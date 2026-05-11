Rosario tuvo otro fin de semana récord: shows, fútbol y 80% de ocupación hotelera

Más de 80 mil personas participaron de recitales, eventos y actividades deportivas. La agenda de la ciudad tuvo planes para todos los gustos

Miles de turistas disfrutaron de la ciudad de Rosario

Miles de turistas disfrutaron de la ciudad de Rosario

Rosario volvió a consolidarse como una de las principales plazas de espectáculos y turismo del país tras un fin de semana que reunió a más de 80 mil personas entre recitales, eventos masivos, actividades recreativas y fútbol.

La ciudad tuvo una agenda cargada que incluyó el recital de Pity Álvarez en el Autódromo, la presentación de Topa en el Monumento Nacional a la Bandera, el show del DJ Mariano Mellino en Metropolitano Rosario, los recitales de Leire y Q' Lokura en Bioceres Arena y el partido entre Rosario Central e Independiente.

El secretario de Comercio Interior y Servicios provincial, Gustavo Rezzoaglio, destacó el impacto económico generado por la actividad y remarcó que Rosario atraviesa una etapa de consolidación como sede de grandes convocatorias. “Hoy parece natural que Rosario reciba tantos eventos masivos, pero hace un tiempo esto no ocurría. La ciudad volvió a tener una agenda variada y convocante”, señaló.

Según precisó, el sábado la ocupación hotelera llegó al 80%, con alta demanda tanto en hoteles de categoría como en alojamientos económicos.

“En un contexto económico complejo, este movimiento ayuda muchísimo a sostener la actividad y el empleo”, sostuvo.

Rosario se prepara para los Sudamericanos

Desde la provincia señalaron además que este tipo de convocatorias funcionan como preparación para los Juegos Suramericanos Odesur 2026, que tendrán sedes en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

En ese marco, el gobierno provincial trabaja junto a sectores hoteleros, gastronómicos y entidades privadas para impulsar promociones y beneficios destinados a potenciar el turismo y el consumo.

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En paralelo al movimiento turístico, el Ministerio de Justicia y Seguridad destacó los operativos preventivos desplegados durante el fin de semana. El coordinador de Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, informó que durante los eventos se denunciaron 27 robos de teléfonos celulares, principalmente en el recital del Autódromo y en Metropolitano.

El regreso de los grandes eventos

El fin de semana volvió a mostrar una postal que Rosario busca consolidar en los últimos meses: una ciudad con fuerte movimiento cultural, turístico y deportivo.

Con recitales, fiestas electrónicas, espectáculos familiares y fútbol funcionando de manera simultánea, la ciudad recuperó centralidad dentro del circuito nacional de grandes eventos y reforzó su impacto sobre la actividad hotelera, gastronómica y comercial.