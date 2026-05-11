Lionel Scaloni confirmó la prelista de la selección argentina para el Mundial 2026 El entrenador albiceleste entregó la nómina de 55 jugadores que comenzarán la preparación para la Copa del Mundo, de donde saldrán los 26 convocados 11 de mayo 2026 · 10:11hs

AP Lionel Messi y Julián Alvarez, dos de las máximas figuras de la selección argentina.

Lionel Scaloni confirmó oficialmente la prelista de 55 jugadores de la selección argentina que comenzarán la preparación para el Mundial 2026 en unas semanas, luego del cierre de la temporada a nivel clubes. El entrenador mantuvo a los habituales convocados de las pasadas Eliminatorias, pero también dejó algunas sorpresas.

Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, el DT albiceleste comienza a delinear el equipo que irá a Estados Unidos, donde hará base en Kansas, para defender la corona del campeón del mundo.

Por eso, el oriundo de Pujato definió varias alternativas que podrían meterse a última hora en la lista o bien servirían como reemplazo de otros jugadores en caso de sufrir lesiones en los últimos días previos al inicio de la cita mundialista.

Seleccion argentina 2026 Los referentes albicelestes están presentes en la prelista para la Copa del Mundo.

Encabezada por Lionel Messi, esta prelista sirve como primer paso de la selección argentina, con algunas figuras que buscarán repetir la hazaña de Qatar 2022 y otros futbolistas que irán por su primera experiencia en un Mundial. La prelista de la selección argentina para el Mundial Arqueros Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético De Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing

Santiago Beltrán - River Defensores Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martinez Quarta - River

Marcos Senesi - Bournemouth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Germán Pezzella - River

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian Romero - Tottenham Hotspur

Lautaro Di Lollo - Boca

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Marcos Acuña - River

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Gabriel Rojas - Racing >> Leer más: Messi sobre el Mundial 2026: "Delante de nosotros hay otros favoritos que llegan mejor" Mediocampistas Máximo Perrone - Como

Leandro Paredes - Boca

Guido Rodríguez - Valencia

Aníbal Moreno - River

Milton Delgado - Boca

Alan Varela - Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendia - Aston Villa

Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo

Nicolás Paz - Como >> Leer más: Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotografías Delanteros Lionel Messi - Inter Miami

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atlético de Madrid

Tomás Aranda - Boca

Nicolás González - Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Matías Soulé - AS Roma

Claudio Echeverri - Girona

Gianluca Prestianni - Benfica

Santiago Castro - Bologna

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Mateo Pellegrino - Parma