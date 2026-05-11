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Central: el papá de Elías Verón contó que su hijo "soñaba con hacer un gol en el Gigante"

"Cuando vi el video de lo que había dicho me conmovió", reconoció Víctor Verón a Ovación. "Estoy más feliz por él que por mí", sorprendió Elías

Luis Castro

Por Luis Castro

11 de mayo 2026 · 10:15hs
La familia Verón a pleno. Víctor junto a su esposa Vanesa Moreira y sus hijos Bianca (13)

La familia Verón a pleno. Víctor junto a su esposa Vanesa Moreira y sus hijos Bianca (13), Elías (19),  Catalina (6) y Juliana (4). 
El momento en que Alejo Veliz lo acompaña para que quede solo de cara a la hinchada. Disfrutalo

LA CAPITAL/Sebastian Suarez Meccia

El momento en que Alejo Veliz lo acompaña para que quede solo de cara a la hinchada. "Disfrutalo", le dijo.
Central: el papá de Elías Verón contó que su hijo soñaba con hacer un gol en el Gigante

Central: el papá de Elías Verón contó que su hijo soñaba con hacer un gol en el Gigante

"No me emociono mucho. No lo hago mucho, aunque sí soy muy alegre. Pero cuando vi el video de lo que había dicho me conmovió". Víctor Verón es el papá de Elías, el pibe que en un puñado de días vivió un éxtasis extremo con debut en la primera de Central, participación en la Copa Libertadores y gol en el mismísimo Gigante de Arroyito. Como si la película de ensueño en su incipiente carrera que abrazó desde pibito tuviera una arranque voraz y plagado de sonrisas. En el detrás de escena de este chico -que con profunda emoción le dedicó el gol frente a Independiente a su "viejo porque se merece lo mejor del mundo"- hay una historia de lucha diaria y sacrificio como la de cualquier familia argentina.

Víctor (38 años), "el viejo que me acompaña en todo", como dijo Eli (19), es también padre de Bianca (13), Catalina (6) y Juliana (4). Su esposa es Vanesa Moreira, de la que dijo: "Ella sí se emociona más que yo. Y yo quería un quinto hijo pero me cerró la fábrica, ja". Fue papá muy joven, a los 18 años, y acompañó a su hijo desde muy pequeño cuando comenzó a jugar en la parroquia Nuestra Señora de la Salud, de Aldao y Biedma.

Este domingo por la noche y después del gran triunfo frente al Rojo y clasificación Canalla a cuartos de final, la familia se reunió a cenar y celebrar el presente de Verón futbolista. De fondo en el teléfono se escuchaba el final del partido que River ganó de manera agónica ante San Lorenzo. "Somos nueve hermanos, siete de River, uno de Newell's y yo de Central", le contó a Ovación.

Veron junto a Veliz

"Vi el video en el playón"

Víctor, quien vive junto a lo suyos en el barrio Triángulo Moderno y trabaja para una empresa de internet, comentó que aún no logró caer del todo lo que está viviendo su hijo y que los inunda de felicidad: debut de titular frente a Tigre, ingresó ante Libertad por la Libertadores y gol frente a Independiente. "Que haya jugado con Di María; con Quintana, que para mí es un referente, y que juegue la Copa...", esbozó un duro pero animado Víctor, quien a pesar de no ser de lágrimas fáciles "me emocioné al ver el video en el playón de estacionamiento" del Gigante.

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El Eléctrico, como le dicen en Central a Elías (Eli en la familia), comenzó jugando de volante de central en cancha de siete, pero cuando pasó a cancha grande lo hizo de volante o extremo por derecha. "Fue probado de lateral y al profe (Almirón) le gustó", relató Víctor antes de contar que el día del debut en primera frente a Tigre fue recibido con algarabía y felicidad por familiares: "Èramos todos de la familia, tíos, primos, sobrinos y algunos vecinos".

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"Somos muchos, ja", confesó en tono de broma y agregó que "en el cumpleaños de los 18 años de Elías había 120 personas, cien familiares y 20 amigos". Una manera de dejar en claro la comunión familiar que tienen los Verón.

En pocos días, Elías cumplió con muchos sueños y ahora se le dio otro más, como si se tratara de un bonus track. "Vos sabés que él me contó que soñaba con hacer alguna vez un gol en el Gigante y festejarlo de cara a la hinchada como lo hizo muchas veces Marco Ruben. Y también se le cumplió eso. Increíble".

Precisamente, en ese festejo hay un detalle que quizás pasó desapercibido, pero no fue menor. Sobre el final de la celebración de el Eléctrico y sin camiseta en su cuerpo, Alejo Veliz lo acompañó suavemente con su mano en la espalda y empujándolo hacia adelante para que quedara solo de cara a la gente le dijo: "Disfrutalo".

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A Víctor se lo notaba feliz y tenía motivos suficientes para estarlo. Ese muchacho que no pudo dedicarse al fútbol -"somos muchos hermanos y mi viejo tenía que laburar"- confesó: "Juego de 4. Ahora lo hago en un torneo amateur en Granadero Baigorria, ja". Una posición donde, justamente, su hijo tuvo la chance de saltar al ruedo en primera división. Antes de cortar el llamado con este diario pidió: "Esperá, Elías te quiere saludar".

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Feliz por su padre

Esa humildad que transmitió Víctor se la contagió indudablemente a Elías, quien resaltó su agradecimiento a su viejo: "Él se merece todo. Nos criamos casi juntos porque me tuvo a los 18 años y me acompañó siempre a todos lados".

Y si faltaba alguna muestra más de gratitud hacia su papá dejó una frase aún más conmovedora: "Estoy más feliz por él que por mí".

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