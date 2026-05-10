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El intendente de Venado Tuerto y titular de la UCR santafesina cargó contra Adorni: "O hay sobresueldos o están robando"

Leonel Chiarella dijo que el jefe de Gabinete de la Nación no puede justificar sus ingresos y acusó que gobierno "traicionó la confianza" de la gente

10 de mayo 2026 · 17:06hs
Leonel Chiarella

Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente de la Unión Cívica Radical.

El intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, lanzó duras acusaciones contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al cuestionar el crecimiento patrimonial del funcionario y asegurar que “no está pudiendo justificar” su nivel de vida con los ingresos oficiales que percibe. Además, advirtió que la situación golpea la credibilidad del gobierno nacional y profundiza el malestar social en medio de la crisis económica.

“Adorni no está pudiendo justificar su incremento patrimonial y los gastos que hoy ascienden a 800 millones de pesos. Si no tenés nada que esconder, presentás la declaración jurada y explicás de dónde salió la plata”, sostuvo Chiarella en una entrevista radial, en la que remarcó que las sospechas alrededor del funcionario generan “mucho ruido” no sólo en la política, sino también en la sociedad.

Ingresos de Adorni

El dirigente radical afirmó que la imposibilidad de explicar el origen de determinados bienes y gastos abre interrogantes inevitables. “Cuando tu ingreso no puede justificar tu nivel de vida es dudoso y hay que investigar”, señaló. En ese sentido, fue todavía más contundente: “Para mí hay dos caminos: o hay sobresueldos, que ya está mal, o están robando y la plata sale de otro lado. En cualquiera de los dos casos está mal”.

Según planteó, el caso impacta directamente sobre una de las principales promesas del oficialismo nacional. “Este gobierno dijo que venía a terminar con estas prácticas y uno de sus principales exponentes no puede justificar cómo, cobrando tres millones y medio de pesos por mes, alcanzó ese nivel de compra de propiedades y refacciones”, cuestionó.

Chiarella y los municipios

En paralelo, Chiarella también defendió el rol de los municipios frente a las críticas del gobierno nacional sobre la presión impositiva local. Si bien admitió que existen casos de intendencias que aplican tasas “exorbitantes”, rechazó las generalizaciones y sostuvo que muchos gobiernos locales mantienen cuentas ordenadas y redujeron impuestos.

“No todos somos degenerados fiscales”, respondió en alusión a declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo. “Hay municipios que tenemos seis años de superávit, bajamos impuestos y eliminamos tasas mucho antes de este gobierno”, afirmó.

El intendente de Venado Tuerto advirtió también sobre la caída de la recaudación y la coparticipación producto del freno de la actividad económica. “Hay cada vez más familias que se endeudan para cubrir gastos cotidianos. La gente paga alimentos en cuotas o deja de pagar la obra social para pasar al sistema público”, describió.

>> Leer más: El intendente de Venado Tuerto apuntó contra la corrupción de los funcionarios nacionales

En ese marco, defendió la ampliación de funciones que hoy cumplen las administraciones locales. “Se sigue discutiendo el municipalismo con argumentos de hace 20 años, cuando parecía que el intendente sólo tenía que encargarse del alumbrado, barrido y limpieza. Hoy los municipios tienen jardines maternales, centros de salud, políticas de empleo, seguridad y reciclado”, explicó.

Consultado sobre el escenario político rumbo a 2027, Chiarella evitó hablar de candidaturas o alianzas y aseguró que el radicalismo debe concentrarse en fortalecer su estructura territorial antes de discutir nombres propios. “Las cuestiones anti algo no le han dado resultado a la Argentina. Nosotros creemos en construir desde lo propositivo”, indicó.

Finalmente, insistió en que la prioridad debe estar puesta en la situación social y económica. “Hablar hoy de candidaturas es poner el carro delante del caballo. A la gente no le importa con quién va a ir cada dirigente, le importa cómo llegar a fin de mes”, concluyó.

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