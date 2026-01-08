Fede Salles, el rosarino que actúa en "El beso de la mujer araña" con Jennifer López

El actor, de gran trayectoria en el género musical, es parte de la megaproducción de Hollywood basada en la novela de Manuel Puig

"El beso de la mujer araña", protagonizada por Jennifer López y Tonatiuh, tiene en su elenco al rosarino Federico Salles

“El beso de la mujer araña” es uno de los estrenos de la semana, y tiene participación de un rosarino. La película, basada en la novela homónima de Manuel Puig, está dirigida por Bill Condon, vinculado a algunos de los musicales más celebrados de las últimas décadas, como “Dreamgirls” y “Chicago”. Además, está protagonizada por Jennifer López, Diego Luna y Tonatiuh.

En el elenco, está Federico Salles, un actor rosarino formado en el Estudio de Comedias Musicales del Teatro El Círculo. En noviembre del 2025, volvió a sus orígenes para protagonizar una función única de “Robin Hood”, un musical emblemático del teatro rosarino. Escrita por Nora González Pozzi, con música de Ángel Mahler, tuvo su estreno en 1998, con gran repercusión nacional y múltiples galardones.

Salles fue "el primer niño" en ingresar al Estudio con nueve años en 1994, el mismo año de la fundación del espacio. A los doce, debutó profesionalmente en aquella primera puesta emblemática de “Robin Hood”. A los dieciséis, se fue a vivir a Buenos Aires después de ser elegido para hacer el musical "Nine", basado en "8 1/2" de Fellini. Desde entonces, participó en múltiples producciones de primer nivel.

Un rosarino en un musical de Hollywood

A los 41, celebra un nuevo hito en su carrera profesional: fue parte de “El beso de la mujer araña”, bajo la dirección de Condon. “Es un sueño estar en un musical de Hollywood, que además queda inmortalizado. En el sentido de que uno puede volver a ver la película y saber que fui parte de eso”, contó Fede en diálogo con La Capital.

“Además, tengo una historia muy cercana a ‘El beso de la mujer araña’ porque es uno de mis musicales favoritos desde que era chico, y mi canción preferida era ‘Querido’. En realidad es un cuarteto pero yo la canto a dúo con un cantante uruguayo en la película. Así que encima terminé cantando la canción que era mi favorita desde siempre. Es la única que es en castellano”, agregó el actor.

Efectivamente, Salles interpreta "Dear One (Querido)", una canción breve y conmovedora que tiene lugar en mitad de la historia, junto al uruguayo Alejandro Ernesto Balbis Ortíz.



Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Federico Salles (@fedesalles)

>> Leer más: Llega a Rosario "Alberdi, el musical", la "Hamilton" argentina que es furor en Buenos Aires

Pero el rosarino casi se convierte en protagonista. “Yo había audicionado para Molina, que es el personaje que hace Tonatiuh. Estuve muy cerca pero no pudo ser. Cuando el director vino a Argentina, me quiso conocer y canté esta canción. Ahí me propuso ser parte”, apuntó Federico, que grabó durante dos jornadas en una cárcel uruguaya a mediados de 2024.

“Fue muy emotivo todo, conocer al director que es un genio y muy respetuoso, muy buen tiempo, muy cercano. Todos en la producción lo fueron”, cerró Salles.



Vale recordar que “El beso de la mujer araña” narra la historia de dos presos durante la última dictadura cívico-militar argentina. Molina está preso por ser homosexual, y Valentín (interpretado por Diego Luna en la película) por ser militante de izquierda. Entre ambos, se construye un vínculo, muy atravesado por las historias fantásticas que Molina le cuenta a Valentín, incluyendo la de la mujer araña, que mata con su beso.

La primera adaptación teatral la hizo el propio Puig en 1983, la cual fue traducida al inglés. En 1985, tuvo su primera versión cinematográfica, dirigida por Héctor Babenco, y protagonizada por Sonia Braga y William Hurt (en un rol que le valdría el Oscar a Mejor Actor).

Embed

El musical fue escrito en 1992 por John Kander, con letras de Fred Ebb y guion de Terrence McNally. Se estrenó en Broadway en 1993 y ganó seis premios Tony, incluyendo Mejor Musical. En Argentina, tanto la versión musical como la estrictamente teatral tuvieron varias puestas a lo largo de los años.

La película dirigida por Condon es la primera adaptación cinematográfica del musical. Fue elegida como apertura del 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y este jueves 8 de enero tuvo su estreno comercial en el país.