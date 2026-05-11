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El mensaje del Pity Álvarez tras su show en Rosario: "Contento de saber que fueron muchas familias"

Luego de dar un show después de diez años, el cantante compartió un video en redes sociales en el que agradeció y confirmó su próximo show en Mendoza.

11 de mayo 2026 · 10:04hs
Pity Álvarez volvió a Rosario y agradeció el cariño de más de 25 mil fanáticos

Pity Álvarez volvió a Rosario y agradeció el cariño de más de 25 mil fanáticos

Pity Álvarez volvió a Rosario este sábado 9 de mayo con un recital en el Autódromo Juan Manuel Fangio. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados convocó a miles de fanáticos de distintas generaciones en una noche inolvidable, en la que repasó algunas de las canciones más populares de su carrera. A pocas horas del show, el cantante se expresó en sus redes sociales y agradeció el apoyo del público rosarino.

Tras diez años de ausencia en la ciudad, el músico volvió a encontrarse con más de 25 mil personas que colmaron el predio del autódromo. Durante casi tres horas, interpretó clásicos como "Me gustas mucho", "Fuego" y "Nunca quise". Además, aprovechó la noche para anunciar su próximo show en Mendoza.

Es así como, todavía en Rosario, el cantante compartió en sus redes sociales un video post show en el que se mostró comiendo un tostado mientras agradecía tanto al público como al equipo de producción por el recibimiento. En el mismo mensaje, volvió a recordar su próxima presentación en Mendoza.

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El Pity Álvarez agradeció al público rosarino

"Hola gente, son las 10.45. Yo sigo acá en Rosario", comenzó diciendo en un video en el que se lo ve comiendo un tostado y tomando un jugo de naranja. "Uno se va enterando de algunas cositas que pasaron en el recital, que yo testeo todo el tiempo, y me pone muy contento saber que fueron muchas familias y muchos chicos chiquitos”, expresó Pity Álvarez.

El cantante destacó sobre todo la presencia de distintas generaciones entre el público: “Estaban los de siempre, nuestro público de siempre, y los chicos que vienen renovándose. Las pibitas re producidas, me encanta”.

Aún con la voz afónica por el show dijo: “Quiero agradecerles a todos los que laburaron con nosotros, tanto de nuestro lado como de las productoras locales y la que trajimos nosotros de Buenos Aires”, señaló y sumó: “La producción de un show tiene que ver con que ustedes pagan una entrada y nosotros podemos hacer terrible escenario y devolvérselos de alguna forma".

Por último, el músico confirmó su próxima presentación: “Nos vemos el 13 de junio en Mendoza. Después les voy a mandar en qué lugar vamos a estar”.

>> Leer más: Show de Pity Álvarez en el Autódromo de Rosario: todo lo que tenés que saber

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