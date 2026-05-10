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Barbacid sale a "limpiar" el hallazgo de la terapia contra el cáncer de páncreas

El investigador español anunció que renuncia a los posibles beneficios económicos del descubrimiento tras ser “objeto de una campaña mediática de insidias sin fundamento”

10 de mayo 2026 · 20:04hs
Barbacid sale a limpiar el hallazgo de la terapia contra el cáncer de páncreas

El investigador español Mariano Barbacid anunció en un comunicado publicado en redes sociales que renuncia a los posibles beneficios de la triple terapia contra el cáncer de páncreas probada en ratones para evitar insinuaciones infundadas. El investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) estuvo en el foco de una polémica después de que la revista PNAS, donde se presentó el hallazgo que sustentaba la campaña de recaudación de 3,6 millones de euros junto a CRIS contra el Cáncer, fuera retractado por no declarar el conflicto de intereses.

“He decidido desvincularme por completo de Vega Oncotargets devolviendo a dicha empresa todas mis acciones, valoradas en 750 euros, así como de la titularidad de dos solicitudes de patentes pertenecientes al CNIO, independientemente de su nulo valor”, explicó Barbacid en el comunicado.

>> Leer más: Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

El científico consideró que fue “objeto de una campaña mediática de insidias sin fundamento” que pretende vincular su proyecto con un “ánimo espurio de enriquecimiento a través de la empresa Vega Oncotargets”.

“Nada más lejos de la realidad”, destaca en su texto.

El trabajo fue retractado por la revista PNAS porque tanto Barbacid como sus colaboradores no declararon que tenían intereses financieros en Vega Oncotargets, la empresa cuyas acciones devuelve. El artículo fue presentado en la modalidad “contributed” de la revista PNAS, una vía reservada a los miembros de la National Academy of Sciences, condición que cumple Barbacid, que eligen a los revisores. Ahora el equipo de Barbacid volvió a enviarlo y esta vez será revisado por otras vías, con revisores de la revista.

La fundación Cris Contra el Cáncer, que lideró la campaña de recaudación de fondos para financiar una futura investigación basada en estos resultados, estudia qué pasos dará en los siguientes días, aunque indicó que los 3,6 millones de euros recaudados están en su poder y a la espera de definir el plan técnico.

Mientras tanto, el CNIO abrió una investigación para determinar si Barbacid vulneró su código de buenas prácticas.

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