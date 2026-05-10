La Capital | La Ciudad | Bicicletas

Más bicicletas públicas: ya funcionan dos nuevas estaciones que conectan los distritos Sur y Sudoeste

El sistema suma 96 terminales. Los flamantes puntos se ubican sobre bulevar Oroño en las intersecciones con calles Dr. Riva y Lamadrid

10 de mayo 2026 · 19:17hs
Las bicicletas públicas

Las bicicletas públicas, una opción de movilidad para los rosarinos.,

La Municipalidad de Rosario, junto a la empresa estatal Movi, amplía el sistema de bicicletas públicas de la ciudad. Así, deesde el miércoles pasado quedaron habilitadas dos nuevas estaciones ubicadas en bulevar Oroño y Dr. Riva y en Oroño y Lamadrid. Ambas terminales fueron instaladas dentro de la red de ciclovías existente.

La terminal ubicada en Oroño y Dr. Riva vincula barrios tales como Domingo Matheu, Itatí y Moreno. Desde el municipio destacaron que este nuevo punto de conexión permitirá fortalecer la estructura ciclista y facilitar los traslados dentro del barrio, como con la Escuela Nº 1.322 y el Centro de Salud Itatí. A su vez, integra estaciones como las de Ovidio Lagos y bulevar Seguí y la del Club Provincial.

La flamante estación de Oroño y Lamadrid permite ampliar la cobertura territorial del sistema y conecta los barrios Las Delicias, Las Delicias Centro y ATE, acercando a las y los ciclistas a lugares de interés propios del distrito como la Escuela Atahualpa Yupanqui Nº 1.347, el Club Vecinal Dorrego y el Club Alianza Sport. Las estaciones cercanas son las recientemente habilitadas de Oroño y Gutiérrez (Distrito Sudoeste) y de Uriburu y Rodríguez.

Para consultar las ubicaciones de todas las estaciones del sistema como así la disponibilidad de los rodados, visitar el sitio mibicitubici.com.ar y a través de la app.

Conectar los barrios de Rosario

"Con estas implementaciones se logra relacionar a más de 30 barrios y propiciar la conectividad entre los distritos. También se favorece la resolución de diferentes trámites al interior de los barrios, permitiendo que las y los usuarios dispongan de bicis públicas de alquiler", señalaron desde el municipio.

En marzo pasado se instalaron las dos últimas estaciones, correspondientes a 27 de Febrero y San Nicolás (Distrito Oeste) y Oroño y Gutiérrez (distrito Sudoeste). Con estas nuevas suman 96 de las 102 estaciones que se tienen proyectadas dentro de la cuarta etapa de ampliación del sistema de bicicletas públicas de la ciudad.

Opciones de pago y beneficios

El sistema Mi bici tu bici es desarrollado, instalado y operado en su totalidad por la empresa de transporte municipal Movi Rosario.

Estudiantes de secundaria y universitarios que posean el beneficio del Medio Boleto Estudiantil del municipio podrán gestionar un descuento del 50 % en abonos mensuales y anuales del sistema de bicicletas públicas. Para solicitarlo se debe enviar un mail a [email protected]

Además, se encuentra vigente la franquicia para jóvenes trabajadores de hasta 35 años y que perciban un sueldo equivalente al salario básico de empleados de comercio Categoría B Administrativos, quienes también podrán solicitar el descuento del 50 % de descuento. La solicitud se realiza a través de [email protected]

En el último trimestre de 2025 se sumó al sistema el abono promocional, un beneficio que habilita el uso de los rodados por el lapso de una hora con un valor de $967,50 siendo una tarifa menor al abono diario. Durante esos 60 minutos, usuarias y usuarios pueden iniciar y finalizar la cantidad de viajes necesarios.

Noticias relacionadas
La Copa América 2021 fue el primer título de Messi con la selección mayor.

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

El Museo del Diario La Capital abrió sus puertas en esta edición del Open House.

Planazo de domingo: tras los secretos de edificios emblemáticos de Rosario

Hay escuelas con dos, tres o cuatro tipos de cuotas diferentes, que se acomodan de acuerdo a la realidad económica de las familias, aseguran.

Escuelas privadas en crisis: más morosidad, pedidos de becas y baja de alumnos

Las temperaturas mínimas volverán a ser bajas y el tiempo será más invernal que otoñal.

El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas

Ver comentarios

Las más leídas

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

Lo último

El Quini 6 tendrá un sorteo especial por el Mundial: diez premios de 15 mil dólares

El Quini 6 tendrá un sorteo especial por el Mundial: diez premios de 15 mil dólares

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

Un triunfo inmenso de Rosario Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Sorteó de manera satisfactoria los octavos de final con una victoria por 3-1 sobre Independiente. Un paso grande hacia el título del torneo Apertura.
Un triunfo inmenso de Rosario Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Por Elbio Evangeliste
El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

El rival de Central en cuartos de final será Racing y de nuevo en el Gigante
Ovación

El rival de Central en cuartos de final será Racing y de nuevo en el Gigante

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central
La Región

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe
La Ciudad

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Proponen que las recetas sólo sean válidas cuando las haga el médico especialista
Información General

Proponen que las recetas sólo sean válidas cuando las haga el médico especialista

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

A cuartos de final: Central derrotó a Independiente con goles de Di María, Cantizano y Elías Verón

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

Un triunfo inmenso de Rosario Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Un triunfo inmenso de Rosario Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Ovación
Cantizano y Verón inscribieron su nombre en grande para pasar a cuartos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cantizano y Verón inscribieron su nombre en grande para pasar a cuartos

Cantizano y Verón inscribieron su nombre en grande para pasar a cuartos

Cantizano y Verón inscribieron su nombre en grande para pasar a cuartos

El rival de Central en cuartos de final será Racing y de nuevo en el Gigante

El rival de Central en cuartos de final será Racing y de nuevo en el Gigante

Central le pudo dar vuelta un partido a Independiente tras 37 años

Central le pudo dar vuelta un partido a Independiente tras 37 años

Policiales
Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur
Policiales

Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

La Ciudad
Más bicicletas públicas: ya funcionan dos nuevas estaciones
La Ciudad

Más bicicletas públicas: ya funcionan dos nuevas estaciones

Pullaro inauguró la renovación de avenida Rouillón

Pullaro inauguró la renovación de avenida Rouillón

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares
Información General

Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium
Negocios

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

Aplicaciones de delivery: presentan un proyecto para regular la actividad
La Ciudad

Aplicaciones de delivery: presentan un proyecto para regular la actividad

Escuelas privadas en crisis: más morosidad, pedidos de becas y baja de alumnos

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Escuelas privadas en crisis: más morosidad, pedidos de becas y baja de alumnos

Jorge Sola: La batalla por la reforma laboral no está terminada

Por Walter Palena

Política

Jorge Sola: "La batalla por la reforma laboral no está terminada"

Corredor clave de la zona oeste: la avenida Rouillón estrena su doble calzada
La Ciudad

Corredor clave de la zona oeste: la avenida Rouillón estrena su doble calzada

Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center

Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center

El Mercado del Río suma nuevas propuestas de cultura y gastronomía
La Ciudad

El Mercado del Río suma nuevas propuestas de cultura y gastronomía

Santa Fe tendrá el Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios más moderno del país
La Región

Santa Fe tendrá el Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios más moderno del país

Canicross: el deporte que crece en Rosario y une al running con las mascotas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Canicross: el deporte que crece en Rosario y une al running con las mascotas

Biblioteca Vigil: procesan por administración fraudulenta a un extesorero

Por Matías Petisce
La Ciudad

Biblioteca Vigil: procesan por administración fraudulenta a un extesorero

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

Por Martín Stoianovich
Policiales

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal
Policiales

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

Dos detenidos en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo
La Ciudad

Dos detenidos en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Combustibles: fin de la tregua de precios con expectativa por la decisión de YPF
Economía

Combustibles: fin de la tregua de precios con expectativa por la decisión de YPF

La crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Por Nachi Saieg
La Ciudad

La crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Carolina Losada se abrió para hablar sobre su maternidad imprevista
Política

Carolina Losada se abrió para hablar sobre su maternidad "imprevista"

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado
Policiales

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

La economía del rebusque crece en Rosario mientras más emprendedores buscan ingresos extra
La Ciudad

La economía del rebusque crece en Rosario mientras más emprendedores buscan ingresos extra

La espuma marina cubrió varias playas de la Costa Atlántica tras el temporal de lluvia y viento
información general

La espuma marina cubrió varias playas de la Costa Atlántica tras el temporal de lluvia y viento