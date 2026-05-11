Ola de inversiones desde China: un mapeo de los jugadores que ganan terreno en Rosario

Los capitales chinos crecen en el centro y avanzan en nuevas zonas de la ciudad. Uno por uno, los grupos que proyectan su expansión y sus modelos de negocio.

Si uno camina por el centro rosarino, hay un formato de negocio que aflora a medida que se recorren sus calles. Los bazares, herederos de las famosas tiendas "Todo por dos pesos" de los 90, ganaron popularidad en los últimos años y hasta lograron quedarse con algunos de los locales de mayor dimensión sobre corredores como peatonal Córdoba y San Martín, exhibiendo una cartera de productos amplia basada en artículos multirubro y precios competitivos.

Pero esta realidad es apenas la foto chica de un fenómeno mucho más amplio, ya que hace tiempo que el modelo bazar se extiende a zonas comerciales en barrios e incluso hay marcas que lograron instalarse en lugares históricos de la ciudad. Este último es el caso del bazar Mall China que ocupó el subsuelo del inmueble de La Favorita , en la esquina de Sarmiento y Córdoba, con una oferta de miles de productos desplegada en 1300 m2. Aunque en breve, según confirmó el grupo a este medio, harán las maletas para mudarse a un nuevo local, a tan solo dos cuadras, en Rioja y San Martín, con el objetivo de ganar mayor visibilidad y sumar mercadería que tienen disponible.

A paso firme, las inversiones chinas empiezan a escalar diversificando sus propuestas, apoyadas en un modelo que combina volumen, fabricación en serie, logística aceitada y costos bajos. El resultado es una presencia cada vez más fuerte de estos grupos asiáticos, que redefine la dinámica comercial frente a las marcas nacionales, trayendo consigo reglas de juego propias y nuevos esquemas de consumo. El efecto: un mercado donde las manufacturas importadas ganan cada vez mayor participación.

Viejos y nuevos jugadores

A grandes rasgos, Negocios de La Capital identificó seis jugadores fuertes, entre inversores particulares y grupos empresarios, que se disputan el mercado rosarino de los bazares con una oferta de productos similar. En su mayoría, se trata de inversores radicados en Buenos Aires, desde donde gestionan distintas marcas y despliegan su crecimiento hacia el interior del país.

Uno de los casos más visibles es el ya mencionado Mall China. Detrás del desembarco en La Favorita y de la próxima mudanza está Youying Ni, quien en el país adoptó el nombre Julio para facilitar su integración. Con más de dos décadas en Argentina, llegó desde la provincia de Fujian, uno de los principales polos migratorios chinos, y construyó un perfil empresarial diferente al de buena parte de su comunidad. Más allá de la línea bazar, una de las tantas verticales de la firma, Ni inició su actividad en la exportación de productos argentinos hacia China, a contramano del modelo tradicional con el que arranca la mayoría, centrado en la importación. Así nació el Grupo Ni, cuya principal unidad de negocios se enfoca en el envío de cueros y madera, con fuerte demanda en el mercado asiático.

Otro de los grandes jugadores es el Grupo Chen, detrás de la marca Todo Chen, que recientemente tomó posición en los ex supermercados Micropack de calle Avellaneda al 400 (con inauguración pensada para este 10 de mayo) y Arijón al 500 (ya operativa) para abrir allí una propuesta que combina bazar con artículos de primera necesidad. Su referente es el empresario Shengfu Chen, quien a su vez opera otros bazares locales como La Gran Vasija (Rioja al 1100) y Todoplas (San Juan y San Martín), consolidando una estrategia multiformato.

En el segmento de bazares de gran escala, DD2 aparece como otro actor de peso. Con uno de los locales más grandes del centro, en Córdoba al 1200, espacio que durante años ocupó la sastrería Al Elegante, la firma despliega una agresiva política de precios bajos que le permitió expandirse en poco tiempo a nivel nacional. La sociedad está integrada por los empresarios Qingping Zhuang y Wenjing Yan con tiendas en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

WhatsApp Image 2026-05-07 at 17.16.37 Uno de los locales más grandes del centro se lo quedó el bazar DD2 de los empresarios Qingping Zhuang y Wenjing Yan. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

El mapa a su vez contempla a otra marca que está avanzando en la ciudad y es ZZ Regalería, liderada por el empresario Weifeng Zheng, que en Argentina adoptó el nombre de Mateo. Oriundo de Fujian y con 15 años en el país, desarrolla una estrategia de expansión basada en múltiples marcas y ubicaciones. Actualmente opera el bazar de Entre Ríos al 800 y proyecta una nueva apertura en Mitre entre Córdoba y Santa Fe, con un local que ya está en obras e inauguraría durante el mes de mayo.

Otro de los nombres que aparece en escena es el de Leo Lin, empresario de origen chino, radicado en Buenos Aires. Es el titular de XT Regalos, con local en calle Sarmiento al 900, y forma parte de una red de bazares de capitales asiáticos con presencia en distintas ciudades del país, por lo que su operatoria está integrada dentro de un grupo de cadenas que se dividen en distintas marcas a nivel nacional.

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En paralelo, también se posicionan los hermanos Martín Lin y Zhiwei Cai vinculados a una familia con trayectoria en supermercados. Radicados en Rosario, son los titulares junto a un tercer socio, Luciano Yang, de Casa Ganga, con locales en Ayacucho al 5400 y en Mendoza al 2900, siendo Martín la cara visible de la marca en redes sociales, algo poco común en el sector que, por lo general, prefiere mantener un perfil bajo. El emprendimiento forma parte de una apuesta comercial hacia el rubro bazar.

En línea con la estrategia de ocupar nuevas zonas, fuera del centro rosarino, se viene la apertura de otro bazar de capitales chinos, esta vez en la esquina de Pasco y Mitre, en el barrio Abasto. Se trata de Guan Chic, marca que es manejada por una pareja oriunda de Buenos Aires que desembarcó en suelo local con esta primera apertura, aunque los empresarios se negaron a ampliar declaraciones en La Capital.

Estrategia sostenida en el tiempo

Antes de analizar los ejes que guían el plan comercial de estos grupos y sus estrategias de crecimiento a nivel local y nacional, Negocios retrocedió en el tiempo para reconstruir la llegada de ciudadanos chinos al país y la evolución de los vínculos comerciales entre ambas naciones. Para esto dialogó con Cristian Desideri, ex ministro de Producción de Santa Fe, actual coordinador del Foro de Reflexión Empresarial, quien aportó una mirada histórica sobre el avance de estos capitales en la región.

Lo central a entender para el exministro, es que el país asiático se rige por una fuerte planificación donde las decisiones siguen una estrategia definida y no quedan libradas a la acción individual. Según explicó, cerca del 80% de los empresarios chinos en el rubro proviene de la provincia de Fujian, y su llegada a la Argentina comenzó a principios de los años 90, con una expansión más marcada a partir de 1993. No existe una cifra consolidada sobre el volumen total de inversión, en gran parte porque se trata de miles de pymes familiares que abrieron a lo largo de estos años.

ChatGPT Image May 7, 2026, 05_01_28 PM Con decoraciones que hacen referencia a China, los bazares también buscan acercar la cultura de su país a los argentinos. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

Desideri indicó que, tras la muerte de Mao Zedong, el giro impulsado por Deng Xiaoping a fines de los años 70 sentó las bases de un modelo que combinó planificación estatal con apertura económica. A lo largo de las décadas siguientes, el país avanzó en una inserción internacional progresiva que tuvo un hito clave en 2001, con su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ese proceso no solo facilitó la expansión del comercio exterior, sino también la proyección global de compañías “made in China” como es el caso de la tecnológica Huawei.

De China al mundo

El proceso migratorio y comercial, sin embargo, siguió una lógica escalonada. Antes de arribar al país, se establecieron en países de América Central y luego en Chile y Paraguay, para finalmente desembarcar en Argentina. El formato de negocio con el que iniciaron su camino en territorio nacional fueron los locales Todos por Dos Pesos, en línea con la paridad que había en ese momento de un dólar a un peso, para luego pasar a comercios de cercanía, tipo granjas y autoservicios y, finalmente, a los supermercados.

“Las cuentas hablan de que hay 13.000 supermercados chinos en todo el país. A principios de los 2000 empezaron a aflorar estos formatos junto a las lavanderías, en el marco de un proceso de deterioro económico y crisis como se está viendo ahora. Entre el 2004 y el 2010, algunos ciudadanos chinos siguieron viniendo al país, pero a menor velocidad y fue en ese momento cuando se fueron ramificando en todas las provincias, siguiendo una estrategia de inserción territorial que los llevó a ocupar ciudades por fuera de las grandes urbes como Buenos Aires, AMBA, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza”, explicó Desideri.

Lo cierto es que China alcanzó una economía de escala que, para muchos especialistas, no tiene precedentes. Los avances tecnológicos y el salto en su capacidad productiva fueron tan grandes que, según el exministro, generaron la necesidad de colocar ese excedente en los mercados globales. Para ello, el país asiático recurre a políticas que le permiten sostener una alta competitividad externa, incluso con subsidios iniciales en el valor de los productos.

WhatsApp Image 2026-05-07 at 17.16.37 (2) Otro bazar que se quedó con una esquina estratégica de Rosario es Todoplas, del inversor Shengfu Chen. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

Por otro lado, advirtió que este proceso también tiene sus complicaciones a largo plazo, con el cierre de industrias o la reconversión de algunas empresas que, por cuestiones de costos, dejan de producir para pasar a ser importadoras, lo que genera menos puestos de trabajo y menor oferta de empleo calificado.

La palabra de los inversores

Negocios quiso saber cómo piensan y qué métodos adoptan los empresarios chinos en su proceso de expansión en el país. Por eso contactó a Catherine, quien es parte del Grupo Chen y a Mateo Zheng, fundador de ZZ Regalería, quienes compartieron su visión de negocios para posicionarse en Argentina con una planificación de venta a largo plazo.

En el caso del Grupo Chen, trascendió que años atrás varios de sus miembros estuvieron al frente de dos restaurantes de tenedor libre muy conocidos en Rosario: Las Tinajas y Petra, sobre avenida Pellegrini. Catherine negó cualquier vínculo con este último, aunque reconoció que integrantes de la actual sociedad que maneja Todo Chen participaron en la gestión de Las Tinajas. “Nuestro grupo colaboró y aprendió mucho de quien fue el jefe de Las Tinajas”, señaló y aclaró que esa persona no está vinculada en los negocios actuales.

Los inversores cuentan con más de 25 años de experiencia en los rubros de supermercado y bazar, aunque paralelamente administran negocios en China. Fue esta trayectoria en el territorio la que, en palabras de Catherine, les permitió tener una lectura completa de las necesidades de consumo en el país: “entendimos que el cliente quiere resolver muchas necesidades en una sola visita, por eso unimos el concepto de supermercado, bazar y nuevos sectores. Buscamos combinar variedad, precio y experiencia de compra”.

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En lo que refiere a novedades para las dos sucursales de Todo Chen, agregó que se van a estar sumando nuevas categorías como artículos de belleza, ferretería y decoración para el hogar, a la vez que proyectan la apertura de un bar en el espacio de calle Avellaneda. “Muchas veces se asocia a los comercios de origen chino solo con precios bajos. Nosotros buscamos demostrar que se puede ofrecer eso y también calidad, orden, experiencia de compra y múltiples rubros integrados en un mismo lugar”, aseguró Catherine.

Cultura del trabajo oriental

Por su parte Zheng contó que se asentó en Buenos Aires a sus 19 años, donde formó familia y empezó a trabajar en su propia red de tiendas. Negó cualquier ayuda del Gobierno de China en su proceso de emigración, asegurando que todo el dinero invertido en sus negocios proviene de capital propio. “En Argentina mi empresa tiene ocho bazares y dos supermercados y en Rosario tendremos dos bazares ya que uno está pronto a inaugurar, pero hay planes para abrir cinco sucursales más próximamente”.

Para Zheng, la diferencia entre los productos chinos y los nacionales radica en la actualización constante del stock y en una política de precios competitivos. A eso suma el servicio al cliente y la importancia de contar con empleados responsables y predispuestos. “Lo fundamental, al momento de abrir, es tener ganas de trabajar, una actitud amigable y buenos productos. Los chinos somos, en general, muy trabajadores y capaces de soportar dificultades”, afirmó.

ZZ Regalería ZZ Regalería, del empresario Weifeng Zheng, se diferencia de la competencia ofreciendo indumentaria en su local. Fotos: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

En la misma línea, Catherine marcó diferencias en la gestión de los negocios dentro de la cultura asiática y que para ella son un punto fuerte a la hora de emprender: “La clave está en el trabajo, la eficiencia y el esfuerzo constante. Somos personas que trabajamos toda la vida y entendemos el valor del esfuerzo diario. Nos enfocamos en optimizar costos, comprar en volumen y trasladar ese beneficio al cliente con precios bajos”.

Una de las principales diferencias entre ambas empresas aparece en la relación con los proveedores. Zheng admitió que la mayoría de los productos que comercializa provienen de China, mientras que una porción menor es de origen nacional. En cambio, Catherine aseguró que su esquema se apoya casi exclusivamente en proveedores argentinos. “Buscamos potenciar la producción nacional trabajando marcas que son de acá e incluso cuando vendemos productos importados, muchas veces los adquirimos a través de distribuidores locales”, explicó.

Aunque brevemente, Negocios también pudo dialogar con Zhiwei Cai de Casa Ganga para conocer cómo trabajan en su caso. El empresario señaló que sus bazares se reparten la oferta de mercadería entre fabricaciones chinas y nacionales, con el objetivo de apoyar a las industrias argentinas. A su vez confirmó que está en sus planes abrir más sucursales y reconoció que, si bien la situación económica del país no es favorable, se trata de una inversión que vale la pena ya que les permite acercarse a nuevos clientes y brindarles más servicios.

En un contexto de bolsillos flacos, los bazares no solo lograron consolidarse como una opción valorada por los consumidores, sino que avanzan al punto de poner en jaque a las marcas nacionales. La discusión, está claro, va mucho más allá de la buena voluntad que puedan mostrar algunos empresarios asiáticos al momento de incluir productos argentinos en sus góndolas. Lo que se debate de fondo es un modelo económico, hasta qué punto resulta sostenible favorecer la importación de manufacturas extranjeras mientras muchas pymes locales enfrentan serias dificultades para sostener sus niveles de producción y empleo. Al mismo tiempo, queda expuesta una estructura de costos que vuelve cada vez más difícil fabricar y competir, en precio y escala, con la oferta de la principal potencia oriental.