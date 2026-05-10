Más bicicletas públicas: ya funcionan dos nuevas estaciones que conectan los distritos Sur y Sudoeste

El sistema suma 96 terminales. Los flamantes puntos se ubican sobre bulevar Oroño en las intersecciones con calles Dr. Riva y Lamadrid

La Municipalidad de Rosario, junto a la empresa estatal Movi, amplía el sistema de bicicletas públicas de la ciudad . Así, deesde el miércoles pasado quedaron habilitadas dos nuevas estaciones ubicadas en bulevar Oroño y Dr. Riva y en Oroño y Lamadrid. Ambas terminales fueron instaladas dentro de la red de ciclovías existente .

La terminal ubicada en Oroño y Dr. Riva vincula barrios tales como Domingo Matheu, Itatí y Moreno . Desde el municipio destacaron que este nuevo punto de conexión permitirá fortalecer la estructura ciclista y facilitar los traslados dentro del barrio, como con la Escuela Nº 1.322 y el Centro de Salud Itatí. A su vez, integra estaciones como las de Ovidio Lagos y bulevar Seguí y la del Club Provincial.

La flamante estación de Oroño y Lamadrid permite ampliar la cobertura territorial del sistema y conecta los barrios Las Delicias, Las Delicias Centro y ATE , acercando a las y los ciclistas a lugares de interés propios del distrito como la Escuela Atahualpa Yupanqui Nº 1.347, el Club Vecinal Dorrego y el Club Alianza Sport. Las estaciones cercanas son las recientemente habilitadas de Oroño y Gutiérrez (Distrito Sudoeste) y de Uriburu y Rodríguez.

Para consultar las ubicaciones de todas las estaciones del sistema como así la disponibilidad de los rodados, visitar el sitio mibicitubici.com.ar y a través de la app.

Conectar los barrios de Rosario

"Con estas implementaciones se logra relacionar a más de 30 barrios y propiciar la conectividad entre los distritos. También se favorece la resolución de diferentes trámites al interior de los barrios, permitiendo que las y los usuarios dispongan de bicis públicas de alquiler", señalaron desde el municipio.

En marzo pasado se instalaron las dos últimas estaciones, correspondientes a 27 de Febrero y San Nicolás (Distrito Oeste) y Oroño y Gutiérrez (distrito Sudoeste). Con estas nuevas suman 96 de las 102 estaciones que se tienen proyectadas dentro de la cuarta etapa de ampliación del sistema de bicicletas públicas de la ciudad.

Opciones de pago y beneficios

El sistema Mi bici tu bici es desarrollado, instalado y operado en su totalidad por la empresa de transporte municipal Movi Rosario.

Estudiantes de secundaria y universitarios que posean el beneficio del Medio Boleto Estudiantil del municipio podrán gestionar un descuento del 50 % en abonos mensuales y anuales del sistema de bicicletas públicas. Para solicitarlo se debe enviar un mail a [email protected]

Además, se encuentra vigente la franquicia para jóvenes trabajadores de hasta 35 años y que perciban un sueldo equivalente al salario básico de empleados de comercio Categoría B Administrativos, quienes también podrán solicitar el descuento del 50 % de descuento. La solicitud se realiza a través de [email protected]

En el último trimestre de 2025 se sumó al sistema el abono promocional, un beneficio que habilita el uso de los rodados por el lapso de una hora con un valor de $967,50 siendo una tarifa menor al abono diario. Durante esos 60 minutos, usuarias y usuarios pueden iniciar y finalizar la cantidad de viajes necesarios.