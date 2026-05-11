De Griselda Siciliani a Paco Amoroso: los famosos que marcharán por la Universidad Pública

Actores, músicos y figuras de la cultura convocaron a la movilización de este martes a través de un video de la Universidad Nacional de las Artes

Paco Amoroso, Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán y otros famosos se sumaron a la convocatoria para la Marcha Federal Universitaria

Este martes, en todo el país, miles de argentinos marcharán para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario en una nueva Marcha Federal Universitaria . La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde están representadas las casas de estudio públicas de todo el país. Se trata de la cuarta movilización desde la asunción del gobierno de Javier Milei. En este marco, una serie de artistas, famosos y figuras de la cultura argentina comenzaron a difundir en redes sociales la convocatoria.

El reclamo que aspira a repetir masividad en todo el país tiene como objetivo que la administración nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario , reglamentada en octubre pasado pero suspendida en su aplicación. Los rectores recurrieron a la Justicia para hacer cumplir la normativa, tuvieron dos fallos favorables. Pero el gobierno nacional presentó un recurso extraordinario para no actualizar los salarios docentes ni los programas de becas, tal como lo ordenaron los fallos de dos jueces, de primera y segunda instancia .

En este contexto, las redes sociales también se transformaron en una herramienta para visibilizar el conflicto y ampliar la convocatoria a la movilización. Distintas figuras del espectáculo utilizaron sus plataformas para expresar su apoyo a la universidad pública y llamar a marchar en defensa del cumplimiento de los fallos judiciales y del financiamiento educativo. Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Mercedes Morán, Celeste Cid y Joaquín Levinton, fueron algunas de las figuras que, a través de las redes sociales de la Universidad Nacional de las Artes, invitaron a los argentinos a movilizarse este martes.

En Buenos Aires, la marcha tendrá como destino la Casa Rosada, pero las movilizaciones se repetirán en todas las localidades del país donde las universidades públicas tienen presencia. En Rosario, se espera que la manifestación atraviese el centro de la ciudad hasta llegar al Monumento Nacional a la Bandera.

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Los famosos en defensa de la Universidad Pública

Una de las figuras que convocó a los argentinos a movilizarse por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario fue Griselda Siciliani. La actriz, que en los últimos meses volvió a convertirse en tendencia por la cuarta temporada de Envidiosa, forma parte del video difundido por la Universidad Nacional de las Artes (UNA) para llamar a participar de la Marcha Federal Universitaria.

“Este 12 de mayo marchamos por la universidad pública”, expresó la actriz al comienzo del video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Otro de los artistas que participó de la convocatoria fue Pablo Echarri, quien aseguró que “la educación pública es un derecho”. En la misma línea, Mercedes Morán afirmó: “Es igualdad y es futuro”.

El músico Paco Amoroso también se sumó a la campaña y expresó: “Los invito este martes 12 de mayo a participar de la marcha por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.

“Para defender la educación, que es lo más importante para este país”, sostuvo por su parte Esmeralda Mitre. Mientras que Lorena Vega, reconocida por sus papeles en "Envidiosa" y "En el barro", agregó: “La necesitamos, la merecemos. Así nos formamos la mayoría de este país”.

También compartió su experiencia personal Lizy Tagliani: ““Yo estoy estudiando y estoy cumpliendo el sueño de una niñita, niñito en aquel entonces, que tenia siete años y le preguntaba a su mama ‘¿Yo algún día voy a poder ir a la facultad?’, ‘Sí, claro, todos van a la facultad’”.

Por su parte, Ariel Staltari, actor de "El Eternauta", remarcó: “Sin universidad pública no hay futuro. No hay arte. No hay cultura”.

Celeste Cid, también se sumó a la convocatoria y afirmó que “la universidad pública es un derecho, es igualdad y es futuro”. En el clip, Joaquín Levinton convocó a “apoyar la educación pública este 12 de mayo” y Dolores Fonzi, afirmó: “Yo marcho este 12 de mayo con las universidades públicas”.

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