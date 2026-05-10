"No hubo más contagios y se siguió una vida normal", dijo el argentino del "crucero del hantavirus"

“Es un viaje inolvidable”, ironizó Carlos Ferello, quien tras desembarcar con protocolos sanitarios en Tenerife será trasladado a Países Bajos

El único argentino que viajó en el crucero MV Hondius, donde un brote de hantavirus provocó la muerte de tres personas, dijo que el viaje se convirtió en "una desgracia" pero aseguró que cuando advirtieron que no se confirmaban nuevos casos no se vivió "un clima preocupante" entre los pasajeros y "se siguió una vida normal".

“Fue un viaje distinto a lo que se había pensado", dijo Carlos Ferello, ingeniero jubilado que embarcó en Ushuaia, y que habló con TN tras el arribo del crucero a Tenerife.

Sobre la primera víctima mortal (un hombre de Países Bajos cuya mujer falleció más tarde) indicó: "Ninguno sospechaba nada porque eran personas de edad, tenían un cuadro de fiebre que se trató como infección“.

”Tristán de Acuña es una isla desolada, la más remota del planeta, no hay nada. Tuvimos que viajar hasta Santa Elena, que está más organizado, y ahí bajó la viuda y los embarcaron hasta Johannesburgo”.

Y añadió: “Ahí falleció la mujer y se prendieron las alarmas. Empezaron a hacernos análisis y a delinear que teníamos que estar aislados".

Durante el recorrido se conoció un nuevo contagio. "Un inglés, a él lo desembarcaron con síntomas. También se contagió el médico que los atendió a todos. Ahí empezamos a hacer aislamiento, a cuidarnos“, precisó.

Ferello aseguró que en el crucero no se vivió "un clima preocupante. La verdad es que después no aparecieron más casos y nos empezamos a cuidar todos. Se siguió una vida normal, y después vimos que no había más contagios internamente".

Tras desembarcar con protocolos sanitarios en Tenerife, un grupo (en el que se encuentra Ferello) será trasladado a Países Bajos y alojados en un hotel donde se someterán a análisis de sangre y a un seguimiento periódico durante 15 días.

“Es un viaje inolvidable”, ironizó el pasajero argentino.

Hasta el momento habían sido desembarcadas 94 personas de 19 nacionalidades. Dos vuelos evacuarán a los pasajeros a Australia y los Países Bajos.