La Capital | Policiales | celulares

Recuperaron 27 celulares robados en el show de Pity Álvarez y en fiesta electrónica en Metropolitano

Además, aprehendieron a un hombre de 33 años con drogas. Dónde presentarse para recuperar los dispositivos robados

11 de mayo 2026 · 07:06hs
Parte de los celulares robados durante el sábado a la noche. La Policía busca a las víctimas para reintegrar los aparatos

Foto: Policía de Santa Fe.

Parte de los celulares robados durante el sábado a la noche. La Policía busca a las víctimas para reintegrar los aparatos
Otro lote de celulares robados y que fueron recuperados por la Policía

Foto: Policía de Santa Fe.

Otro lote de celulares robados y que fueron recuperados por la Policía
Pity Álvarez brindó un show el sábado 20 de diciembre de 2025 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Foto: Instagram/@envivoproducciones.

Pity Álvarez brindó un show el sábado 20 de diciembre de 2025 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Veintisiete teléfonos celulares que habían sido robados durante el recital de Pity Álvarez y en la fiesta electrónica del DJ Mariano Mellino en Metropolitano fueron recuperados durante distintos procedimientos realizados por la Policía de Santa Fe.

Uno de los operativos se inició a partir de la denuncia de una persona a la que le habían robado su teléfono móvil en el recital de Pity Álvarez realizado en el Autódromo de Rosario. Gracias al GPS de su dispositivo, logró aportar datos clave a la Policía para su localización.

Con esa información, efectivos se dirigieron a la zona de Pasaje Quintanilla al 600, en donde identificaron a un joven que al ser requisado, encontraron entre sus pertenencias un total de 18 celulares de distintas marcas y modelos, incluido el denunciado. Además, llevaba otros elementos, como una plancha para el cabello, un secador y diversos objetos.

>> Leer más: Pity Álvarez: "Yo cambié, antes volaba a diez mil y ahora vuelo a velocidad crucero"

El aprehendido fue identificado como Lautaro Manuel F., de 23 años, oriundo de Córdoba, quien fue trasladado a dependencia policial. Los teléfonos celulares sustraídos y recuperados en el recital de Pity Álvarez fueron trasladados junto al procedimiento a la Comisaría 12da.

Operativo en fiesta electrónica

En paralelo, durante la misma noche del sábado, en una fiesta electrónica realizada en el Salón Metropolitano, se secuestraron estupefacientes y teléfonos celulares que habrían sido sustraídos. Una persona fue detenida.

celulares robados 2

En ese marco, efectivos policiales detectaron a un hombre en actitud sospechosa dentro del lugar. Tras la requisa realizada, le secuestraron distintas sustancias presuntamente estupefacientes, entre ellas cocaína, pastillas de diseño con inscripciones “Balenciaga” y “Gucci”, y material compatible con drogas sintéticas.

El involucrado fue identificado como Juan Manuel B., de 33 años, quien fue trasladado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

Al finalizar el evento, varios asistentes denunciaron la falta de sus teléfonos celulares. Por este motivo, se realizaron controles en la salida del lugar, donde los agentes hallaron una cartera que habría sido descartada.

En su interior había nueve teléfonos celulares: tres de ellos fueron restituidos a sus propietarios, mientras que el resto quedó a disposición de la productora del evento y posteriormente trasladado a la Comisaría 9na, para la correspondiente restitución a sus respectivos dueños.

Noticias relacionadas
Parte de lo secuestrado.

Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio.

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

El arsenal lo conformaban armas de guerra y municiones de variados calibres.

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

La audiencia sobre el homicidio se realizó en el Centro de Justicia Penal.

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

Ver comentarios

Las más leídas

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

Lo último

Producción santafesina al mundo: nueva exportación desde el aeropuerto de Sauce Viejo

Producción santafesina al mundo: nueva exportación desde el aeropuerto de Sauce Viejo

Hot Sale: el sitio web para comparar precios, promociones y ofertas

Hot Sale: el sitio web para comparar precios, promociones y ofertas

Rosario tuvo otro fin de semana récord: shows, fútbol y 80% de ocupación hotelera

Rosario tuvo otro fin de semana récord: shows, fútbol y 80% de ocupación hotelera

Rosario tuvo otro fin de semana récord: shows, fútbol y 80% de ocupación hotelera

Más de 80 mil personas participaron de recitales, eventos y actividades deportivas. La agenda de la ciudad tuvo planes para todos los gustos

Rosario tuvo otro fin de semana récord: shows, fútbol y 80% de ocupación hotelera
Susto en una reconocida panadería de Rosario por la explosión de un horno
La Ciudad

Susto en una reconocida panadería de Rosario por la explosión de un horno

Con 460 viandas por noche,  excombatientes de Malvinas retomaron la asistencia en las calles
La Ciudad

Con 460 viandas por noche,  excombatientes de Malvinas retomaron la asistencia en las calles

Balearon a un joven en un robo y la policía detuvo a un sospechoso armado
Policiales

Balearon a un joven en un robo y la policía detuvo a un sospechoso armado

Una familia quedó en situación de calle y vive en la plaza de la Maternidad Martin
LA CIUDAD

Una familia quedó en situación de calle y vive en la plaza de la Maternidad Martin

¿El 25 de mayo se pasa de día? Cuánto falta para el próximo feriado
Información General

¿El 25 de mayo se pasa de día? Cuánto falta para el próximo feriado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares

Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares

Ovación
Lionel Scaloni confirmó la prelista de la selección argentina para el Mundial 2026
Ovación

Lionel Scaloni confirmó la prelista de la selección argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó la prelista de la selección argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó la prelista de la selección argentina para el Mundial 2026

Cómo quedaron los cuartos de final del torneo Apertura: días y horarios de los partidos

Cómo quedaron los cuartos de final del torneo Apertura: días y horarios de los partidos

Central recibirá a Racing en el Gigante: horario confirmado para los cuartos del Apertura

Central recibirá a Racing en el Gigante: horario confirmado para los cuartos del Apertura

Policiales
Balearon a un joven en un robo y la policía detuvo a un sospechoso armado
Policiales

Balearon a un joven en un robo y la policía detuvo a un sospechoso armado

Recuperan celulares robados en el show de Pity Álvarez y en fiesta electrónica 

Recuperan celulares robados en el show de Pity Álvarez y en fiesta electrónica 

Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

La Ciudad
Rosario tuvo otro fin de semana récord: shows, fútbol y 80% de ocupación hotelera
La Ciudad

Rosario tuvo otro fin de semana récord: shows, fútbol y 80% de ocupación hotelera

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Susto en una reconocida panadería de Rosario por la explosión de un horno

Susto en una reconocida panadería de Rosario por la explosión de un horno

Con 460 viandas por noche,  excombatientes de Malvinas retomaron la asistencia en las calles

Con 460 viandas por noche,  excombatientes de Malvinas retomaron la asistencia en las calles

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones
Información general

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

Es un viaje inolvidable, ironizó el argentino del crucero del hantavirus
Información General

"Es un viaje inolvidable", ironizó el argentino del crucero del hantavirus

Denuncia penal contra Losada tras su proyecto contra las falsas denuncias
Política

Denuncia penal contra Losada tras su proyecto contra las "falsas denuncias"

Arranca el Hot Sale: un 42 % comprará solo si encuentra buenas oportunidades
Economía

Arranca el Hot Sale: un 42 % comprará solo si encuentra buenas oportunidades

O hay sobresueldos o están robando, dijo sobre Adorni el intendente de V. Tuerto
Política

"O hay sobresueldos o están robando", dijo sobre Adorni el intendente de V. Tuerto

Newells: Boero dijo que le darán más prioridad a la calidad que a la cantidad

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Boero dijo que le darán "más prioridad a la calidad que a la cantidad"

Crece el uso de delivery, pero el poder de compra cayó un 12 por ciento
Economía

Crece el uso de delivery, pero el poder de compra cayó un 12 por ciento

Más bicicletas públicas: ya funcionan dos nuevas estaciones
La Ciudad

Más bicicletas públicas: ya funcionan dos nuevas estaciones

Esperan concretar en 2027 la exención de visas para argentinos que vayan a EEUU
Información General

Esperan concretar en 2027 la exención de visas para argentinos que vayan a EEUU

La Municipalidad removió 138 espacios sin uso reservados a discapacidad
La Ciudad

La Municipalidad removió 138 espacios sin uso reservados a discapacidad

Barbacid sale a limpiar el hallazgo de la terapia contra el cáncer de páncreas
Salud

Barbacid sale a "limpiar" el hallazgo de la terapia contra el cáncer de páncreas

Pullaro inauguró la renovación de avenida Rouillón
La Ciudad

Pullaro inauguró la renovación de avenida Rouillón

Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares
Información General

Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium
Negocios

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

Aplicaciones de delivery: presentan un proyecto para regular la actividad
La Ciudad

Aplicaciones de delivery: presentan un proyecto para regular la actividad

Corredor clave de la zona oeste: la avenida Rouillón estrena su doble calzada
La Ciudad

Corredor clave de la zona oeste: la avenida Rouillón estrena su doble calzada

Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center
Novedades

Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center

El Mercado del Río suma nuevas propuestas de cultura y gastronomía
La Ciudad

El Mercado del Río suma nuevas propuestas de cultura y gastronomía

Biblioteca Vigil: procesan por administración fraudulenta a un extesorero

Por Matías Petisce
La Ciudad

Biblioteca Vigil: procesan por administración fraudulenta a un extesorero

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal
Policiales

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal