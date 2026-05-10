La Capital | Jeremías Monzón

Caso Jeremías Monzón: harán cámara Gesell a los menores de edad vinculados al crimen

Las audiencias se realizarán el martes y son consideradas clave para esclarecer cómo se planificó el asesinato del joven

10 de mayo 2026 · 19:00hs
Quedó sobreseído uno de los menores involucrados en el asesinato de Jeremías Monzón

Quedó sobreseído uno de los menores involucrados en el asesinato de Jeremías Monzón

La investigación por el crimen de Jeremías Monzón sumará esta semana una instancia decisiva para el avance de la causa. Según fue notificado oficialmente a las partes, el próximo martes 12 de mayo se llevarán adelante las audiencias de cámara Gesell a los menores de edad no punibles vinculados al expediente.

Se trata de medidas de “anticipo jurisdiccional de prueba”, un procedimiento utilizado en investigaciones penales para preservar testimonios o elementos probatorios que pueden resultar fundamentales para el esclarecimiento del hecho.

De acuerdo a la información difundida, las declaraciones estarán centradas en los dos menores no punibles que aparecen relacionados con el homicidio del joven y que podrían aportar datos relevantes sobre cómo se planificó el ataque y quién habría ideado el crimen.

>> Leer más: Caso Jeremías Monzón: quedó sobreseído uno de los menores por ser inimputable

La cámara Gesell

Dentro de la causa, las cámaras Gesell son consideradas una herramienta clave para avanzar sobre aspectos que todavía permanecen sin esclarecer.

Desde la querella sostienen que los testimonios podrían resultar “determinantes para establecer la mecánica del hecho y el móvil”, especialmente porque el video incorporado al expediente no permite identificar con claridad las razones del homicidio.

La expectativa de las partes está puesta en que estas declaraciones permitan reconstruir con mayor precisión el contexto previo al asesinato y definir el grado de participación de cada una de las personas involucradas en el caso.

>> Leer más: Crimen del adolescente santafesino: fotos y videos en el trasfondo de un bestial ataque

El crimen

Jeremías Monzón fue visto con vida por última vez el 18 de diciembre, cuando salió de su casa rumbo a la ciudad de Santa Fe. Ante la falta de noticias, su familia denunció la desaparición y se activó la Alerta Sofía, el protocolo nacional para la búsqueda urgente de niños y adolescentes en situaciones de alto riesgo.

Cuatro días después, el 22 de diciembre, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo sin vida en un galpón abandonado del barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón. La identificación confirmó que se trataba de Jeremías. El informe forense indicó que el cuerpo presentaba 23 puñaladas, realizadas con un cuchillo y un arma blanca de fabricación casera, y se encontraba en avanzado estado de descomposición.

En el marco de la investigación se realizaron allanamientos que derivaron en la detención de M.B.A., una adolescente imputada como coautora de homicidio triplemente calificado, quien permanece alojada en un Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ). Además, quedaron involucrados dos chicos que al momento del hecho tenían 14 años

Ver comentarios

Las más leídas

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

Lo último

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

El Sudamericano sub-14 de tenis arranca en el Jockey Club con presencia rosarina

El Sudamericano sub-14 de tenis arranca en el Jockey Club con presencia rosarina

Un triunfo inmenso de Rosario Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Sorteó de manera satisfactoria los octavos de final con una victoria por 3-1 sobre Independiente. Un paso grande hacia el título del torneo Apertura.
Un triunfo inmenso de Rosario Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Por Elbio Evangeliste
El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

El rival de Central en cuartos de final será Racing y de nuevo en el Gigante
Ovación

El rival de Central en cuartos de final será Racing y de nuevo en el Gigante

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central
La Región

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe
La Ciudad

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Proponen que las recetas sólo sean válidas cuando las haga el médico especialista
Información General

Proponen que las recetas sólo sean válidas cuando las haga el médico especialista

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

Un triunfo inmenso de Rosario Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Un triunfo inmenso de Rosario Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Ovación
Cantizano y Verón inscribieron su nombre en grande para pasar a cuartos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cantizano y Verón inscribieron su nombre en grande para pasar a cuartos

Cantizano y Verón inscribieron su nombre en grande para pasar a cuartos

Cantizano y Verón inscribieron su nombre en grande para pasar a cuartos

El rival de Central en cuartos de final será Racing y de nuevo en el Gigante

El rival de Central en cuartos de final será Racing y de nuevo en el Gigante

Central le pudo dar vuelta un partido a Independiente tras 37 años

Central le pudo dar vuelta un partido a Independiente tras 37 años

Policiales
Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur
Policiales

Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

La Ciudad
Más bicicletas públicas: ya funcionan dos nuevas estaciones
La Ciudad

Más bicicletas públicas: ya funcionan dos nuevas estaciones

Pullaro inauguró la renovación de avenida Rouillón

Pullaro inauguró la renovación de avenida Rouillón

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium
Negocios

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

Aplicaciones de delivery: presentan un proyecto para regular la actividad
La Ciudad

Aplicaciones de delivery: presentan un proyecto para regular la actividad

Escuelas privadas en crisis: más morosidad, pedidos de becas y baja de alumnos

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Escuelas privadas en crisis: más morosidad, pedidos de becas y baja de alumnos

Jorge Sola: La batalla por la reforma laboral no está terminada

Por Walter Palena

Política

Jorge Sola: "La batalla por la reforma laboral no está terminada"

Corredor clave de la zona oeste: la avenida Rouillón estrena su doble calzada
La Ciudad

Corredor clave de la zona oeste: la avenida Rouillón estrena su doble calzada

Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center

Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center

El Mercado del Río suma nuevas propuestas de cultura y gastronomía
La Ciudad

El Mercado del Río suma nuevas propuestas de cultura y gastronomía

Santa Fe tendrá el Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios más moderno del país
La Región

Santa Fe tendrá el Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios más moderno del país

Canicross: el deporte que crece en Rosario y une al running con las mascotas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Canicross: el deporte que crece en Rosario y une al running con las mascotas

Biblioteca Vigil: procesan por administración fraudulenta a un extesorero

Por Matías Petisce
La Ciudad

Biblioteca Vigil: procesan por administración fraudulenta a un extesorero

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

Por Martín Stoianovich
Policiales

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal
Policiales

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

Dos detenidos en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo
La Ciudad

Dos detenidos en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Combustibles: fin de la tregua de precios con expectativa por la decisión de YPF
Economía

Combustibles: fin de la tregua de precios con expectativa por la decisión de YPF

La crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Por Nachi Saieg
La Ciudad

La crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Carolina Losada se abrió para hablar sobre su maternidad imprevista
Política

Carolina Losada se abrió para hablar sobre su maternidad "imprevista"

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado
Policiales

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

La economía del rebusque crece en Rosario mientras más emprendedores buscan ingresos extra
La Ciudad

La economía del rebusque crece en Rosario mientras más emprendedores buscan ingresos extra

La espuma marina cubrió varias playas de la Costa Atlántica tras el temporal de lluvia y viento
información general

La espuma marina cubrió varias playas de la Costa Atlántica tras el temporal de lluvia y viento

Ciudadanía española: Argentina lidera las solicitudes en el marco de la Ley de Nietos
Información General

Ciudadanía española: Argentina lidera las solicitudes en el marco de la Ley de Nietos