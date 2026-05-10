Primer ranking de ciudades argentinas: cómo se ubicaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

El primer Índice de Ciudades Argentinas evaluó a 43 localidades del país y dejó a tres santafesinas entre las diez mejor posicionadas. Bahía Blanca encabezó una medición marcada por un dato fuerte: ni siquiera la líder superó los 68 puntos sobre 100.

Rosario quedó ubicada en el séptimo lugar del primer Índice de Ciudades Argentinas , una medición elaborada por la consultora Enclave que evaluó la calidad de vida urbana en 43 ciudades del país. La ciudad obtuvo 61 puntos sobre 100 , un resultado que la coloca dentro del top 10 nacional, aunque fuera de las primeras cinco posiciones y en el marco de un ranking cuyo dato más relevante es el bajo techo general: Bahía Blanca encabezó la lista con apenas 68 puntos .

El informe, publicado este mes de mayo, fue desarrollado como una herramienta de diagnóstico semestral para medir el desempeño urbano a partir de 17 indicadores y 26 ítems , entre ellos seguridad, educación, cohesión social, costo de vida, empresarialidad, conectividad física, oferta sanitaria, espacio público y transparencia. La metodología se apoya en 170 fuentes públicas y privadas y utiliza una escala de 0 a 100 puntos.

Rosario quedó entre las diez ciudades mejor puntuadas del país y apareció segunda en el perfil económico, detrás de Neuquén. Pero no ingresó en el grupo de las cinco primeras del ranking general y quedó a siete puntos de Bahía Blanca, la ciudad mejor ubicada. En una medición donde ninguna localidad superó los 68 puntos, el resultado funciona como una fotografía comparativa de fortalezas y déficits urbanos.

Detrás de Bahía Blanca se ubicaron Córdoba , con 66 puntos; Mendoza , con 65; Río Cuarto , con 64,5; Ciudad de Buenos Aires , con 63; y Santa Rosa , con 62. Recién después aparece Rosario , con 61. Más abajo quedaron las otras dos ciudades santafesinas incluidas en el top 10: Rafaela , octava con 59,5, y Santa Fe , novena con 59. El décimo lugar fue para Godoy Cruz , también con 59 puntos.

Qué mide el Índice de Ciudades Argentinas

El Índice de Ciudades Argentinas que elabora la consultora Enclave, dirigida por el exdiputado radical Fabio Quetglas, fue presentado como una herramienta de diagnóstico urbano para capitales provinciales y ciudades intermedias de relevancia nacional. Su objetivo es comparar desempeños locales a partir de parámetros comunes y permitir que cada ciudad pueda seguir su propia evolución en futuras ediciones.

A diferencia de otros rankings construidos de manera relativa, el informe utiliza umbrales definidos. Esto significa que el puntaje de una ciudad no depende sólo de si está mejor o peor que otra, sino de cuánto se acerca a determinados estándares de desempeño. Esa metodología permite que los resultados puedan compararse entre distintas mediciones semestrales, incluso si el resto de las ciudades mejora o empeora.

“Comparar ciudades es siempre una materia compleja, pero existen parámetros que ponderados adecuadamente permiten construir un indicador sólido”, escribió Fabio Quetglas en el informe. “Este índice ayuda a los gobiernos locales a identificar sus fortalezas y debilidades, y a seguir su propia evolución en el tiempo”.

Los indicadores relevados fueron empresarialidad, conexión física, seguridad, cohesión social, costo de vida, suelo industrial, oferta sanitaria, educación, RIGIs, espacio público, oferta de ocio, simplicidad administrativa, disponibilidad energética, conexión digital, servicios financieros, emergencias climáticas y transparencia.

El indicador con mayor peso dentro del puntaje final es empresarialidad, que representa el 15% de la medición. Le siguen conexión física, con 12%, y luego seguridad, cohesión social y costo de vida, cada uno con 8%.

Rosario: buena posición relativa

La ubicación de Rosario en el séptimo puesto la deja dentro del grupo de ciudades con mejor desempeño relativo, aunque por debajo del lote de las cinco primeras. En términos de puntaje, la ciudad quedó a dos puntos de Ciudad de Buenos Aires, a tres de Río Cuarto, a cuatro de Mendoza, a cinco de Córdoba y a siete de Bahía Blanca.

Rosario no aparece rezagada en la medición general, pero tampoco ocupa una posición de liderazgo nacional. Su resultado expresa más bien una ubicación intermedia-alta dentro de un índice que muestra desempeños moderados en casi todo el país.

El informe sí la destaca en el perfil económico. En esa dimensión, Neuquén lideró con 31 puntos, seguida por Rosario con 27, Rafaela con 25, Santa Fe con 24 y Mendoza con 22. Esa ubicación coloca a Rosario entre las ciudades con mayor dinamismo económico del país, aunque el estudio advierte que esa fortaleza no necesariamente se traduce de manera automática en mejores condiciones de vida.

Uno de los hallazgos centrales del informe es justamente la disociación entre el perfil económico y el perfil social. Las ciudades con mayor movimiento económico no siempre son las que ofrecen mejores niveles de bienestar urbano. El caso de Neuquén es ilustrativo: lidera el perfil económico, pero no encabeza el ranking general ni el perfil social. Bahía Blanca, en cambio, se impuso por una combinación de seguridad, cohesión social y conectividad física.

En el caso de Rosario, la medición la ubica también dentro del grupo de ciudades que combinan oferta urbana con costos de vida razonables. En ese apartado, el informe menciona a Bahía Blanca, Santa Fe, Catamarca, Rosario, Salta y La Rioja. El dato suma una dimensión relevante para la lectura local, aunque el informe no presenta a Rosario como líder general del indicador.

Rafaela y Santa Fe completan la presencia santafesina en el top 10

La provincia de Santa Fe tuvo tres ciudades entre las diez mejor ubicadas del ranking: Rosario, Rafaela y Santa Fe. Esa presencia se inscribe dentro de una tendencia más amplia: el predominio del corredor central del país en los primeros lugares.

Rafaela quedó octava, con 59,5 puntos, apenas un punto y medio por debajo de Rosario. El informe la señala además como un caso particular dentro de la relación entre dinamismo económico y costo habitacional. Según el estudio, Rafaela es la única ciudad que aparece entre las cinco mejores del perfil económico sin que el costo de la vivienda esté sesgado al alza.

También se destaca por su bajo nivel de informalidad urbana. Sólo tres ciudades tienen menos del 1% de su población viviendo en barrios populares: San Juan, con 0,20%; Godoy Cruz, con 0,50%; y Rafaela, con 0,95%. Para el informe, ese desempeño muestra que las políticas territoriales pueden incidir en los resultados urbanos y no todo queda determinado por condiciones estructurales.

La ciudad de Santa Fe, en tanto, quedó novena con 59 puntos, en igualdad de puntaje con Godoy Cruz, aunque ubicada un lugar por encima en el orden del ranking. También figura entre las cinco ciudades con mejor perfil económico, con 24 puntos, detrás de Neuquén, Rosario y Rafaela, y por encima de Mendoza.

La capital provincial aparece además mencionada en el grupo de ciudades con buena oferta urbana y costos de vida razonables. Ese dato la coloca dentro de las llamadas “capitales económicas accesibles”, una categoría que el informe utiliza para describir ciudades que combinan servicios urbanos con niveles de costo relativamente más equilibrados.

Bahía Blanca lideró el ranking nacional

Bahía Blanca encabezó la primera edición del índice con 68 puntos sobre 100. La ciudad bonaerense quedó por encima de Córdoba y Mendoza, y fue además la única ciudad no capital de provincia ubicada dentro de las cinco primeras posiciones.

El informe atribuye ese liderazgo a una combinación de factores que pocas ciudades de su tamaño logran sostener al mismo tiempo. Bahía Blanca obtuvo el puntaje máximo en seguridad, con una de las tasas de homicidios más bajas del país, y también en cohesión social, con acceso universal al agua potable y niveles muy bajos de informalidad urbana.

La ciudad también mostró una conectividad física sobresaliente, apoyada en una red vial integrada por múltiples rutas nacionales y provinciales. Esa combinación le permitió encabezar el ranking general, aunque con un puntaje que no llega a los 70 puntos.

Ese techo bajo es uno de los datos más fuertes del informe. El hecho de que la ciudad mejor evaluada haya obtenido 68 sobre 100 muestra que incluso los mejores desempeños urbanos del país tienen amplio margen de mejora.

El corredor central domina la medición

Las diez ciudades mejor posicionadas pertenecen al corredor central del país. El dato incluye a Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Río Cuarto, CABA, Santa Rosa, Rosario, Rafaela, Santa Fe y Godoy Cruz.

La concentración territorial del top 10 marca una brecha clara con otras regiones argentinas. En el extremo opuesto, cinco de las diez ciudades peor posicionadas pertenecen al Norte Grande. El informe remarca que esa diferencia no debe leerse como una fatalidad geográfica, sino como el resultado acumulado de desigualdades históricas.

“No se trata de una casualidad ni de una fatalidad geográfica. Es el resultado acumulado de décadas de asimetrías en la inversión pública, la infraestructura y las oportunidades económicas”, señaló Quetglas al analizar la distribución territorial de los resultados.

La conectividad física aparece como uno de los indicadores donde esa desigualdad se expresa con mayor claridad. Según el informe, CABA fue la única ciudad que alcanzó los 12 puntos máximos en infraestructura y conectividad, lo que muestra una deficiencia de largo plazo en el resto del país.

Seguridad, cohesión social y tamaño urbano

En materia de seguridad, sólo cuatro ciudades alcanzaron el puntaje máximo: Santa Rosa, Ushuaia, Bahía Blanca y Goya. El informe destaca que todas tienen entre 100.000 y 250.000 habitantes, un rango poblacional que parece favorecer la gestión de ese indicador.

La seguridad fue medida a partir de tasas de homicidios y robos. En ese rubro, las ciudades de escala media aparecen mejor posicionadas que los grandes conglomerados urbanos, donde la complejidad social, territorial y administrativa suele elevar los desafíos de gestión.

En cohesión social, el índice consideró acceso al agua potable e informalidad urbana. Quince ciudades lograron el puntaje pleno en ese indicador. En el otro extremo, ocho obtuvieron calificación cero: Corrientes, San Miguel de Tucumán, Concordia, Formosa, Bariloche, La Plata, Resistencia y Zárate.

La informalidad urbana fue uno de los datos destacados del informe. San Juan, Godoy Cruz y Rafaela fueron las únicas ciudades con menos del 1% de su población en barrios populares. Ese indicador aparece como una señal de gestión territorial sostenida y de menor fragmentación urbana.

Economía y bienestar no siempre van juntos

Uno de los puntos más importantes del índice es la separación entre dinamismo económico y bienestar social. El ranking económico fue liderado por Neuquén, con 31 puntos, seguida por Rosario, Rafaela, Santa Fe y Mendoza. Pero las mejores posiciones en perfil social quedaron en manos de ciudades del sur y de escala intermedia.

En bienestar social se destacaron Ushuaia, Río Gallegos, Santa Rosa, Trelew y Córdoba. Ninguna ciudad del NOA o del NEA apareció entre las cinco mejores en esa categoría.

El informe plantea que las ciudades con mayor dinamismo económico suelen enfrentar mayores tensiones sobre el costo de vida, especialmente en materia de vivienda. En ese marco, Rafaela aparece como la excepción positiva: combina un buen perfil económico sin que el costo de la vivienda se dispare.

El ranking completo de las 43 ciudades argentinas

El listado completo muestra una diferencia de 36 puntos entre la primera y la última ciudad. Bahía Blanca encabezó con 68 y Lomas de Zamora cerró la tabla con 32.

Bahía Blanca: 68

68 Córdoba: 66

66 Mendoza: 65

65 Río Cuarto: 64,5

64,5 CABA: 63

63 Santa Rosa: 62

62 Rosario: 61

61 Rafaela: 59,5

59,5 Santa Fe: 59

59 Godoy Cruz: 59

59 Salta: 58

58 Neuquén: 57

57 Tandil: 56,5

56,5 Mar del Plata: 56,5

56,5 Villa María: 56,5

56,5 Viedma: 56

56 Trelew: 56

56 San Luis: 55,5

55,5 Comodoro Rivadavia: 54

54 San Rafael: 54

54 Jujuy: 53,5

53,5 San Juan: 52

52 San Nicolás: 51,5

51,5 Paraná: 51,5

51,5 La Plata: 49,5

49,5 La Rioja: 49,5

49,5 Ushuaia: 49

49 Posadas: 48,5

48,5 Catamarca: 48

48 Río Gallegos: 47

47 Concordia: 45,5

45,5 Santiago del Estero: 44

44 Bariloche: 41,5

41,5 Vicente López: 41,5

41,5 Río Grande: 41

41 Villa Mercedes: 40,5

40,5 Goya: 40

40 San Miguel de Tucumán: 39

39 Corrientes: 38,5

38,5 Zárate: 38,5

38,5 Resistencia: 37,5

37,5 Formosa: 33,5

33,5 Lomas de Zamora: 32

32

Cómo se construyó la medición

El informe señala que se consultaron 170 fuentes. La mayor parte corresponde a municipios y provincias, incluidos sitios oficiales de las 43 ciudades, direcciones provinciales de Vialidad y parques industriales.

ranking

También se utilizaron fuentes de universidades nacionales, organismos provinciales, organismos nacionales y entidades privadas. Entre los organismos nacionales mencionados aparecen los ministerios de Seguridad, Salud, Educación y Economía, Indec, Enacom, Anac, BCRA, Cammesa y el Servicio Meteorológico Nacional.

Dentro de las fuentes privadas figuran el Observatorio PyME, Fundación Bunge y Born, ZonaProp, MercadoLibre Inmuebles, TripAdvisor y medios de comunicación.