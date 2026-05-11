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Cómo anotarse para vivir un mes en los Alpes italianos y ganar 400 euros

La convocatoria es para un estudio científico en los Alpes italianos. Incluye alojamiento, comidas y controles médicos

11 de mayo 2026 · 09:03hs
Postales de los Alpes italianos

Postales de los Alpes italianos

Vivir un mes en los Alpes italianos, entre nieve, montañas y paisajes de altura, puede sonar a experiencia turística. Pero, en este caso, el objetivo es científico. El Instituto de Medicina de Emergencia de Montaña de Eurac Research abrió una convocatoria internacional para seleccionar a voluntarios que participen de un estudio sobre los efectos de la altitud en el cuerpo humano. La propuesta incluye alojamiento gratuito, comidas cubiertas y una compensación económica de 400 euros.

La experiencia se desarrollará en un refugio ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en pleno corazón de los Alpes italianos.

Cómo será la experiencia

El proyecto, denominado MAHE_2026, busca analizar cómo responde el organismo a la exposición prolongada a ambientes de altura y baja concentración de oxígeno.

Durante 30 días, los participantes convivirán en un refugio de montaña especialmente equipado para investigaciones médicas y científicas.

Allí deberán someterse a controles médicos diarios, análisis de sangre, pruebas físicas, monitoreos cardíacos y respiratorios y evaluaciones psicológicas y emocionales.

Los investigadores estudiarán especialmente fenómenos vinculados a la hipoxia, es decir, la disminución de oxígeno en sangre que suele producirse en altura.

>> Leer más: Escalada: el deporte que trajo la montaña a la ciudad y hace cumbre en Rosario

Qué buscan investigar

Según explicaron desde Eurac Research, los resultados podrían servir para mejorar tratamientos y estrategias vinculadas a: mal agudo de montaña, fatiga crónica, trastornos del sueño, preparación física de deportistas y trabajo y rescate en ambientes extremos.

El estudio también analizará cómo impactan el aislamiento y la convivencia en condiciones extremas sobre la salud mental y la dinámica grupal.

Quiénes pueden anotarse

La convocatoria está dirigida a personas:

  • de entre 18 y 45 años
  • en buen estado de salud
  • con disponibilidad para permanecer un mes completo en el refugio

No se requiere experiencia previa en actividades de montaña, aunque los organizadores valoran el interés por la naturaleza y la predisposición para convivir y colaborar con tareas cotidianas.

En total serán seleccionados 30 voluntarios. El proceso incluye distintas etapas. Primero, los interesados deberán completar un formulario online con información médica y hábitos personales. Luego, quienes sean preseleccionados pasarán entrevistas y estudios específicos para detectar posibles riesgos vinculados a la exposición prolongada en altura.

La organización aclaró que todos los procedimientos estarán supervisados por médicos, psicólogos y especialistas en investigación de montaña y que el refugio contará con monitoreo permanente para garantizar la seguridad de los participantes.

Cuánto pagan por vivir en los Alpes

Además de alojamiento y comidas, cada participante recibirá una compensación económica de 400 euros al finalizar la experiencia.

Desde Eurac Research aclararon que la participación es completamente voluntaria y no implica relación laboral formal. Quienes quieran postularse pueden consultar la convocatoria y completar el formulario en el sitio oficial de Eurac Research.

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