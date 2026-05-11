Recuperaron 27 celulares robados en el show de Pity Álvarez y en fiesta electrónica en Metropolitano

Además, aprehendieron a un hombre de 33 años con drogas. Dónde presentarse para recuperar los dispositivos robados

Pity Álvarez brindó un show el sábado 20 de diciembre de 2025 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Otro lote de celulares robados y que fueron recuperados por la Policía

Parte de los celulares robados durante el sábado a la noche. La Policía busca a las víctimas para reintegrar los aparatos

Veintisiete teléfonos celulares que habían sido robados durante el recital de Pity Álvarez y en la fiesta electrónica del DJ Mariano Mellino en Metropolitano fueron recuperados durante distintos procedimientos realizados por la Policía de Santa Fe.

Uno de los operativos se inició a partir de la denuncia de una persona a la que le habían robado su teléfono móvil en el recital de Pity Álvarez realizado en el Autódromo de Rosario. Gracias al GPS de su dispositivo, logró aportar datos clave a la Policía para su localización.

Con esa información, efectivos se dirigieron a la zona de Pasaje Quintanilla al 600, en donde identificaron a un joven que al ser requisado, encontraron entre sus pertenencias un total de 18 celulares de distintas marcas y modelos, incluido el denunciado. Además, llevaba otros elementos, como una plancha para el cabello, un secador y diversos objetos.

El aprehendido fue identificado como Lautaro Manuel F., de 23 años, oriundo de Córdoba, quien fue trasladado a dependencia policial. Los teléfonos celulares sustraídos y recuperados en el recital de Pity Álvarez fueron trasladados junto al procedimiento a la Comisaría 12da.

Operativo en fiesta electrónica

En paralelo, durante la misma noche del sábado, en una fiesta electrónica realizada en el Salón Metropolitano, se secuestraron estupefacientes y teléfonos celulares que habrían sido sustraídos. Una persona fue detenida.

celulares robados 2

En ese marco, efectivos policiales detectaron a un hombre en actitud sospechosa dentro del lugar. Tras la requisa realizada, le secuestraron distintas sustancias presuntamente estupefacientes, entre ellas cocaína, pastillas de diseño con inscripciones “Balenciaga” y “Gucci”, y material compatible con drogas sintéticas.

El involucrado fue identificado como Juan Manuel B., de 33 años, quien fue trasladado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

Al finalizar el evento, varios asistentes denunciaron la falta de sus teléfonos celulares. Por este motivo, se realizaron controles en la salida del lugar, donde los agentes hallaron una cartera que habría sido descartada.

En su interior había nueve teléfonos celulares: tres de ellos fueron restituidos a sus propietarios, mientras que el resto quedó a disposición de la productora del evento y posteriormente trasladado a la Comisaría 9na, para la correspondiente restitución a sus respectivos dueños.