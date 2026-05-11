¿El 25 de mayo se pasa de día?: cuánto falta para el próximo feriado

Luego del primero de mayo, se podrá volver a disfrutar de un fin de semana largo. De yapa, el calendario de todos los feriados que quedan en 2026

Rosario consolida su posición como destino de fin de semana largo.

El viernes primero de mayo, Día del Trabajador, fue el último feriado que disfrutaron los argentinos. ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario? Nada más y nada menos que el 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo, que conmemora la constitución del primer gobierno patrio en 1810.

Este año, el 25 de mayo cae lunes. Y al ser un feriado inamovible ese sería el día que se celebrará. De modo que la última semana laboral del mes será de apenas cuatro días.

El aniversario de la Revolución de Mayo invita a conocer en detalle lo sucedido en aquella época tan trascendental para la historia de la Argentina. Conocer qué pasó los días previos, en los que se fue gestando el espíritu de lo que finalmente sería la conformación del Primer Gobierno Patrio, es importante para entender cómo y por qué ocurrieron los hechos.

Día por día: qué pasó en la Semana de Mayo

Los hechos más importantes de la histórica Semana de Mayo:

♦18 de mayo: el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros pidió al pueblo del Virreinato del Río de la Plata que no traicione a la Corona y se mantenga fiel a España, que en aquella época había sido invadida por los franceses.

♦19 de mayo: los criollos reclamaron la organización sin ningún tipo de trabas de un Cabildo Abierto para tratar la situación y analizar los pasos a seguir.

♦20 de mayo: el virrey Cisneros recibió a funcionarios, jefes militares y criollos, con quienes trató la convocatoria del Cabildo Abierto.

♦21 de mayo: el Cabildo tomó forma y anunció que se reuniría el 22 y que necesitaba contar con el apoyo de los principales vecinos.

♦22 de mayo: tras largos discursos y más extensas discusiones, las autoridades del Cabildo decidieron que era tiempo de que el virrey abandone el poder.

♦23 de mayo: el Cabildo formó una Junta de Gobierno y puso a Cisneros como presidente, decisión no bien recibida por los demás.

♦24 de mayo: el malestar creció e indignó al pueblo, que no comprendía por qué desde el Cabildo volvieron a poner a Cisneros al frente. Protestaron hasta conseguir la renuncia de todos los miembros de la Junta.

♦25 de mayo: los criollos, reunidos en la Plaza Mayor (hoy la Plaza de Mayo) esperaron las novedades del día al grito de: “El pueblo quiere saber de qué se trata”. Ese viernes, hace 214 años, los cabildantes reconocieron la autoridad de la Junta Revolucionaria y formaron de esta manera el primer gobierno patrio

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El calendario completo de feriados que restan en 2026

Mayo

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17)

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (feriado trasladable)

Septiembre

Sin feriados nacionales.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)

Diciembre