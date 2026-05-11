Un chico de 12 años salvó a sus hermanos y a la abuela de un incendio

Una familia perdió todo en el incendio de su casa ubicada en Felipe Varela al 1300 de Granadero Baigorria . La vivienda quedó inhabitable, casi en punto de derrumbe, por el fuego, pero los tres chicos y su abuela que estaban en el inmueble en el momento del fuego salieron ilesos.

La abuela y sus nietos fueron sorprendidos por el siniestro mientras dormían y vivieron momentos de angustia y nerviosismo porque no encontraban las llaves para salir. Afortunadamente, escaparon gracias a la valentía y astucia de Facundo, de 12 años, quien reaccionó en medio del humo, recordó dónde había quedado la llave de una puerta trasera y fue a buscarla. Así, los tres hermanitos y su abuela pudieron llegar hasta un patio delantero, donde un vecino con la ayuda de una barreta rompió la reja del frente y todos salieron a la calle.

Cuando llegaron los bomberos al lugar, las llamas ya habían consumido toda la casa para dejarla inhabitable. La dueña de la vivienda se llama Carla, quien trabaja en tareas de limpiezas en casas particulares. La joven vive con sus tres hijos y su mamá en ese inmueble. El incidente la sorprendió cuando estaba en su lugar de trabajo, en el centro de Rosario, y cuando el susto ya había pasado contó con detalles lo ocurrido.

“Me levanto muy temprano porque entro a trabajar a las 7. Como a las 8 y media me llamó la otra abuela de los chicos que vive en la esquina, avisándome que se estaba prendiendo fuego la casa. Me tomé un remis para volver enseguida. Yo trabajo en el centro de Rosario y tengo una hora en colectivo. Lo más rápido en ese momento era tomar un remís. Cuando llegué, me encontré con que habíamos perdido todo”, señaló Carla.

Incendio G. Baigorria 2 Cuando empezó el fuego, los chicos y la abuela dormían Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La joven evaluó que “una estufa habría causado el fuego". Contó: "Cuando me fui, la estufa estaba prendida y eso sería lo que desató el caos. Cuando empezó todo, mi nena dormía en la pieza donde estaba la estufa. Ella se levantó y le avisó a mi mamá que se prendía todo. Se levantaron de la cama rápido los tres. Pero por los nervios, mi mamá y la nena no encontraban las llaves, no sabían cómo salir de ahí. Mi nene Facundo se acordó que había otra llave en la parte de atrá. Puedo decir que rescató a toda la familia. En eso pasó un vecino, que les abrió la puerta de adelante con una barreta para que pudieran salir a la calle. Mi mamá no quería salir porque quería apagar el fuego, pero el fuego consumió todo”.

Qué contó el pequeño héroe

“Yo fui el último que se despertó”, contó Facundo, de 12 años, el pequeño gran héroe de esta historia. “Estaba todo lleno de humo. Empezamos a ayudar a mi abuela para buscar las llaves y a tirar agua al fuego. Mientras ellos tiraban agua, yo seguía buscando las llaves. Estaba tan desesperado buscando la llave que me acordé que teníamos la puerta de atrás y que la llave de ahí estaba en un recipiente donde ponemos los encendedores. Agarré la llave y se la di a mi abuela para que ella abriera porque yo no me acordaba de que lado iba colocada. Ella abrió y entonces pudimos salir los tres. Después nos ayudó un vecino a romper la reja del frente. Yo fui corriendo a avisarle a la otra abuela que vive en la esquina”, contó a Telefé Rosario.

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Incendio G. Baigorria 3 Carla y su familia van a necesitar mucha ayuda para recuperarse tras el incendio de esta mañana. Los daños fueron totales Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Carla contó que a sus tres chicos y a su mamá tuvieron que suministrarles oxígeno “porque habían inhalado mucho humo. Mi nena más chica que es la que dormía en la pieza donde empezó el incendio se quemó una mano. A mi mamá le había subido mucho la presión y sufrió quemaduras en la cara y parte del cabello. Fuera de eso, tengo que darles gracias a Dios que no fue peor, perdimos todo lo material nada más”, subrayó la mujer.

Cómo ayudar a una familia que perdió todo

Los daños causados por el fuego fueron letales para la casa de Carla y su familia. Una pared quedó a punto de derrumbarse. “También fue un milagro que no se cayeran las chapas del techo. Hubiera sido un desastre. Nos quedamos sin nada”.

Los vecinos que puedan ayudar a la familia que perdió la casa por completo en el incendio de esta mañana pueden comunicarse a los números 341 2673750 para llamadas, o al WhatsApp 3413503738.