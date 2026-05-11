Una familia quedó en situación de calle y vive en la plaza de la Maternidad Martin

Detrás de las frías estadísticas están las historias. Una pareja se quedó sin trabajo y no pudo pagar más alquiler donde vivían con su hijo y dos abuelos

Familia en situación de calle en la plaza de Moreno y Rioja. Adrián, su pareja y su padre junto a unos los bancos que ocupan con sus pertenencias

La crisis empuja cada vez más gente fuera del sistema. Detrás de las frías estadísticas están las historias. Este lunes a la mañana, trascendió el caso de una familia que quedó en situación de calle . La falta de trabajo de los dos sostenes del grupo hizo que no pudieran pagar el alquiler de la pensión donde vivían y así no les quedó otra salida que instalarse en la plaza de Moreno y Rioja.

Adrián, quien hasta hace poco trabajaba en una empresa de vigilancia , contó hoy a LT8 cómo llegaron a esa situación extrema. Además de Adrián y su pareja, el grupo está integrado por un hijo de 15 años, los padres de Adrián y la mascota familiar. Según su testimonio, están allí, en el paseo público situado entre la Maternidad y la sede de Iapos, tras un paso previo por la plaza San Martín, de Moreno y Córdoba, pero llevan un mes sin un techo donde vivir.

Adrián sostuvo que “de común acuerdo”, tuvieron que dejar la pensión donde vivían, en Urquiza al 3800, porque no podían hacer frente al costo del alquiler. “Mi esposa y yo nos quedamos sin trabajo. Desde ese momento hasta la fecha estamos en situación de calle. Quedamos con lo puesto y venimos a este lugar porque nos parece tranquilo” , sostuvo Adrián.

El muchacho hizo referencia a las bajas temperaturas que se registraron en el fin de semana y a lo complicado de permanecer en la calle.

“Es como una prueba de supervivencia, mucho frío y también hay que estar atentos por la seguridad, porque no sabés con quién te podés encontrar en la calle. Hace 16 años estuvimos en una situación parecida a ésta, pero pudimos salir adelante. Durante todos estos últimos años estuvimos bien, podíamos alquilar como muchos, pero ahora no pudimos afrontar ese gasto. Tuvimos que dejar la casa y no nos quedó otra opción que terminar en la calle”, agregó.

familia en sitaución de calle

Adrián recordó que trabajaba en una empresa de vigilancia privada y que cumplía funciones en distintos objetivos. “Era una empresa contratista, en negro, de un militar retirado. Mi señora es asistente gerontológica. Como la paciente que cuidada sufre de demencia senil, sus familiares alojarla en un geriátrico especializado y a partir de ese momento, mi mujer se quedó sin trabajo”, precisó.

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En el caso de su madre, Adrián indicó que “es electrodependiente y usa un aparato para tratar la apnea de sueño. En la situación que estábamos no podía estar con nosotros. La Municipalidad intervino, la ubicó en refugio y hace tres días está en una residencia para adultos mayores; está muy bien”.

familia en la calle Adrián y sus familiares en la plaza de Moreno y Rioja Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Cómo ayudar a la familia

“En nuestro caso, fuimos a Promoción Social y nos otorgaron un subsidio de 100 mil pesos para cada uno, pero no nos alcanza para alquilar nada. Como referencia: para una habitación en una pensión para una sola persona cuesta por mes entre 280 mil y 300 mil pesos en el centro, en la zona periférica 250 o 280 mil pesos. No nos alcanza para nada. Nos ofrecieron ir a un refugio, pero ni nene no encuadra en el rango etario que necesita el refugio. No es mayor de 18 años, tampoco menor de 12. Entonces, con 15 años, queda en un limbo. Además no queremos dejarlo solo. Más allá de este problema que tuvimos, somos padres responsables. No somos adictos y no tenemos antecedentes penales”.

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Adrián y su familia poseen dos números telefónicos para recibir ayuda o alguna propuesta para salir de la situación en la que se encuentran: vía WhatsApp 0341 152 429438, y para recibir llamadas: 0341 155 195016.

"Para el asearnos tratamos de lavarnos donde podemos. Ayer tuvimos un día hermoso, el sol fue un bálsamo, pero tuvimos tres días nublados, con lluvias, nos íbamos corriendo por el agua, la pasamos muy mal. Ahora, más allá de asistencia, lo primordial es encontrar trabajo, sin laburo no se sale adelant", remarcó Adrián.