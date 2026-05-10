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Crece el uso de delivery, pero el poder de compra cayó 12 %

El consumo de delivery se consolida como un hábito, pero el impacto de la inflación en Argentina limita el poder adquisitivo de los usuarios, que cada vez pueden pedir meno

10 de mayo 2026 · 20:24hs
La consultora Focus Market reveló que la caída del poder de compra a través de delivery ya alcanza el 12%.

Diario La Capital / Silvina Salinas

La consultora Focus Market reveló que la caída del poder de compra a través de delivery ya alcanza el 12%.

El delivery crece sostenidamente en la Argentina, pero los precios no dejan de subir y el salario de los usuarios no es suficiente para ganarle a la inflación, por lo que cada vez alcanza para pedir menos, según reveló un informe de la consultora Focus Market.

El reporte expuso que el uso de aplicaciones de envío en el país dejó de ser una comodidad ocasional para transformarse en un “hábito estructural” del consumo. Sin embargo, advirtió que, mientras el volumen de pedidos sube, el poder de compra de los usuarios cae. Al respecto, precisó que “en un año, el poder adquisitivo, medido en pedidos, cayó en promedio un 12 %, a pesar de que los salarios subieron nominalmente” y explicó que “el problema no es que los sueldos no aumentaron: es que los precios del delivery aumentaron más rápido”.

El mercado está dominado por dos grandes jugadores, PedidosYa y Rappi. La primera registró durante abril subas de precios en torno al 41 % interanual en las categorías más pedidas, según precisó el relevamiento. De esta manera, una hamburguesa, que el año pasado rondaba los $10.600, hoy se consigue alrededor de los $15.000; un kilo de helado pasó de unos $19.800 a cerca de $28.000, una pizza trepó de aproximadamente $17.700 a unos $25.000 y una empanada que el año pasado costaba unos $2.200 hoy ronda los $3.100.

Esta suba de precios corrió más rápido que los salarios. Con un sueldo promedio de febrero de 2026 ($1.734.357), un trabajador puede comprar hoy 116 hamburguesas, mientras que en 2025 le alcanzaba para 132. En el caso de las pizzas, la capacidad de compra cayó de 79 a 69 unidades en el mismo período.

La situación de los repartidores

En el otro extremo de la cadena, la situación de quienes realizan las entregas es crítica. Un repartidor cobró en promedio $3.033 por pedido en diciembre de 2025, según el Índice APP (Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio) de la Fundación Encuentro. Para cubrir la Canasta Básica Total de una familia tipo y no caer bajo la línea de pobreza, un trabajador necesita completar 454 pedidos mensuales, lo que equivale a unas 18 entregas diarias sin descanso.

El informe puntualizó que “si trabaja esa cantidad, su ingreso bruto mensual ronda $1.376.528, antes de descontar nafta, monotributo, seguro del vehículo y datos móviles” y aportó que actualmente, el 70 % de los repartidores se conecta solo 3 horas al día, utilizando la app principalmente como “un ingreso complementario”.

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