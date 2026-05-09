Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

Una investigación sobre comercialización de estupefacientes en la zona sur de Rosario culminó con una serie de allanamientos en esa zona de la ciudad y en Villa Gobernador Gálvez.
La Policía de Investigaciones halló plantaciones en una vivienda de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez
Una investigación sobre comercialización de estupefacientes en la zona sur de Rosario culminó con una serie de allanamientos en esa zona de la ciudad y en Villa Gobernador Gálvez.
El primero fue en Paraguay al 6700, en Rosario, y el segundo en Gorriti al 800, de Villa Gobernador Gálvez, donde fue aprehendido un hombre mayor de edad y se secuestraron elementos de interés vinculados a una causa por comercialización de estupefacientes en modalidad de microtráfico.
La investigación se desarrolló a partir de diversas tareas de inteligencia, trabajos de campo y medidas investigativas realizadas por personal de la Policía de Investigaciones (PDI). La misma estuvo a cargo de la fiscalía de Microtráfico, bajo las órdenes del fiscal César Pierantoni.
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Los efectivos de de PDI, a través de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval), procedieron a la aprehensión de un hombre de 29 años identificado como Franco O., quien se encontraba vinculado a la investigación.
Además se secuestraron celulares, una balanza de precisión y envoltorios con marihuana.El detenido fue trasladado a sede de PDI, quedando a disposición de la Justicia. La investigación continúa bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación.
La Fiscalía pudo probar que Jorge Menegozzi fue "partícipe necesario" en una causa por bienes apropiados y desguasados durante la dictadura y parte de la democracia