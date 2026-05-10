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La cadena Marriott desembarca en Rosario con un proyecto de apartamentos residenciales premium

La marca cuenta con presencia mundial e inauguró su primer hotel en Montevideo y Chacabuco, frente al Parque Urquiza y con vista privilegiada al río Paraná

10 de mayo 2026 · 10:22hs
La cadena Marriott desembarca en Rosario con un proyecto de apartamentos residenciales premium

Rosario sigue sumando señales de consolidarse como una de las ciudades más pujantes en torno al turismo. A la agenda cada vez más cargada de congresos, recitales y eventos deportivos, ahora se suma el desembarco de una de las marcas hoteleras más grandes del mundo. Marriott International eligió la ciudad para desarrollar su primer proyecto de apartamentos residenciales premium, una apuesta que combina hospitalidad, inversión inmobiliaria y estadías de larga duración, a pocos metros del río Paraná.

El proyecto Brickton, Rosario, Apartments by Marriott Bonvoy, inauguró su complejo ubicado en Montevideo y Chacabuco, frente al Parque Urquiza, en pleno Barrio Martin. Impulsado por Gotel Hotel Management y Glupal S.A., se trata de una propuesta que busca captar tanto al turismo corporativo como a viajeros que priorizan espacios más amplios combinados con servicios de hotelería, una tendencia que ganó fuerza en las principales ciudades de Argentina.

En diálogo con Negocios de La Capital, Romina Bruno, gerente de Recursos Humanos de Gotel, aseguró que esta apuesta va en línea con la visión que marcas internacionales tienen de Rosario, como plaza con potencial en crecimiento y proyección regional. "La ciudad continúa creciendo, impulsada por una agenda cada vez más activa de eventos, congresos y actividades sociales, además del trabajo sostenido para posicionarla como destino clave a nivel nacional e internacional", expresó la directiva.

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Cada apartamento ofrece amplios espacios que marcan la diferencia frente a otras propuestas hoteleras en Rosario.

Cada apartamento ofrece amplios espacios que marcan la diferencia frente a otras propuestas hoteleras en Rosario.

Por su parte, Sofía Calabrese, gerente operativa del hotel, señaló que Marriott ya cuenta con presencia en Argentina, con marcas y hoteles como Sheraton y Marriott en distintos puntos del país, desde Buenos Aires, hasta Mendoza y Bariloche. Por lo que esta primera llegada a Rosario es una apuesta que busca acompañar el crecimiento turístico y corporativo local, de la mano de una propuesta innovadora en hospedajes que no está centrada en habitaciones, sino en apartamentos con cocina integrada.

Lo nuevo de Brickton, Rosario, Apartments

En total, la obra demandó cinco años de trabajo y sufrió demoras durante la pandemia. La ubicación fue definida por su cercanía al Paraná y el entorno del Parque Urquiza. Desde la empresa destacaron las vistas privilegiadas desde cada apartamento al río, la conexión con los espacios verdes y la rápida accesibilidad hacia los principales corredores de la ciudad.

A su vez explicaron que la elección de la marca Brickton responde a la posibilidad de ofrecer una propuestas con mayor privacidad, amplitud y comodidad que un hotel tradicional, pero sin resignar servicios de hotelería. El complejo cuenta con 44 apartamentos de entre 50 y 110 metros cuadrados, todos equipados con cocina y servicios integrados. En cuanto al precio, las tarifas parten desde los 115 dólares más IVA.

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La vista al río Paraná es otro atractivo que destaca en el nuevo desarrollo premium frente al Parque Urquiza.

La vista al río Paraná es otro atractivo que destaca en el nuevo desarrollo premium frente al Parque Urquiza.

El desarrollo también pone el foco en el diseño, el interiorismo y los detalles de la construcción, con la propuesta estética a cargo de la diseñadora María José Ramacciotti. Entre los servicios se destacan recepción las 24 horas, wifi de alta velocidad, laundry gratuito en cada piso, cocheras para 100 vehículos, más la próxima inauguración de un gimnasio equipado con tecnología Technogym, que también estará abierto al público general.

Además, las directivas adelantaron que en los próximos meses cortará cintas un polo gastronómico en la planta baja del edificio, con cuatro locales que renovarán la zona con distintas propuestas culinarias, aunque prefirieron mantener en reserva las marcas definidas.

"Los primeros huéspedes ya comenzaron a alojarse la semana pasada y esperamos tener una buena ocupación durante mayo, mes impulsado por eventos como el Congreso de Cardiología que tracciona gran cantidad de público. También estamos pensando alianzas de cara a futuras competencias y encuentros internacionales, como los Juegos Odesur 2026", indicó Bruno.

Un plus diferencial

Como parte del portafolio de Marriott Bonvoy, Apartments by Marriott Bonvoy se posiciona dentro del segmento premium de estadías prolongadas, ofreciendo residencias con cocinas totalmente equipadas y áreas de estar y trabajo diferenciadas. El proyecto está pensado para ejecutivos en iniciativas de mediano plazo, viajeros corporativos, nómadas digitales y huéspedes que buscan una experiencia más residencial sin renunciar a altos estándares de calidad. Además, los huéspedes podrán acceder a los beneficios del programa de viajes, acumulando y redimiendo puntos con cada estadía en este y en más de 30 marcas del portafolio.

El proyecto es desarrollado por Glupal S.A., mientras que la operación está a cargo de Gotel Hotel Management, compañía reconocida por su experiencia en la gestión de hoteles multimarca y su trayectoria junto a Marriott y otras cadenas internacionales, asegurando una experiencia consistente con los estándares globales de la marca y una fuerte conexión con el contexto local.

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