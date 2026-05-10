Aplicaciones de delivery: presentan un proyecto para regular la actividad

En Rosario hay unas 9 mil personas que trabajan como cadetes, pero apenas unos cien están registrados. Proponen que las aplicaciones se inscriban en la Municipalidad

Empujado por el avance las aplicaciones, el servicio de delivery no deja de crecer en Rosario . El reparto a domicilio ya emplea a unas 9 mil personas —de acuerdo al censo que está realizando el municipio— pero la inmensa mayoría está en condiciones de informalidad . Desde el Sindicato de Cadetes estiman que, en ese universo, apenas unas cien personas cuentan con un empleo en blanco. La semana pasada, presentaron en el Concejo Municipal un proyecto para modificar la ordenanza actual que regula la actividad y garantizar, con mejores controles.

La norma que regula actualmente el servicio de delivery lleva el número 7042. La iniciativa s e aprobó en el 2000, en un escenario social y tecnológico completamente diferente al actual, sin incluir a las aplicaciones de reparto de mercaderías , ni las modificaciones que trajeron de la mano en el ámbito laboral.

"La ordenanza ha quedado completamente desactualizada" , señala Nicolás Martínez, referente del Sindicato de Cadetes de Rosario. El jueves pasado, el gremio presentó una propuestas para aggiornar la normativa vigente, tal como se hizo en otras localidades del país, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires.

Según destaca Martínez, actualmente existen unas 9 mil personas que encuentran en la cadetería un empleo. Sin embargo, el porcentaje de trabajadores en blanco no alcanza al uno por ciento . "Hace un tiempo, entre los empleados de comercio había unos 50 cadetes registrados y debe existir una cifra similar entre los gastronómicos", explica. El resto, permanece en la informalidad.

Obligaciones para las aplicaciones

El proyecto ingresó el jueves al Concejo Municipal y lleva las firmas de Mariano Romero, Pablo Basso y María José Poncino (del bloque peronista). La iniciativa establece la creación de un Registro Municipal de la Actividad de Reparto, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo del municipio, y en el cual deberán inscribirse las agencias de reparto, locales comerciales, cooperativas y plataformas digitales de reparto. También los trabajadores de la actividad, ya sean autónomos, dependientes o asociados a cooperativas, y los vehículos, tanto motos como bicicletas o monopatines afectados al servicio.

Una vez anotados, a las personas y a los vehículos se les entregará una credencial identificatoria con código QR, que deberá ser exhibida de forma visible tanto en la unidad como en el receptáculo o caja de transporte utilizado.

Pero la mayor novedad que tiene la propuesta es la que obliga a los operadores de plataformas digitales de informar el listado de las personas que emplean, proveer los seguros tanto a los trabajadores como a los vehículos y contar con un mecanismo digital de reporte de quejas de manera simple y accesible para los usuarios, debiendo establecer un procedimiento para solucionar o dar respuesta a los reclamos.

"El proyecto busca incrementar el poder del municipio para controlar a las plataformas digitales, ya que entre otros puntos las obliga a tener domicilio legal en Rosario", sintetiza Martínez.

Microcréditos y puntos de descanso

La propuesta incorpora además la creación de un programa de beneficios para las personas trabajadoras y las agencias o cooperativas que se encuentren debidamente inscriptos y con sus datos actualizados en el Registro Municipal de la Actividad de Reparto.

Entre otras cosas, dentro de este programa se incluyen: la exención del pago del sellado municipal para la renovación de la licencia de conducir a aquellos trabajadores motorizados que acrediten un año de permanencia ininterrumpida en el registro, el acceso a un esquema de turnos preferenciales para la gestión, vinculación o actualización de los trámites relativos a las licencias de conducir, garantizando celeridad en la atención de las y los trabajadores registrados y la gratuidad en el caso de necesitar reponer la licencia por robo.

También, el acceso a líneas de financiamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico para la adquisición o reparación de vehículos (motocicletas, bicicletas eléctricas, kits de seguridad, neumáticos) y renovación de elementos de trabajo.

Y la creación de puntos de descanso o estaciones de espera con conectividad, puntos de carga de dispositivos móviles e hidratación. Estos espacios serán financiados mediante un fondo específico conformado por el aporte obligatorio de las plataformas digitales de reparto.

Censo de repartidores

La propuesta llega al mismo tiempo en que Municipalidad comenzó a realizar un censo de repartidores de apps para tratar de mejorar sus condiciones de trabajo y seguridad. Los primeros datos del relevamiento, que lleva adelante la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, arrojó que en la ciudad existen cerca de 9 mil personas que participan de la actividad y que la mayoría cuenta con estudios secundarios completos y una gran parte incluso con carreras terciarias o universitarias en curso.

El censo comenzó la semana pasada y se extenderá durante todo mayo. El titular de la Secretaría de Desarrollo Humano, Nicolás Gianelloni, explicó que la consulta busca establecer "qué necesidades o intereses tienen con el mundo del trabajo".

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El funcionario destacó que los puntos que el municipio busca trabajar con los cadetes sobre el tema de la seguridad vial, las reglas de convivencia, la cuestión de la cobertura de seguros vinculados al tránsito, y ayudarlos a organizar sus emprendimientos, sus vínculos con las apps . Hay que ayudarlos a sostener el emprendimiento. Este es un fenómeno laboral que es muy reciente y hay que apoyarlos a que eso sea sostenible en el tiempo y puedan trabajar sin consecuencias para su cuerpo y para lo que es la convivencia en la ciudad”.

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El censo busca establecer datos sociales como de qué barrio son los repartidores, qué tipo de educación tienen y si tienen familia a cargo, entre otros puntos. Al respecto Gianelli agregó: “También indagamos sobre las necesidades que tuvieron en los últimos tiempos, si sufrieron accidentes en las calles, con qué tipo de comercios trabajan, si es su trabajo principal o es un ingreso complementario; si han tenido conflictos con los usuarios de las aplicaciones. Se trata de entender el árbol de necesidades del sector”.