Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

La Policía de Investigaciones halló plantaciones en una vivienda de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez

Una investigación sobre comercialización de estupefacientes en la zona sur de Rosario culminó con una serie de allanamientos en esa zona de la ciudad y en Villa Gobernador Gálvez.

El primero fue en Paraguay al 6700, en Rosario, y el segundo en Gorriti al 800, de Villa Gobernador Gálvez, donde fue aprehendido un hombre mayor de edad y se secuestraron elementos de interés vinculados a una causa por comercialización de estupefacientes en modalidad de microtráfico.

La investigación se desarrolló a partir de diversas tareas de inteligencia, trabajos de campo y medidas investigativas realizadas por personal de la Policía de Investigaciones (PDI). La misma estuvo a cargo de la fiscalía de Microtráfico, bajo las órdenes del fiscal César Pierantoni.

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Los efectivos de de PDI, a través de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval), procedieron a la aprehensión de un hombre de 29 años identificado como Franco O., quien se encontraba vinculado a la investigación.

Además se secuestraron celulares, una balanza de precisión y envoltorios con marihuana.El detenido fue trasladado a sede de PDI, quedando a disposición de la Justicia. La investigación continúa bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación.