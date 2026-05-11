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Un inusual episodio de tránsito dejó un nene herido en la zona norte

Una mujer de 91 años dio marcha atrás, chocó contra el menor y luego contra un utilitario estacionado

11 de mayo 2026 · 13:02hs
La increible imagen que dejó el accidente en la zona norte

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La increible imagen que dejó el accidente en la zona norte

Una mujer de 91 años protagonizó un inusual episodio de tránsito que dejó un nene herido y su vehículo sobre un utilitario que estaba estacionado. El hecho se produjo este lunes antes del mediodía en Buchanán, casi bulevar Rondeau, y llamó la atención de los vecinos, que se acercaban a fotografiar a cómo habían quedado los vehículos.

El incidente se produjo pasadas las 11 en la zona norte de Rosario e involucró a Renault Symbol, un Renault Kangoo y una familia que circulaba por el lugar en bicicleta. La conductora del Symbol, Ines F. de 91 años, salía en marcha atrás del garage y mientras maniobraba para no dañar el vehículo confundió los pedales y aceleró en reversa.

En ese momento, circulaba una madre y dos niños cada uno en su bicicleta por Buchanán y se vieron sorprendidos por la marcha atrás del vehículo. Uno de los nenes, Facundo de 9 años, no pudo escapar y fue atropellado por el auto. Sufrió un traumatismo en la pierna izquierda pero estaba fuera de peligro y fue trasladado por una ambulancia del Sies al Hospital de Niños de Zona Norte.

Pero el trayecto del auto fue más allá de la embestida a la familia. El vehículo impactó luego contra un utilitario de una empresa de publicidad que estaba estacionado y sin ocupantes. El Symbol quedó sobre el utilitario volcado, perpendicular a la calle.

Buchanán accidente 11.5 SSM (3)

“Es una desgracia, pero la vida tiene otro valor”, señaló un representante de la firma y valoró que el niño herido esté en buen estado de salud. Además, contó a los medios presentes que el vehículo estaba desocupado porque minutos antes el empleado había bajado a realizar un trámite y al regresar se encontró con la situación.

Qué dijo la abuela conductora de 91 años

Ines F., de nacionalidad italiana, aseguró a Telefé Rosario que tiene más de 50 años de experiencia al volante y dio detalles de cómo se originó el accidente.

Buchanán accidente 11.5 SSM (2)
La conductora de 91 años observa cómo quedó su vehículo tras el accidente de tránsito

La conductora de 91 años observa cómo quedó su vehículo tras el accidente de tránsito

Según su relato, Inés estaba sacando el auto en marcha atrás e intentó no chocar el espejo retrovisor lateral con las paredes del garage. En ese momento, “en vez del freno toqué el acelerador. Se me fue, salió como una bala”, describió la mujer.

“Agradezco estar bien”, dijo y agregó que el vehículo tenía caja de cambios manual antes de finalizar su discurso. Vecinos y amigas de Inés se acercaron y reconocieron que la mujer estaba asustada por el incidente.

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