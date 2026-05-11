Gripe y tos convulsa: la situación en Rosario con el regreso del frío

Cómo están las consultas en las guardias. Quiénes deben vacunarse. Cómo evitar problemas respiratorios severos en esta época

La sensación térmica tocó los cero grados varias veces en los últimos días, con algunas jornadas de sol que aliviaron un poco la llegada del otoño, pero hasta ahora, es una temporada marcada por cambios bruscos de temperatura con una mezcla de humedad y heladas. El panorama climático empezó a despertar las enfermedades típicas de esta época. Con el acento puesto en la gripe, la tos convulsa (o coqueluche) y el virus sincicial respiratorio , las autoridades sanitarias de Rosario y la provincia, piden a la población que cumpla con los cuidados necesarios para evitar contagios, entre ellos tener las vacunas correspondientes a la edad y situación de cada persona.

"Estamos viendo un incremento de todas las virosis respiratorias. A mediados de la semana pasada (la primera del mes de mayo) tuvimos un 25 a 30 por ciento de aumento de consultas respecto de meses anteriores", dijo este lunes a La Capital el director del Sanatorio de Niños, Aníbal Krivoy.

En los días posteriores, incluido este fin de semana, el número de visitas a la guardia se estabilizó, e incluso bajó, pero de acuerdo a la época, las instituciones pediátricas se están preparando para lo que viene.

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Gripe y coqueluche, atención

Matías Lahitte, infectólogo, del área de Epidemiología de Salud de la Municipalidad de Rosario contó a este diario cuál es la situación general en la ciudad. Mencionó que continúa muy activa la vigilancia por los casos de gripe H3N2, en todas las edades, y recordó los cuidados necesarios para que la tos convulsa (que no se contagia por virus sino por una bacteria) no avance, ante el incremento de casos a nivel nacional.

"A nivel nacional, en 2025, hubo un aumento de casos confirmados de coqueluche, superando los años anteriores, con más de 1.000 casos diagnosticados y once fallecidos. La población más afectada fue la pediátrica. Los casos fatales se dieron en chicos que no tenían las vacunas necesarias. En cuanto a la situación provincial, en Santa Fe vimos el año pasado un incremento con un número de contagios confirmado de 65 casos de coqueluche o tos convulsa".

tos ferina coqueluche Virus y bacterias propias de esta época afectan a los más chicos

En 2026 ya hay 256 casos confirmados en las primeras once semanas, en el país. "En Santa Fe hay seis, pero vemos una tendencia a la baja si lo comparamos con 2025", señaló el especialista.

Lahitte dijo que el último caso de tos convulsa en Rosario fue diagnosticado en febrero, en el sector privado de la salud. Un bebé que no contaba con vacunas porque era recién nacido. Su mamá no estaba vacunada.

bebe Si un bebé o niño está agitado, tose y no para de llorar hay que consultar al pediatra

¿Qué pasa con los virus?

Los que circulan en Rosario en estos días de otoño y con más frío son influenza (gripe), sincicial respiratorio y Covid.

"Se sigue con la vigilancia de todos los virus respiratorios: tenemos especialmente en cuenta la influezan H3N2 sublado K, que provocó un gran brote en el invierno del hemisferio norte", señaló Lahittte, quien pidió a la población de riesgo que esté vacunada lo antes posible.

Los más vulnerables ante esta gripe son los mayores de 65 años, embarazadas, niños de 6 a 24 meses, personal de salud y personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas (cardíacas, respiratorias, renales, diabetes, inmunosupresión o factores de riesgo). Para estos grupos de riesgo la vacunación es obligatoria y gratuita.

"En Rosario ya tuvimos 700 notificaciones de influenza. El 18 por ciento de las muestras que se procesan en el Cemar están dando positivo", dijo el médico.

frio peatonal Otra jornada en la que el frío no afloja en Rosario Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Las vacunas que salvan

Lahitte enfatizó que la vacunación en poblaciones que pueden complicarse si se contagian es indispensable. "Hay que tener las vacunas de las influenza, del Covid, del sincicial respiratorio (en embarazadas protege al niño al nacer de la bronquiolitis, que puede ser mortal para el niño)".

"Tener colocada la vacuna triple bacteriana que se encuentra en calendario nacional para disminuir la posibilidad de contagio de coqueluche: la cobertura debería ser mayor al 95 por ciento en el total de la población para frenar la circulación de la bacteria Bordetella pertussis". Y la triple bacteriana acelular, para embarazada en la semana 20 de la gestación.

"Siempre, la mejor vacuna es la que está colocada. Ese es el mensaje porque además tenemos vacunas disponibles muy buenas y seguras", remarcó Lahitte. Además hay que cuidarse del frío, ventilar los ambiantes, lavarse las manos en forma constante y no asistir a espacios cerrados con síntomas de gripe o resfrío.