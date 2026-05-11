Qué se sabe sobre la mujer de 52 años desaparecida en Bariloche desde el viernes

Se desplegó un amplio operativo de búsqueda para ubicar el paradero de Analía, quien hace tres días salió sin celular ni documentación de su domicilio

Siguen buscando intensamente a Analía Corte , la mujer de 52 años que se encuentra desaparecida en San Carlos de Bariloche. En este tercer día de investigación, se sumaron nuevos equipos especializados de la Policía de Río Negro provenientes de otras localidades con perros rastreadores y la Policía Federal Argentina.

A partir del viernes a las 14, momento en el cual se radicó la denuncia por la desaparición, se activó el protocolo de búsqueda. Durante el horario diurno del fin de semana, desde las 7 de la mañana hasta las 20 que es hasta donde permite ver el sol, se desplegaron las jornadas de rastrillaje. La coordinación de la operación de rescate está a cargo de la Comisaría 27, bajo la supervisión de los comisarios inspectores Félix Castro y Luis Hawrilak.

Entre los principales aspectos del operativo, se buscan imágenes de cámaras de seguridad en los alrededores de la zona que permitan reconstruir las últimas horas de la mujer antes de su desaparición . Mientras tanto, las autoridades locales intensifican el rastreo en la costa del lago Nahuel Huapi y en los senderos cercanos a la vivienda en el barrio Rancho Grande.

Desde el entorno familiar contaron que la mujer desparecida salió de su domicilio sin teléfono ni documentación . Además, explicaron que estaba pasando por "un delicado cuadro de salud". "Ella estaba emocionalmente mal y medicada. Por eso pudo haber entrado a algún terreno o lugar de la playa y que esté por ahí, esa es una teoría mía. Entre amigos y vecinos empezamos a buscarla. No es la primera vez que sucede ", afirmó un allegado en diálogo con un medio local.

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En este sentido, pidieron a los vecinos de la zona que "revisen sus cámaras en las calles Nilpi, Saihueque, Melipal y por la costa del lago". "No tenemos la certeza de dónde puede estar. Si alguien la ve en una cámara vamos a tener más acotada la búsqueda. Estamos buscándola con perros y siguen las cuadrillas por todos lados con gente amiga que no para de buscarla", aportaron para la investigación.

Analía Corte fue ubicada por última vez cerca de la avenida de Los Pioneros, a la altura del kilómetro 6 de la ciudad rionegrina. Hasta el momento, las autoridades provinciales no descartaron ninguna hipótesis.

El perfil físico difundido apunta a que la mujer es de alrededor de 1,65 metros de altura, tez trigueña blanca, contextura delgada, ojos marrones y cabello oscuro con canas hasta los hombros. Sin embargo, se desconoce la ropa que vestía al momento de la separación.

Ante cualquier información relevante en el caso, las autoridades solicitaron la comunicación inmediata al Comando de Emergencias 911, a al teléfono de la Comisaría 27 (2944-442222), o acercarse a la unidad policial más cercana.