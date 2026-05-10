Caso Jeremías Monzón: harán cámara Gesell a los menores de edad vinculados al crimen

Las audiencias se realizarán el martes y son consideradas clave para esclarecer cómo se planificó el asesinato del joven

La investigación por el crimen de Jeremías Monzón sumará esta semana una instancia decisiva para el avance de la causa. Según fue notificado oficialmente a las partes, el próximo martes 12 de mayo se llevarán adelante las audiencias de cámara Gesell a los menores de edad no punibles vinculados al expediente.

Se trata de medidas de “anticipo jurisdiccional de prueba” , un procedimiento utilizado en investigaciones penales para preservar testimonios o elementos probatorios que pueden resultar fundamentales para el esclarecimiento del hecho.

De acuerdo a la información difundida, las declaraciones estarán centradas en los dos menores no punibles que aparecen relacionados con el homicidio del joven y que podrían aportar datos relevantes sobre cómo se planificó el ataque y quién habría ideado el crimen.

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La cámara Gesell

Dentro de la causa, las cámaras Gesell son consideradas una herramienta clave para avanzar sobre aspectos que todavía permanecen sin esclarecer.

Desde la querella sostienen que los testimonios podrían resultar “determinantes para establecer la mecánica del hecho y el móvil”, especialmente porque el video incorporado al expediente no permite identificar con claridad las razones del homicidio.

La expectativa de las partes está puesta en que estas declaraciones permitan reconstruir con mayor precisión el contexto previo al asesinato y definir el grado de participación de cada una de las personas involucradas en el caso.

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El crimen

Jeremías Monzón fue visto con vida por última vez el 18 de diciembre, cuando salió de su casa rumbo a la ciudad de Santa Fe. Ante la falta de noticias, su familia denunció la desaparición y se activó la Alerta Sofía, el protocolo nacional para la búsqueda urgente de niños y adolescentes en situaciones de alto riesgo.

Cuatro días después, el 22 de diciembre, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo sin vida en un galpón abandonado del barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón. La identificación confirmó que se trataba de Jeremías. El informe forense indicó que el cuerpo presentaba 23 puñaladas, realizadas con un cuchillo y un arma blanca de fabricación casera, y se encontraba en avanzado estado de descomposición.

En el marco de la investigación se realizaron allanamientos que derivaron en la detención de M.B.A., una adolescente imputada como coautora de homicidio triplemente calificado, quien permanece alojada en un Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ). Además, quedaron involucrados dos chicos que al momento del hecho tenían 14 años