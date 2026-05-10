La Municipalidad removió 138 espacios reservados para discapacidad que estaban sin uso

El municipio retiró boxes que no fueron renovados o presentaban irregularidades. Actualmente la ciudad cuenta con 664 espacios reservados activos para personas con discapacidad.

En el marco de controles sobre espacios reservados de estacionamiento para personas con discapacidad , la Municipalidad de Rosario removió en el último último año y medio 138 boxes que no fueron renovados y que ya no eran utilizados .

Desde el municipio destacaron que en lo que va de 2026 ya se retiraron 38 espacio reservados, luego de distintas instancias de verificación y notificación administrativa que determinaron que ya no eran utilizados por sus titulares. Durante 2025, en tanto, se habían removido otros 100 espacios que no gestionaron el trámite de renovación, o bien mostraron irregularidades.

"De esta manera se libera espacio público para la utilización de toda la ciudadanía ", señalaron desde el Palacio de los Leones.

Estacionamiento reservado para personas con discapacidad

Desde la Secretaría de Movilidad explicaron que el procedimiento para retirar un estacionamiento reservado contempla distintas etapas previas y se realiza de manera cautelosa.

En este sentido, destacaron que cuando una persona no completa la renovación, primero se envían citaciones para presentar la documentación correspondiente. En algunos casos se realizan visitas domiciliarias y, ante la falta de respuesta o incumplimientos, se inicia el proceso administrativo de remoción.

En paralelo, también se avanzó con el reacondicionamiento y la limpieza de señalética en distintos puntos de la ciudad.

Cuántos boxes hay en Rosario

Actualmente Rosario cuenta con 664 reservados para personas con discapacidad distribuidos en toda la ciudad. En lo que va del año se instalaron 20 nuevos espacios destinados a personas que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Los espacios son otorgados únicamente a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y con discapacidad motriz severa que afecte su desplazamiento. Además, los permisos tienen vigencia anual y deben renovarse obligatoriamente entre el 1 de enero y el 28 de febrero de cada año.

El trámite para solicitar o renovar un reservado se realiza a través de rosario.gob.ar, mediante Perfil Digital y requiere presentar documentación personal, del vehículo y del CUD vigente. Luego interviene un médico auditor que determina si corresponde el otorgamiento del beneficio y finalmente se realiza una inspección técnica para definir la ubicación del espacio reservado.