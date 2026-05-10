La Capital | municipio

La Municipalidad removió 138 espacios reservados para discapacidad que estaban sin uso

El municipio retiró boxes que no fueron renovados o presentaban irregularidades. Actualmente la ciudad cuenta con 664 espacios reservados activos para personas con discapacidad.

10 de mayo 2026 · 17:21hs
El municipio fiscaliza los boxes de estacionamiento reservado para personas con discapacidad.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El municipio fiscaliza los boxes de estacionamiento reservado para personas con discapacidad.

En el marco de controles sobre espacios reservados de estacionamiento para personas con discapacidad, la Municipalidad de Rosario removió en el último último año y medio 138 boxes que no fueron renovados y que ya no eran utilizados.

Desde el municipio destacaron que en lo que va de 2026 ya se retiraron 38 espacio reservados, luego de distintas instancias de verificación y notificación administrativa que determinaron que ya no eran utilizados por sus titulares. Durante 2025, en tanto, se habían removido otros 100 espacios que no gestionaron el trámite de renovación, o bien mostraron irregularidades.

"De esta manera se libera espacio público para la utilización de toda la ciudadanía", señalaron desde el Palacio de los Leones.

>> Leer más: Estacionamiento medido: 15 mil autos usan los boxes del centro, 75 minutos en promedio

Estacionamiento reservado para personas con discapacidad

Desde la Secretaría de Movilidad explicaron que el procedimiento para retirar un estacionamiento reservado contempla distintas etapas previas y se realiza de manera cautelosa.

En este sentido, destacaron que cuando una persona no completa la renovación, primero se envían citaciones para presentar la documentación correspondiente. En algunos casos se realizan visitas domiciliarias y, ante la falta de respuesta o incumplimientos, se inicia el proceso administrativo de remoción.

En paralelo, también se avanzó con el reacondicionamiento y la limpieza de señalética en distintos puntos de la ciudad.

Cuántos boxes hay en Rosario

Actualmente Rosario cuenta con 664 reservados para personas con discapacidad distribuidos en toda la ciudad. En lo que va del año se instalaron 20 nuevos espacios destinados a personas que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Los espacios son otorgados únicamente a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y con discapacidad motriz severa que afecte su desplazamiento. Además, los permisos tienen vigencia anual y deben renovarse obligatoriamente entre el 1 de enero y el 28 de febrero de cada año.

El trámite para solicitar o renovar un reservado se realiza a través de rosario.gob.ar, mediante Perfil Digital y requiere presentar documentación personal, del vehículo y del CUD vigente. Luego interviene un médico auditor que determina si corresponde el otorgamiento del beneficio y finalmente se realiza una inspección técnica para definir la ubicación del espacio reservado.

Noticias relacionadas
La ONG tiene una dinámica de trabajo permanente basada en presencia territorial y conocimiento técnico, en un compromiso sostenido con el mantenimiento integral del parque Independencia.

La Asociación Amigos del Parque Independencia cumplió 25 años

Falta grave. Las multas por pasar un semáforo en rojo pueden ser millonarias.

El municipio prevé imponer "probations" para faltas graves al Código de Convivencia

Las obras consisten en la remodelación total de 1.700 de avenida Ayacucho en Rosario

Ultiman trabajos para dejar totalmente renovada la avenida Ayacucho

Ver comentarios

Las más leídas

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

Lo último

Un triunfo inmenso de Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Un triunfo inmenso de Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Central Córdoba dio un paso en falso en la previa del clásico ante Argentino

Central Córdoba dio un paso en falso en la previa del clásico ante Argentino

Economistas advierten que la inflación de abril desaceleró, pero mayo ya genera señales de alerta

Economistas advierten que la inflación de abril desaceleró, pero mayo ya genera señales de alerta

Un triunfo inmenso de Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Central sorteó de manera satisfactoria los octavos de final con una victoria por 3-1 sobre Independiente. Un paso grande hacia el título del torneo Apertura.

Un triunfo inmenso de Central y un sueño que se pone al rojo vivo
El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande para la clasificación canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande para la clasificación canalla

Primer ranking de ciudades argentinas: cómo se ubicaron Rosario, Rafaela y Santa Fe
La Ciudad

Primer ranking de ciudades argentinas: cómo se ubicaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Alerta: el gobierno propone que las recetas sólo sean válidas cuando las haga el médico especialista
Información General

Alerta: el gobierno propone que las recetas sólo sean válidas cuando las haga el médico especialista

Denuncia penal contra Losada por apología del crimen tras su proyecto contra las falsas denuncias

Denuncia penal contra Losada por "apología del crimen" tras su proyecto contra las "falsas denuncias"

El intendente de Venado Tuerto cargó contra Adorni: O hay sobresueldos o están robando
Política

El intendente de Venado Tuerto cargó contra Adorni: "O hay sobresueldos o están robando"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

Newells: Boero dijo que en el nuevo mercado le darán más prioridad a la calidad que a la cantidad

Newell's: Boero dijo que en el nuevo mercado le darán "más prioridad a la calidad que a la cantidad"

Ovación
Central Córdoba dio un paso en falso en la previa del clásico ante Argentino
Ovación

Central Córdoba dio un paso en falso en la previa del clásico ante Argentino

Central Córdoba dio un paso en falso en la previa del clásico ante Argentino

Central Córdoba dio un paso en falso en la previa del clásico ante Argentino

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande para la clasificación canalla

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande para la clasificación canalla

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

Policiales
Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur
Policiales

Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

La Ciudad
Pullaro inauguró la renovación de avenida Rouillón, obra clave para la conectividad del oeste rosarino
La Ciudad

Pullaro inauguró la renovación de avenida Rouillón, obra clave para la conectividad del oeste rosarino

Primer ranking de ciudades argentinas: cómo se ubicaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Primer ranking de ciudades argentinas: cómo se ubicaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

Planazo de domingo: tras los secretos de edificios emblemáticos de Rosario

Planazo de domingo: tras los secretos de edificios emblemáticos de Rosario

Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center Rosario

Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center Rosario

El Mercado del Río suma nuevas propuestas de cultura y gastronomía
La Ciudad

El Mercado del Río suma nuevas propuestas de cultura y gastronomía

Santa Fe tendrá el Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios más moderno del país
La Región

Santa Fe tendrá el Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios más moderno del país

Canicross: el deporte que crece en Rosario y une al running con las mascotas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Canicross: el deporte que crece en Rosario y une al running con las mascotas

El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas
la ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

Por Matías Petisce
La Ciudad

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

Por Martín Stoianovich
Policiales

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal
Policiales

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo
La Ciudad

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Combustibles: finaliza la tregua de precios y hay expectativa por la decisión de YPF
Economía

Combustibles: finaliza la tregua de precios y hay expectativa por la decisión de YPF

Cierres en redes sociales: la crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Cierres en redes sociales: la crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Carolina Losada se abrió para hablar sobre su maternidad imprevista con preadolescentes
Política

Carolina Losada se abrió para hablar sobre su maternidad "imprevista" con preadolescentes

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado
Policiales

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

La economía del rebusque crece en Rosario mientras más emprendedores buscan ingresos extra
La Ciudad

La economía del rebusque crece en Rosario mientras más emprendedores buscan ingresos extra

La espuma marina cubrió varias playas de la Costa Atlántica tras el temporal de lluvia y viento
información general

La espuma marina cubrió varias playas de la Costa Atlántica tras el temporal de lluvia y viento

Ciudadanía española: Argentina lidera las solicitudes en el marco de la Ley de Nietos
Información General

Ciudadanía española: Argentina lidera las solicitudes en el marco de la Ley de Nietos

Pullaro se reunió con Mahiques por las vacantes en la Justicia federal de Santa Fe
Política

Pullaro se reunió con Mahiques por las vacantes en la Justicia federal de Santa Fe

El Partido Socialista renovó autoridades en Santa Fe con un mensaje de unidad
Política

El Partido Socialista renovó autoridades en Santa Fe con un mensaje de unidad

Femenino AFA: Central venció a Estrella del Sur y convirtió un gol histórico
Ovación

Femenino AFA: Central venció a Estrella del Sur y convirtió un gol histórico

Milei reunió a todos los ministros para cimentar el respaldo oficial a Manuel Adorni
Política

Milei reunió a todos los ministros para cimentar el respaldo oficial a Manuel Adorni