cantizano y Verón inscribieron su nombre en grande para pasar a cuartos

Cantizano y Verón inscribieron su nombre en grande para pasar a cuartos

Cantizano y Verón inscribieron su nombre en grande para pasar a cuartos

El rival de Central en cuartos de final será Racing y de nuevo en el Gigante

El rival de Central en cuartos de final será Racing y de nuevo en el Gigante

Central le pudo dar vuelta un partido a Independiente tras 37 años

Central le pudo dar vuelta un partido a Independiente tras 37 años

Policiales
Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur
Policiales

Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

La Ciudad
Más bicicletas públicas: ya funcionan dos nuevas estaciones
La Ciudad

Más bicicletas públicas: ya funcionan dos nuevas estaciones

Pullaro inauguró la renovación de avenida Rouillón

Pullaro inauguró la renovación de avenida Rouillón

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares
Información General

Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium
Negocios

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

Aplicaciones de delivery: presentan un proyecto para regular la actividad
La Ciudad

Aplicaciones de delivery: presentan un proyecto para regular la actividad

Escuelas privadas en crisis: más morosidad, pedidos de becas y baja de alumnos

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Escuelas privadas en crisis: más morosidad, pedidos de becas y baja de alumnos

Jorge Sola: La batalla por la reforma laboral no está terminada

Por Walter Palena

Política

Jorge Sola: "La batalla por la reforma laboral no está terminada"

Corredor clave de la zona oeste: la avenida Rouillón estrena su doble calzada
La Ciudad

Corredor clave de la zona oeste: la avenida Rouillón estrena su doble calzada

Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center

Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center

El Mercado del Río suma nuevas propuestas de cultura y gastronomía
La Ciudad

El Mercado del Río suma nuevas propuestas de cultura y gastronomía

Santa Fe tendrá el Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios más moderno del país
La Región

Santa Fe tendrá el Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios más moderno del país

Canicross: el deporte que crece en Rosario y une al running con las mascotas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Canicross: el deporte que crece en Rosario y une al running con las mascotas

Biblioteca Vigil: procesan por administración fraudulenta a un extesorero

Por Matías Petisce
La Ciudad

Biblioteca Vigil: procesan por administración fraudulenta a un extesorero

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

Por Martín Stoianovich
Policiales

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal
Policiales

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

Dos detenidos en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo
La Ciudad

Dos detenidos en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Combustibles: fin de la tregua de precios con expectativa por la decisión de YPF
Economía

Combustibles: fin de la tregua de precios con expectativa por la decisión de YPF

La crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Por Nachi Saieg
La Ciudad

La crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Carolina Losada se abrió para hablar sobre su maternidad imprevista
Política

Carolina Losada se abrió para hablar sobre su maternidad "imprevista"

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado
Policiales

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

La economía del rebusque crece en Rosario mientras más emprendedores buscan ingresos extra
La Ciudad

La economía del rebusque crece en Rosario mientras más emprendedores buscan ingresos extra

La espuma marina cubrió varias playas de la Costa Atlántica tras el temporal de lluvia y viento
información general

La espuma marina cubrió varias playas de la Costa Atlántica tras el temporal de lluvia y viento