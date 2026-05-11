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Lionel Scaloni confirmó la prelista de la selección argentina para el Mundial 2026

El entrenador albiceleste entregó la nómina de 55 jugadores que comenzarán la preparación para la Copa del Mundo, de donde saldrán los 26 convocados

11 de mayo 2026 · 10:11hs
Lionel Messi y Julián Alvarez

AP

Lionel Messi y Julián Alvarez, dos de las máximas figuras de la selección argentina.

Lionel Scaloni confirmó oficialmente la prelista de 55 jugadores de la selección argentina que comenzarán la preparación para el Mundial 2026 en unas semanas, luego del cierre de la temporada a nivel clubes. El entrenador mantuvo a los habituales convocados de las pasadas Eliminatorias, pero también dejó algunas sorpresas.

Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, el DT albiceleste comienza a delinear el equipo que irá a Estados Unidos, donde hará base en Kansas, para defender la corona del campeón del mundo.

Por eso, el oriundo de Pujato definió varias alternativas que podrían meterse a última hora en la lista o bien servirían como reemplazo de otros jugadores en caso de sufrir lesiones en los últimos días previos al inicio de la cita mundialista.

Seleccion argentina 2026
Los referentes albicelestes están presentes en la prelista para la Copa del Mundo.

Los referentes albicelestes están presentes en la prelista para la Copa del Mundo.

Encabezada por Lionel Messi, esta prelista sirve como primer paso de la selección argentina, con algunas figuras que buscarán repetir la hazaña de Qatar 2022 y otros futbolistas que irán por su primera experiencia en un Mundial.

La prelista de la selección argentina para el Mundial

Arqueros

  • Emiliano Martínez - Aston Villa
  • Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
  • Juan Musso - Atlético De Madrid
  • Walter Benítez - Crystal Palace
  • Facundo Cambeses - Racing
  • Santiago Beltrán - River

Defensores

  • Agustín Giay - Palmeiras
  • Gonzalo Montiel - River
  • Nahuel Molina - Atlético de Madrid
  • Nicolás Capaldo - Hamburgo
  • Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
  • Lucas Martinez Quarta - River
  • Marcos Senesi - Bournemouth
  • Lisandro Martínez - Manchester United
  • Nicolás Otamendi - Benfica
  • Germán Pezzella - River
  • Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
  • Cristian Romero - Tottenham Hotspur
  • Lautaro Di Lollo - Boca
  • Zaid Romero - Getafe
  • Facundo Medina - Olympique de Marsella
  • Marcos Acuña - River
  • Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
  • Gabriel Rojas - Racing

>> Leer más: Messi sobre el Mundial 2026: "Delante de nosotros hay otros favoritos que llegan mejor"

Mediocampistas

  • Máximo Perrone - Como
  • Leandro Paredes - Boca
  • Guido Rodríguez - Valencia
  • Aníbal Moreno - River
  • Milton Delgado - Boca
  • Alan Varela - Porto
  • Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
  • Rodrigo De Paul - Inter Miami
  • Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
  • Enzo Fernández - Chelsea
  • Alexis Mac Allister - Liverpool
  • Giovani Lo Celso - Real Betis
  • Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
  • Emiliano Buendia - Aston Villa
  • Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo
  • Nicolás Paz - Como

>> Leer más: Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotografías

Delanteros

  • Lionel Messi - Inter Miami
  • Franco Mastantuono - Real Madrid
  • Thiago Almada - Atlético de Madrid
  • Tomás Aranda - Boca
  • Nicolás González - Atlético de Madrid
  • Alejandro Garnacho - Chelsea
  • Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
  • Matías Soulé - AS Roma
  • Claudio Echeverri - Girona
  • Gianluca Prestianni - Benfica
  • Santiago Castro - Bologna
  • Lautaro Martínez - Inter de Milán
  • José Manuel López - Palmeiras
  • Julián Álvarez - Atlético de Madrid
  • Mateo Pellegrino - Parma
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