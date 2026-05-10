Arranca el Hot Sale: un 42 % comprará solo si encuentra buenas oportunidades

Llega una nueva edición del Hot Sale y los consumidores extreman sus búsquedas on line para intentar captar algún beneficio. En tiempos de consumo en baja la inteligencia artificial (IA) se volvió una aliada. Beneficios más allá del descuento, como cuotas sin interés y promociones bancarias acumulables y el envío gratis con devoluciones flexibles se consolidan como factores clave a la hora de comprar. Más de 800 marcas participarán en esta nueva edición que se extenderá desde este lunes al 13 de mayo.

Un informe de Google sobre el comportamiento de los consumidores en la previa a uno de los eventos de ecommerce más destacados del calendario nacional, advierte que la intención de compra en este Hot Sale está marcada por la prudencia y el análisis previo. Un 43 % de los consumidores encuestados declaró que ya tiene decidido que va a comprar (aunque un 24 % aún no definió los productos), mientras que un 42 % comprará solo si encuentra buenas oportunidades y un 11 % lo decidirá a último momento . En este escenario también hay espacio para la flexibilidad: el 75 % de los usuarios coinciden en que están dispuestos a probar nuevas marcas o productos.

“ El rol de la inteligencia artificial es fundamental para simplificar esta experiencia, ya que permite organizar la información de forma eficiente. De hecho, el 76 % de los argentinos que usan Visión general creada por IA y/o Modo IA coinciden en que pueden tomar decisiones más rápido”, apuntó Evangelina Suárez, Directora Comercial de Retail de Google Argentina.

El interés por el Mundial, el equipamiento tecnológico y la renovación del hogar marcaron la tendencia en el buscador de google durante la semana previa al Hot Sale:

En la antesala de la Copa del Mundo, el término “Lego Messi” registró un crecimiento superior al 10.000 % mientras que “Mochilas transparentes” tuvo un incremento de más del 2.500 %, principalmente en Chaco, Corrientes y Mendoza. “Televisor 98 pulgadas” aumentó más del 800 % en todo el país con un interés especial en Corrientes y Santa Fe.

En tanto, “Edredón” creció +500 %, con CABA y Córdoba liderando la tendencia; “fundas para laptop” subió más de un 400 %, con un crecimiento sostenido en todo el país, especialmente en CABA y La Rioja y “pintura de caucho” aumentó más de un 79 %, concentrado sobre todo en la provincia de Buenos Aires. “Camiseta original de Argentina” creció más del 43 %, con Salta, Mendoza y Tucumán como las provincias con mayor interés.

Del otro lado del mostrador, la IA se convierte en un asistente personal de compras. El 55 % de las grandes marcas priorizando la atención automatizada, la Inteligencia Artificial se consolida como el copiloto indispensable del consumidor argentino. Desde búsquedas visuales hasta la resolución autónoma de consultas, la tecnología redefine la eficiencia en el evento, advierten desde TiendaNube.

“Para los negocios que participan en este Hot Sale adoptar estas tendencias tecnológicas es la llave maestra hacia la escalabilidad. La automatización no busca reemplazar el toque humano, sino potenciarlo. Al delegar las tareas repetitivas y operativas a la inteligencia artificial, los talentos detrás de cada marca pueden enfocarse en lo que realmente genera valor: diseñar estrategias de negocio, resolver problemas complejos y construir relaciones de fidelidad a largo plazo con sus clientes”, comentó Franco Radavero, gerente General de Tiendanube Argentina.

De acuerdo con el reciente informe NubeCommerce 2026, el ecosistema emprendedor y las grandes empresas ya asimilaron el cambio de paradigma y la "Atención y servicio al cliente con IA" se posicionó como la tendencia de mayor impacto para este año, siendo la prioridad máxima para el 55,2 % de las grandes marcas y el 49,6 % de los emprendedores. Con una inversión tecnológica en pleno crecimiento, la IA impactará directamente en el usuario final a través de tres áreas clave durante este evento:

De la búsqueda por palabras a la "búsqueda visual y conversacional": Atrás quedaron los días de scrollear infinitamente buscando el producto ideal. Hoy, el consumidor puede interactuar con la IA detallando exactamente qué necesita (por ejemplo, cargar los hobbies de un familiar para que el sistema le sugiera regalos creativos) o pedir que le compare especificaciones técnicas de dos modelos distintos. Además, las búsquedas conversacionales ya combinan texto e imágenes, permitiendo a los usuarios encontrar productos con una profundidad sin precedentes.

Chatbots eficientes y atención inmediata 24/7: La interacción entre marca y cliente está experimentando una evolución notable gracias a la IA generativa. Para satisfacer a demanda presente de inmediatez por parte de los consumidores, las marcas integraron agentes de IA conversacionales capaces de resolver dudas sobre stock, talles o envíos en tiempo real. El salto es tan grande que, según datos de Tiendanube, las grandes marcas ya delegan más del 65 % de sus consultas de atención al cliente en la inteligencia artificial. Soluciones como Chat Nube hoy logran resolver el 61,3 % de las consultas sin necesidad de intervención humana, permitiendo que el usuario cierre su compra por WhatsApp a cualquier hora del día.

El auge del "Comercio agéntico": En este Hot Sale, veremos cómo la tecnología pasa de simplemente "asistir" a "actuar". Los compradores confían cada vez más en los agentes de IA para que filtren el ruido, comparen precios y les presenten la mejor oferta disponible directamente en el chat, impulsando experiencias de compra zero-click (donde la decisión y recomendación ocurren en una misma pantalla). Casi el 40 % de las marcas ya visualiza las compras online conducidas por IA como un factor determinante para el consumo.

Las pymes salen a la cancha

En esta edición 2026 más de 800 marcas ya confirmaron su participación, de las cuales el 48 % son pymes. El evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) mantiene su carácter federal: el 30 % de las marcas participantes (241 empresas) pertenecen a regiones del interior del país.

El Hot Sale llega en un momento de madurez para el sector. Según el estudio anual 2025, el comercio electrónico en Argentina creció un 55 % en facturación respecto al año anterior, alcanzando los $34 billones. Con más de 25 millones de compradores online en el país, el canal digital ya es una pieza estructural del consumo cotidiano. "En un contexto donde el consumidor es cada vez más racional y planifica sus compras, el Hot Sale se consolida como la oportunidad clave para acceder a descuentos reales y, fundamentalmente, a opciones de financiación que no se encuentran en otros canales. Nuestro rol es asegurar un ecosistema confiable donde las marcas puedan impulsar sus ventas y los usuarios encuentren soluciones a la medida de sus necesidades.", destacó Andrés Zaied, presidente de Cace.

En este Hot Sale los consumidores podrán navegar en 11 categorías: electro y tecno; viajes; bebés y niños; salud y belleza; deportes y fitness; indumentaria y calzado; muebles, hogar y deco; supermercado, gastronomía y bodegas; motos y autos; servicios y varios. Habrá más de 15.000 MegaOfertas.

Productos en danza

Las marcas ponen toda la carne al asador y tienen grandes expectativas de venta. El año pasado los productos de belleza se posicionaron en el segundo puesto entre las categorías con mayor volumen de unidades vendidas, demostrando ser una categoría foco dentro del ecommerce. En ese marco, del 11 al 18 de mayo la marca de cosmética Natura presentará “el precio más bajo del año”, con descuentos de hasta el 65 % OFF y beneficios acumulables.

Durante toda la semana, la marca ofrecerá promociones especiales que incluyen hasta 3 regalos por compra, además de descuentos adicionales mediante cupones y ofertas por tiempo limitado. La iniciativa busca acercar su portafolio a más personas, combinando calidad y accesibilidad. Como parte de su propuesta de valor, Natura también suma opciones de financiación pensadas para facilitar el acceso: 3 cuotas sin interés en compras a partir de $90.000 y 6 cuotas sin interés en compras superiores a $120.000.

“En esta nueva edición de Hot Sale buscamos acercar lo mejor de Natura a más personas y hogares, con propuestas que combinan descuentos, beneficios acumulables y opciones de financiación pensadas para cada necesidad. Queremos acompañar a quienes nos eligen con una experiencia de compra simple y accesible”, afirmó Santiago Del Giudice, Gerente de Negocios Digitales de Natura Mercado Sur.

En el marco de una nueva edición del Hot Sale, el portafolio de L’Oréal Groupe reúne propuestas que abarcan todas las categorías: skincare, maquillaje, fragancias y cuidado capilar, integrando desde opciones accesibles hasta experiencias premium. Con foco en la innovación, las tendencias globales y el respaldo de especialistas, las distintas marcas acercan soluciones diseñadas para adaptarse a cada necesidad, haciendo del cuidado personal una experiencia completa y efectiva.

Con la llegada de las bajas temperaturas, la piel y el cabello experimentan cambios que demandan fórmulas enfocadas en la protección, la reparación y la hidratación profunda. Durante el evento de e-commerce, La Roche-Posay, Vichy y CeraVe ofrecerán descuentos de hasta el 50 % en categorías clave como rostro, cuerpo y cabello. Esta iniciativa no solo busca facilitar el acceso a tratamientos de calidad profesional, sino también promover un consumo inteligente: la oportunidad de que los usuarios planifiquen y aseguren su stock de cuidado para toda la temporada invernal, resaltaron las empresas. Una perlita de todo lo que se ofrecerá en este Hot Sale.