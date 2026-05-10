Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares y piden su extradición

La Justicia bonaerense avanzó con el pedido de extradición de Marcelo Alejandro Heber Pelegri, exmarido de la actriz venezolana Grecia Colmenares , detenido en España en el marco de una causa por presunta estafa que tramita en San Isidro.

La documentación judicial señala que el imputado “fue detenido en territorio español el día seis del mes de mayo del año en curso” y la Justicia resolvió “librar exhorto diplomático” para solicitar su extradición a la Argentina.

La resolución, firmada el 7 de mayo de 2026, sostuvo además que previamente se había ordenado “su detención y su captura internacional en orden al delito de estafa (art. 172 del C.P.)”.

La investigación es impulsada por la fiscal Cecilia Chaieb, titular de la UFI de San Isidro, que interviene en la causa por las presuntas maniobras denunciadas.

2026-05-10 ex marido grecia colmenares

Grecia Colmenares, una de las celebridades de Argentina en la década de 1980 por su participación en telenovelas muy populares, se casó en 1986 con Pelegri, mientras ella protagonizaba "María de nadie". En 1992 nació Gianfranco, el único hijo que tuvieron, y se divorciaron en 2005. Alejada de los medios durante años, Colmenares reapareció hace menos de un mes, cuando ingresó en la casa de "Gran Hermano generación dorada", donde todavía se encuentra aislada y sin noticias del exterior, por lo que no supo que fue apresado su exmarido.

La detención de Marcelo Pelegri y su captura internacional se ordenó "por sospechar que participó como coautor penalmente responsable en los hechos materia de investigación”.

Pelegri no se presentó a cinco indagatorias internacionales fijadas para los días 22, 24, 26 y 28 de abril y 6 de mayo, y la fiscalía consideró que existía riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

La denunciante Nora Kriesghaber asegura que conoció a Pelegri a través de Facebook y que luego él le propuso participar de supuestos negocios vinculados a pulseras promocionadas con licencias de artistas internacionales. “¿Cómo yo no voy a confiar en una persona que se veía tan creíble? Si Ricky Martin confía al punto de darle la representación de su fundación”, afirmó la mujer.

Kriesghaber sostuvo que el acusado utilizaba vínculos con celebridades para captar inversores. “Me mostraba audios, chats, fotos y negocios reales con Ricky Martin. Yo veía que el negocio existía y confié”, indicó.

La denunciante aseguró haber entregado dinero y bienes de una herencia familiar para financiar el emprendimiento. “Esas pulseras que se vendieron se confeccionaron con todo el dinero que yo invertí, que terminó siendo arriba de 500.000 dólares porque también se llevaron lingotes de oro”, señaló.

Según su testimonio, la operatoria incluía contratos firmados, promesas de rentabilidad mensual y participación en ventas de productos comercializados en España. “Cuando sale el negocio, él me bloquea de todos lados, nunca me devuelve el dinero y me deja fuera del negocio”, denunció.