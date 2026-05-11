Cómo anotarse para vivir un mes en los Alpes italianos y ganar 400 euros

La convocatoria es para un estudio científico en los Alpes italianos. Incluye alojamiento, comidas y controles médicos

Vivir un mes en los Alpes italianos, entre nieve, montañas y paisajes de altura, puede sonar a experiencia turística. Pero, en este caso, el objetivo es científico. El Instituto de Medicina de Emergencia de Montaña de Eurac Research abrió una convocatoria internacional para seleccionar a voluntarios que participen de un estudio sobre los efectos de la altitud en el cuerpo humano. La propuesta incluye alojamiento gratuito, comidas cubiertas y una compensación económica de 400 euros.

La experiencia se desarrollará en un refugio ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en pleno corazón de los Alpes italianos.

El proyecto, denominado MAHE_2026, busca analizar cómo responde el organismo a la exposición prolongada a ambientes de altura y baja concentración de oxígeno.

Durante 30 días, los participantes convivirán en un refugio de montaña especialmente equipado para investigaciones médicas y científicas.

Allí deberán someterse a controles médicos diarios, análisis de sangre, pruebas físicas, monitoreos cardíacos y respiratorios y evaluaciones psicológicas y emocionales.

Los investigadores estudiarán especialmente fenómenos vinculados a la hipoxia, es decir, la disminución de oxígeno en sangre que suele producirse en altura.

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Qué buscan investigar

Según explicaron desde Eurac Research, los resultados podrían servir para mejorar tratamientos y estrategias vinculadas a: mal agudo de montaña, fatiga crónica, trastornos del sueño, preparación física de deportistas y trabajo y rescate en ambientes extremos.

El estudio también analizará cómo impactan el aislamiento y la convivencia en condiciones extremas sobre la salud mental y la dinámica grupal.

Quiénes pueden anotarse

La convocatoria está dirigida a personas:

de entre 18 y 45 años

en buen estado de salud

con disponibilidad para permanecer un mes completo en el refugio

No se requiere experiencia previa en actividades de montaña, aunque los organizadores valoran el interés por la naturaleza y la predisposición para convivir y colaborar con tareas cotidianas.

En total serán seleccionados 30 voluntarios. El proceso incluye distintas etapas. Primero, los interesados deberán completar un formulario online con información médica y hábitos personales. Luego, quienes sean preseleccionados pasarán entrevistas y estudios específicos para detectar posibles riesgos vinculados a la exposición prolongada en altura.

La organización aclaró que todos los procedimientos estarán supervisados por médicos, psicólogos y especialistas en investigación de montaña y que el refugio contará con monitoreo permanente para garantizar la seguridad de los participantes.

Cuánto pagan por vivir en los Alpes

Además de alojamiento y comidas, cada participante recibirá una compensación económica de 400 euros al finalizar la experiencia.

Desde Eurac Research aclararon que la participación es completamente voluntaria y no implica relación laboral formal. Quienes quieran postularse pueden consultar la convocatoria y completar el formulario en el sitio oficial de Eurac Research.