El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande para la clasificación canalla

Su ingreso en el inicio del complemento fue fundamental. Estuvo incisivo, anotó el segundo y asistió en el tercero. Di María y Franco Ibarra, otros de los más parejos

El equipo de Central que Jorge Almirón puso en cancha para el choque ante Independiente.

Giovanni Cantizano fue la gran figura de Central en el triunfo ante Independiente por los octavos de final del torneo Apertura. El juvenil ingresó en el entretiempo y su aparición fue determinante.

Jeremías Ledesma 5: Poco que hacer en el gol y después casi nunca más lo exigieron en serio. Las veces que salió a cortar por arriba lo hizo de manera correcta.

Emanuel Coronel 6: Una gran asistencia para Copetti en el primer tiempo y envió el centro en el gol de Cantizano. Algunas faltas innecesarias, pero redondeó una buena tarde.

Ignacio Ovando 5,5: Se bancó el peso de Ávalos casi toda la tarde y cumplió. En el gol quedó más delante del punto de la definición. De a ratos jugó con aplomo.

Gastón Ávila 5: No llegó a cerrar a Ávalos en el gol. A veces salió con suficiencia y en otras no tanto.

Agustín Sández 4: Un partido chiquito. De su lado llegó el centro en el gol de Ávalos. Escaso aporte en la ofensiva. Salió reemplazado.

Franco Ibarra 7: Un partido parejo de principio a fin, uno de los más regulares. Jugó con mucho oficio y nunca lució, pero su aporte fue muy bueno. Ganó muchas divididas.

Enzo Giménez 4: Le pesó el partido en ese primer tiempo que jugó. Nunca se sintió cómo y además estuvo muy errático con la pelota. Le aportó poco y nada al equipo. Salió en el entretiempo.

Guillermo Fernández 5,5: Le faltó algo más de presencia para transformarse en conductor, pero frente a esa falencia le puso intensidad y coraje. Intentó siempre.

Vicente Pizarro 5: Nunca sobresalió, pero al menos se mostró siempre. Tuvo buenas y malas, pero se involucró permanentemente. Salió reemplazado.

Ángel Di María 7: Un verdadero golazo en el empate transitorio y participó de la jugada del segundo. En el resto, abusó de la individual y perdió más de lo que ganó.

Enzo Copetti 5: Corrió a todos y todas las pelotas, pero en una de las más claras del partido la falló, en el mano a mano con Rey. Tuvo otra en el segundo, pero más exigido.

Ingresaron en Central

Giovanni Cantizano 8: Su ingreso fue fundamental porque desde el principio mostró intensidad y desequilibrio. Anotó el 2-1 y se la sirvió a Verón en el tercero. Encaró siempre y lo hizo con criterio. La figura del partido.

Alexis Soto -: Pocos minutos en cancha, por ese cambio lógico que siempre hace Almirón. Cuidó su zona y nunca se proyectó.

Elías Verón -: En lo poquito que jugó hizo un montón: el gol que sentenció el resultado. Una tarde soñada para el juvenil, que jugó su tercer partido en primera.

Carlos Quintana -: Ingresó después del gol de Cantizano para sacar todo lo que viniera. No tuvo demasiado trabajo porque Independiente no exigió.

Alejo Veliz -: Se mezcló en la pelea allá arriba, tratando de aguantar lo que se le viniera. No le quedó ninguna clara como para definir. No jugó demasiados minutos.

Jorge Almirón, el DT 6: Central logró una clasificación importantísima y es lo que cuenta. A su equipo le faltó soltura en el juego, tanto en el primer tiempo como en el segundo. La ventaja la halló recién en el final, pero es uno de los ocho mejores del torneo.