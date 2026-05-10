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El gobierno espera concretar en 2027 la exención de visas para argentinos que viajen a Estados Unidos

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que la Argentina avanza en el proceso para ingresar al programa de exención de visado estadounidense. Dijo que la medida es prioritaria para el gobierno y destacó la articulación con Washington.

10 de mayo 2026 · 16:05hs
El gobierno espera concretar en 2027 la exención de visas para argentinos que viajen a Estados Unidos

El gobierno nacional espera que se pueda concretar en 2027 el ingreso al programa de exención de visado de Estados Unidos, una medida que permitiría avanzar hacia un esquema más ágil para los argentinos que viajen a ese país. Así lo afirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, durante una actividad oficial en Estados Unidos, donde destacó el trabajo bilateral desarrollado en los últimos dos años.

La funcionaria expuso en la XI Conferencia de Seguridad Hemisférica, coorganizada por la Florida International University y la Fundación TAEDA. En ese marco, analizó los avances alcanzados en materia de cooperación con Estados Unidos, los desafíos vinculados al crimen organizado transnacional y los planes de articulación regional.

Monteoliva sostuvo que el proceso para avanzar hacia la exención de visado es resultado de una decisión política del presidente Javier Milei y de la relación construida con las autoridades estadounidenses desde el inicio de la gestión.

“Nos llevamos muy buenas noticias. Son el resultado de un trabajo sostenido de dos años, liderado por el presidente Javier Milei”, afirmó la ministra al hacer un balance de su gira por Estados Unidos.

El gobierno apunta a 2027 para la exención de visas

La ministra de Seguridad señaló que el vínculo con Washington permitió abrir canales de trabajo más fluidos con áreas clave del gobierno estadounidense. Según planteó, esa cercanía se tradujo en asistencia técnica, capacitaciones, convenios y reuniones frecuentes con funcionarios de distintos organismos.

“Esa cercanía y esa posición que hoy tiene Argentina frente a este trabajo que venimos articulando nos permiten tener una comunicación y una articulación con el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos como nunca lo habíamos tenido antes; con el Departamento de Estado y con los distintos subsecretarios en nuestras reuniones de manera habitual”, indicó Monteoliva.

Consultada sobre cómo se refleja ese vínculo en hechos concretos, la ministra mencionó el proceso de exención de visado como uno de los puntos más sensibles de la agenda bilateral.

“Se traduce en asistencia técnica, en capacitación, en convenios que venimos firmando. Se traduce en un proceso también muy sensible, prioritario para los argentinos, pero también en una definición política de nuestros presidentes, y es el proceso de exención de visado para Argentina, que esperamos se materialice el año que viene”, señaló.

Un proceso que, según el gobierno, no se resuelve de un día para el otro

Monteoliva aclaró que el eventual ingreso de la Argentina al programa de exención de visas requiere una serie de pasos y no depende de una definición inmediata. De todos modos, aseguró que el gobierno viene trabajando en ese objetivo desde el comienzo de la gestión.

“Venimos trabajando en ese proceso desde que arrancó la gestión. No se da de un día para el otro, es una serie de pasos, pero es esa comunicación diaria y ese trabajo sostenido en el tiempo lo que permite que tengamos hoy mucho más claro para dónde vamos y, por supuesto, la solidez de esta alianza”, sostuvo.

La funcionaria vinculó ese avance con la agenda de seguridad compartida entre ambos países y con una relación política que, según describió, se consolidó durante los últimos dos años. En ese marco, presentó la exención de visado como una prioridad para la Argentina y como parte de una estrategia más amplia de cooperación con Estados Unidos.

Cooperación en seguridad y vínculo bilateral con Estados Unidos

La participación de Monteoliva en la conferencia se produjo en un ámbito enfocado en temas de seguridad hemisférica. Allí, la ministra repasó el trabajo bilateral con Estados Unidos y puso el acento en los desafíos que plantea el crimen organizado transnacional.

Según explicó, la relación actual con las agencias estadounidenses permitió sostener una dinámica de intercambio más estrecha. La ministra mencionó la articulación con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, el Departamento de Estado y distintos subsecretarios con los que el Gobierno argentino mantiene reuniones habituales.

En ese esquema, la exención de visado aparece como uno de los objetivos de mayor impacto político y social, especialmente por tratarse de una demanda sensible para muchos argentinos que viajan a Estados Unidos por turismo, negocios, estudios o razones familiares.

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