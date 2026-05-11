Susto en una reconocida panadería de Rosario por la explosión de un horno

El fuego se desató este lunes en José Ingenieros al 1800. Bomberos controlaron las llamas y no hubo heridos

El frente del lugar donde Panadería La Francesa produce sus panificados

Momentos de tensión se vivieron este lunes por la mañana en Rosario cuando una explosión provocó un incendio en una panadería de la zona norte de la ciudad. El episodio ocurrió cerca de las 8 en un comercio ubicado en José Ingenieros al 1800, donde produce su mercadería el sello Panadería La Francia.

Según informaron fuentes policiales, varios llamados ingresaron al 911 alertando sobre un incendio en el local, que se habría originado tras la explosión de un horno.

Al lugar acudieron efectivos de la Brigada de Orden Urbano y dotaciones de bomberos, que lograron controlar rápidamente las llamas y evitar que el fuego se propagara.

Personal del Sies examinó a los empleados que se encontraban en el comercio al momento del hecho y confirmó que no hubo personas heridas ni afectados de gravedad.

De acuerdo con el parte oficial, los trabajadores no presentaban anomalías clínicas tras el incidente.

Aunque la principal hipótesis apunta a una falla o explosión vinculada al horno del local, las causas del incendio todavía son materia de investigación.

El episodio generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona debido a la intensidad inicial del humo y el movimiento de unidades de emergencia durante la mañana.