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Triple apertura del Mundial con Katy Perry, Maná, J Balvin, Michael Bublé y más

Habrá shows inaugurales en Estados Unidos, México y Canadá. También actuarán Alanis Morissette, Anitta, Lila Downs, Belinda, Alejandro Fernández y Los Ángeles Azules, entre otros

10 de mayo 2026 · 19:12hs
Triple apertura del Mundial con Katy Perry, Maná, J Balvin, Michael Bublé y más

Por primera vez, el Mundial de fútbol 2026 tendrá tres países anfitriones. Y también tres shows inaugurales, en los que gran cantidad de artistas serán los protagonistas de poner al público a cantar y a bailar antes de empiece a rodar la pelota.

El 11 de junio, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, tocarán Maná, J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Tyla, Danny Ocean, Los Ángeles Azules y Lila Downs. Un día después, Katy Perry actuará en el SoFi Stadium de Inglewood, California, para encabezar la ceremonia en el marco del primer partido de este Mundial en Estados Unidos, donde también estarán Anitta y los raperos Future, Lisa y Rema. El debut de Canadá contra Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto estará precedido por los shows de Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna, Vegedream y el DJ Sanjoy.

>> Leer más: Figuritas del Mundial 2026: "De cada 10 kioscos solo 2 las tienen", advierten comerciantes

La Fifa dio a conocer el programa de los espectáculos previos a los encuentros en cada uno de los países donde se realiza el Mundial.

México y Sudáfrica disputarán el primer encuentro de todo el certamen. “México dará inicio al mayor espectáculo del mundo con una ceremonia inaugural sin precedentes. La cultura mexicana ocupará un lugar central 90 minutos antes del inicio del partido a través de la música, la danza y el arte, con la participación de talentos indígenas y artistas folclóricos”, indicó la Fifa en un comunicado.

Está previsto que las ceremonias comiencen 90 minutos antes del saque inicial.

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