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Wanda Nara y Máxi López estrenan su nueva serie en formato vertical: cuándo y dónde verla

La expareja participará de una producción de ficción y comedia, donde ambos protagonistas actúan de sí mismos en un formato incipiente en Argentina

11 de mayo 2026 · 14:00hs
Wanda Nara y Maxi López protagonizarán la nueva serie vertical Trángulo amoroso

Wanda Nara y Maxi López protagonizarán la nueva serie vertical "Trángulo amoroso"

Luego de sus pasos por "MasterChef Celebrity", uno como participante y otro como conductora, una mediática expareja vuelve a unirse en un proyecto en pantalla: Wanda Nara y Maxi López debutarán como actores en "Triángulo Amoroso", en lo que se presenta como una nueva ficción pensada para redes sociales.

Las plataformas de streaming ofrecen una gran cantidad de series de distintos géneros para que los usuarios puedan disfrutar. Sin embargo, con la rapidez, la inmediatez y la atención limitada que caracterizan los consumos en redes sociales, comenzaron a popularizarse las series en formato vertical, un tipo de contenido que es furor en TikTok.

En ese contexto, llega la nueva serie protagonizada por el exfutbolista y la actriz que se emitirá a través de Telefe y en sus redes sociales. La producción de ficción y comedia, pensada para verse en capítulos de poco más de un minuto, reunirá a un elenco con figuras del espectáculo argentino. Entre los participantes del elenco figuran Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Pachu Peña, César Bordón y Eugenia Guerty.

Los papeles de ellos son: Barbarossa personifica a la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld; Sebastián Presta, que actúa de productor; Guerty es la directora dentro de la ficción vertical; Peña es el abogado de López; Clara Kovacic encarna en la actual mujer de Maxi López, Daniela Christiansson; Lautaro Rodríguez es un ffutbolista que extorsiona a los protagonistas; Bordón, interpreta a un gerente de marketing; Latorre hace de ella misma y Nora Colosimo, la madre de Wanda, es su panelista.

Este lanzamiento se da luego del éxito de las serie en formato vertical en Argentina llamada “Cómo deshacerse de una estrella de fútbol”, protagonizada por Sofía Jujuy Jiménez, Barbie Vélez y Lionel Ferro.

El estreno oficial será este lunes 11 de mayo en las redes sociales de Telefe. Además, tendrá un espacio en la programación televisiva: se podrá ver después de Pasapalabra y antes de Gran Hermano, alrededor de las 22.30. Por último, los capítulos estarán disponibles en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube.

Dónde surgieron las series en formato vertical

Las series verticales son ficciones que están producidas específicamente para su consumo en redes sociales y dispositivos móviles en un formato 1080x1920 píxeles y una relación de aspecto de 9:16. Se presentan en episodios muy breves (entre 60 y 90 segundos aproximadamente) donde su objetivo principal es captar la atención de forma inmediata y sostener el interés del espectador capítulo tras capítulo.

>> Leer más: "Cómo deshacerse de una estrella de fútbol": furor por la serie vertical de Sofía Jujuy Jiménez y Barbie Vélez

Las series verticales surgieron en China en 2010. En un primer momento fueron producciones caseras compartidas en TikTok. Sin embargo, el fenómeno creció rápidamente y atrajo la atención de grandes compañías ya que eran menos costosas de producir y mas fáciles de viralizar. En este sentido, según la firma Media Partners Asia, el negocio de las series verticales ya recaudó mas de 8.000 millones de dólares.

Desde el medio especializado The Wrap comparan este fenómeno con los primeros años de YouTube: “En términos de crecimiento, recuerda mucho a los inicios de la plataforma. Los creadores descubrieron un deseo del público que aún no había sido satisfecho”. Se trata del interés por consumir historias largas fragmentadas en capítulos de apenas un minuto con una narrativa vertiginosa: drama, emoción, acción, giros constante y finales en suspenso que obligan a seguir viendo.

Según el medio Forbes, plataformas como ReelShort, DramaBox y GoodShort dominan actualmente el mercado de las series verticales. Asimismo, en Europa, en 2024 se lanzó MyDrama y algunas compañías comenzaron incluso a firmar acuerdos con medios tradicionales. Fox Entertainment adquirió una participación en Holywater, empresa propietaria de MyDrama, mientras que ReelShort se asoció con Paramount.

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