El municipio multó a una empresa por arrojar escombros en un espacio público y la obligó a limpiar

La infracción fue detectada por cámaras municipales en la zona noroeste. También la intimaron a retirar los residuos del lugar

Así estaba el predio antes de la intervención del municipio

El municipio de Rosario sancionó a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) por arrojar tierra y escombros en un sector no autorizado del distrito noroeste y obligó a la firma a retirar los residuos y reacondicionar el espacio afectado.

La infracción fue detectada mediante cámaras del Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior), que registraron el momento en que camiones y maquinaria descargaban materiales sobre un espacio verde cercano al cruce de avenida Sorrento y Provincias Unidas.

Según informó el municipio, los residuos fueron arrojados en inmediaciones del Parque Huerta El Bosque, en una zona lindera al Bosque de los Constituyentes.

Además de la sanción económica, el Tribunal Municipal de Faltas intimó a la empresa a retirar la totalidad de los materiales depositados en el lugar y trasladarlos a sitios habilitados.

El director de Prevención y Seguridad Vial municipal, Gustavo Adda, destacó que la resolución incluyó medidas “restaurativas” además de la multa.

“Habiendo cumplido en las últimas horas estas acciones, queda demostrado una vez más que el respeto por los demás y el espacio público no tiene su fundamento único en medidas pecuniarias, sino también en remediar el daño causado”, sostuvo.

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Cómo detectaron la infracción

La intervención comenzó tras la confección de tres actas de comprobación labradas el 30 de marzo. En ellas se detalla que un camión y dos tractores con batea fueron vistos arrojando tierra y escombros en el espacio verde.

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Los vehículos fueron interceptados y escoltados por personal de la Secretaría de Control Urbano y efectivos de la Policía de Santa Fe hasta el corralón oeste municipal.

Qué dice el Código de Convivencia

La infracción se encuadra dentro del artículo 147 del nuevo Código de Convivencia Ciudadana, vigente tras la promulgación de la Ordenanza de Autonomía Municipal.

La normativa sanciona el abandono de residuos, el depósito de escombros y el desecho de materiales fuera de los lugares autorizados.

Las multas previstas van de 75 a 375 unidades fijas, equivalentes al valor de litros de nafta, y pueden incluir clausuras.

Cómo denunciar basurales

La Secretaría de Ambiente y Espacio Público recordó que vecinos pueden denunciar vehículos o personas que arrojen residuos en lugares prohibidos.

Los reclamos pueden realizarse: