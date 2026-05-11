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Granadero Baigorria: balearon a un joven en un robo y la policía detuvo a un sospechoso

El hecho ocurrió el domingo por la noche. La víctima reconoció al agresor, que minuto después fue detenido por agentes del Comando Radioeléctrico

11 de mayo 2026 · 09:48hs
Granadero Baigorria: el sospechoso de balear a un adolescente fue detenido.

Granadero Baigorria: el sospechoso de balear a un adolescente fue detenido.

Un joven de 17 años fue baleado en un brazo este domingo por la noche en Granadero Baigorria. La víctima está fuera de peligro y declaró que le dispararon para robarle su bicicleta. Minutos después fue detenido un sospechoso de 20 años que intentó descartar un revolver calibre 22.

El ataque ocurrió pasadas las 23 del domingo en Franklin al 1300, Granadero Baigorria. A ese lugar llegaron agentes del Comando Radioeléctrico y se encontraron con Benjamín M., de 17 años, herido de arma de fuego.

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El joven estaba consciente y pudo brindarle a los agentes su versión de los hechos. Entonces contó que un joven conocido, llamado Lautaro, le había disparado para luego robarse su bicicleta rodado 29 y de color negro.

Sospechoso detenido

Con esa información los agentes salieron a patrullar la zona en busca del autor del ataque. Mientras tanto, el joven herido fue trasladado por su hermana al Hospital Eva Perón, donde quedó internado a la espera de los resultados de análisis correspondientes.

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En paralelo, los agentes del Comando que recorrieron la zona se encontraron en la zona de Matacos al 2000 a un joven con las características que había aportado la víctima del hecho. El sospechoso, de acuerdo a lo relatado por la policía, al ver a los móviles arrojó algo sobre el techo de una casa lindera.

El joven fue detenido e identificado como Lautaro G., de 20 años. A la vez se secuestró el elemento que el sospechoso había arrojado al techo de una vivienda. Se trataba de un revolver calibre 22 con 8 cartuchos en su interior. Tras la detención del sospechoso, un grupo de allegados intentó entorpecer el trabajo de los agentes, que luego de dispersarlos con disparos antitumultos debieron retirarse del lugar.

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