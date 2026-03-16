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"Una batalla tras otra": de qué se trata y dónde ver la "Mejor película" de los Oscar

El film de Paul Thomas Anderson se impuso en seis categorías en los premios más importantes del cine. Esta sátira protagonizada por Leonardo DiCaprio ha dado de qué hablar desde su estreno

16 de marzo 2026 · 12:03hs
Leonardo DiCaprio protagoniza Una batalla tras otra

Leonardo DiCaprio protagoniza "Una batalla tras otra", la "Mejor película" de los premios Oscar

La ceremonia de los Oscar cerró la temporada de premios con sorpresas y momentos para el recuerdo. Y si bien siempre existen discusiones alrededor de qué películas deberían haberse llevado cada estatuilla, hubo un largometraje que se esperaba como el gran ganador y, sin lugar a dudas, lo fue: “Una batalla tras otra”, la sátira política de acción protagonizada por Leo DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson.

Desde su estreno, se habló de “Una batalla tras otra” como la “película del año”, incluso mucho antes de que la obra se llevará seis premios en los Oscar, a saber, “Mejor película”, “Mejor guion adaptado”, “Mejor montaje”, “Mejor director”, “Mejor dirección de casting” y “Mejor actor de reparto” (por Sean Penn).

Se trata del décimo film del realizador estadounidense, conocido y respetado por obras como “Boogie Nights”, “Magnolia”, “Licorice Pizza” y “Petróleo Sangriento”. Afortunadamente, después de su exitoso paso por los cines, la cinta fue sumada al catálogo de una conocida plataforma de streaming donde se puede disfrutar actualmente.

>>Leer más: Premios Oscar 2026: todos los ganadores de la gran noche del cine

De qué se trata “Una batalla tras otra”

“Una batalla tras otra” es una sátira política -más que destacada por el contexto global de extrema polarización y violencia- basada en la novela “Vineland” (1990) de Thomas Pynchon y marcada por la acción.

El film narra la historia de Pat Calhoun (DiCaprio), un exrevolucionario de un grupo de izquierda llamado “French 75”, que vive en la clandestinidad con su hija Charlene/Willa (interpretada de manera increíble por la joven Chase Infiniti). Cuando un militar que enfrentó en su pasado, el Coronel Lockjaw (Sean Penn en una interpretación que le valió el Oscar), vuelve a buscarlo, recurre a viejos y nuevos aliados para escapar.

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>>Leer más: "Una batalla tras otra" fue la gran ganadora de los premios Bafta

Dónde se puede ver “Una batalla tras otra”

Desde diciembre de 2025, la película se encuentra disponible en streaming. La plataforma que la aloja en su catálogo es HBO Max.

“Una batalla tras otra”, la película del año

“Una batalla tras otra” generó 200 millones de dólares en la taquilla global, y se convirtió así en el trabajo más convocante de Paul Thomas Anderson en toda su carrera. Además, está en los primeros puestos de la mayoría de las listas de “lo mejor de 2025” de medios nacionales e internacionales. Sólo por nombrar algunos ejemplos, aparece en primer lugar en Rolling Stone y OtrosCines, segunda en el New York Times, y tercera en Variety. En Letterboxd, uno de los medios y redes sociales más populares para reseñar películas, figura tercera entre las mejores rankeadas del año por los usuarios.

Por supuesto, la buena respuesta a la película tuvo su correlato también en la temporada de premios. Ya desde los Premios Gotham (que entrega el cine independiente) se consagró como “Mejor película”. En los Globos de Oro se quedó con los reconocimientos a “Mejor película de comedia o musical”, “Mejor guion”, “Mejor dirección” y “Mejor actriz de reparto” (Teyana Taylor). Más tarde, en los Premios de la Academia Británica de Cine (Bafta), ganó seis estatuillas, incluida la de mejor película, dirección y guion adaptado. Y finalmente se consagró como la gran ganadora en los premios Oscar 2026.

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