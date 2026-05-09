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Newell's: Boero dijo que en el nuevo mercado le darán "más prioridad a la calidad que a la cantidad"

El presidente Ignacio Boero habló de los refuerzos para el próximo torneo. "Pusimos el club en funcionamiento", dijo el dirigente, a días de una nueva asamblea

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

9 de mayo 2026 · 20:40hs
Ignacio Boero manifestó que en el nuevo mercado de pases puede irse algún juvenil si resulta conveniente para todos.

Sebastián Suárez Meccia

Ignacio Boero manifestó que en el nuevo mercado de pases puede irse algún juvenil si resulta conveniente para todos.

A días de una nueva asamblea en Newell’s, que no será una más ya que se conocerán los números que dejó la anterior gestión, el presidente Ignacio Boero repasó junto a Ovación tanto el presente institucional como el libro de pases que se avecina para el segundo semestre de la Liga Profesional.

A pesar de que no se conocieron oficialmente, los números de la auditoría arrojaría una deuda de la anterior dirigencia que rondaría los 33 millones de dólares. Una vez conocidas las cifras reales, Boero fue consultado acerca de si habrá un viraje en la estrategia económica.

"La estrategia no cambió. La prioridad siempre es que el club pueda funcionar. Encontramos un club donde a los empleados y los jugadores se les debían más de cuatro meses de salarios, donde no se pagaba ningún servicio. Un club totalmente a la deriva", manifestó.

"Lo que cambió es que pusimos los sueldos al día, tanto del plantel como de la gente que trabaja en el club, para que se pueda normalizar el funcionamiento y a partir de ahí aplicar lo que habíamos planteado en la campaña", remarcó.

La ayuda para salir de la crisis económica

Sobre la realidad actual de la institución, el presidente subrayó la ayuda que tuvo para poder salir del momento económico grave con el que se encontró una vez que asumió en diciembre pasado.

"Al club lo pudimos poner en funcionamiento. Cumpliendo las obligaciones para que pudiera funcionar normalmente, gracias a los avales personales de dirigentes, allegados y gente que realmente quiere al club y no busca un interés económico", declaró.

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Otro tema importante, y ya metiéndonos en el próximo mercado de pases, son las inhibiciones que pesaban y pesan sobre el club. Boero explicó: "Fuimos afrontando las inhibiciones, siempre pensando en el futuro y en el armado del primer equipo. Dimos prioridad a la inmensa cantidad de deudas que nos dejaron y realizamos el anterior libro de pases. Las seguimos afrontando, apuntando al próximo mercado de pases".

Las sanciones que pueden llegar a pesar sobre la anterior dirigencia también fueron tema de consulta. "Hay que esperar los resultados definitivos de la auditoría. Con toda la gente que viene trabajando de diferentes agrupaciones en el seguimiento de la misma, veremos cuales son los pasos a seguir. Los anteriores dirigentes tendrán que rendir cuentas a todos los socios, que son los principales interesados en el tema".

Los refuerzos, en compañía de Kudelka

"El mercado de pases lo vamos a manejar junto a Kudelka y su cuerpo técnico en la parte deportiva, siempre teniendo en cuenta a nuestros jugadores de la reserva y de inferiores, manteniendo la estructura del club para no tapar a los futbolistas que pueden llegar a tener proyección a futuro. La parte económica y legal la manejaremos con la gente de la estructura del club", sentenció ante la consulta del nuevo formato de las decisiones futbolísticas del club tras la salida de Sensini como director deportivo.

Y agregó sobre la cantidad de refuerzos que podrían llegar: "El número de jugadores a incorporar dependerá de cómo se vaya desarrollando el mercado, pero siempre dándole más prioridad a la calidad que a la cantidad".

El futuro de los juveniles del club

Además, se refirió a algo que desvela a los hinchas de Newell’s: la venta de las jóvenes promesas. "En el libro de pases anterior no se vendió ningún juvenil porque teníamos la necesidad de potenciarlos, que se puedan afianzar, y que puedan demostrar lo que valen" resaltó.

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"En este libro de pases, si están las condiciones dadas para venderlos, lo vamos a hacer. Pero siempre defendiendo los intereses del club y la proyección de los chicos, a nivel de que una salida sea un progreso. Por supuesto que, a la hora de tomar una decisión de este tipo, priorizaremos no descompensarnos. Tenemos un campeonato muy importante, donde tenemos que sacar puntos y trabajaremos en función de eso", indicó Boero, dejando en claro que se evaluarán las propuestas por los juveniles del plantel.

Por último, destacó la tarea de Kudelka. "El trabajo de Kudelka es muy positivo. Es una persona que conoce el club, que conoce nuestra identidad e idiosincrasia. Le dio la oportunidad a los juveniles, que es algo muy importante para nosotros. Lo trajo a Mazzanti, que acompañó el proceso. Tengo solo palabras de agradecimiento hacia él, todo su cuerpo técnico y a la gente del club que apoyó para que esto salga adelante. Lo más importante es el trabajo de equipo de todas las áreas", manifestó.

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