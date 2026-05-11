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Pocos rosarinos en la selección argentina: la ciudad pierde representantes en el Mundial

El talento de los futbolistas nacidos en Rosario marcó históricamente su presencia en la Copa del Mundo, aunque en esta edición

11 de mayo 2026 · 12:21hs
Los rosarinos Lionel Messi y Giovani Lo Celso están en la prelista de Scaloni.

AP

Los rosarinos Lionel Messi y Giovani Lo Celso están en la prelista de Scaloni.

Rosario vive y respira fútbol en cada esquina de la ciudad, por lo que es reconocida como una de las principales fuentes de talento del país. A pesar de haber contado con tres futbolistas campeones en el Mundial de Qatar 2022, solamente dos rosarinos forman parte de la prelista de Lionel Scaloni para esta Copa del Mundo 2026.

Si bien Lionel Messi disputará su sexto Mundial y es la máxima figura del fútbol rosarino, el retiro de Ángel Di María de la selección argentina significó una gran pérdida, no solamente por su rol de referente, sino como representante de la ciudad.

La renovación de varios nombres de la lista marcó también la salida de otros jugadores, que luego de la consagración en Qatar tomaron diferentes rumbos y perdieron lugar en la consideración de Scaloni, como es el caso de Ángel Correa.

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Lionel Scaloni entregó la prelista de la selección argentina para el Mundial.

Lionel Scaloni entregó la prelista de la selección argentina para el Mundial.

Por otro lado, Giovani Lo Celso es el único rosarino que acompaña a Messi en esta prelista y buscará ser convocado a su segunda Copa del Mundo, después de no haber sumado minutos con Jorge Sampaoli en Rusia 2018. El surgido en Central se perdió la cita mundialista pasada por una lesión a pocas semanas del inicio, por lo que buscará hacer su debut en la máxima competencia.

Los dos rosarinos de la selección argentina

Lionel Messi y Giovani Lo Celso son los únicos dos futbolistas nacidos en Rosario que se metieron en la prelista de 55 jugadores que confirmó Scaloni, aunque ambos quedarían también dentro de la nómina definitiva de 26 nombres que viajarán a Estados Unidos para disputar el Mundial.

El capitán de la selección será el máximo referente del plantel y aseguró que esta será su “última Copa del Mundo”, aunque nunca confirmó cuándo se retirará del fútbol y mantiene contrato con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028.

>> Leer más: Messi sobre el Mundial 2026: "Delante de nosotros hay otros favoritos que llegan mejor"

En tanto, Lo Celso, que acaba de cumplir 30 años el pasado 9 de abril, quiere tener finalmente su oportunidad en un Mundial tras dos desilusiones. A pesar de haber sido convocado en 2018, fue uno de los pocos jugadores que no sumó minutos, y las lesiones lo marginaron de su máximo sueño en 2022, por lo que todavía no hizo su estreno mundialista.

El "otro rosarino" que irá al Mundial

Además de Messi y Lo Celso, se espera que haya otro rosarino en la Copa del Mundo, pero representando a otra selección. Hernán Galíndez, arquero de Huracán surgido de las inferiores de Central, es uno de los referentes de Ecuador y, de no mediar inconvenientes, será convocado por otro rosarino: su entrenador Sebastián Beccacece.

El guardameta del Globo vivió más de 12 años en Ecuador y desde 2021 viste los colores de la selección tricolor, con la que ya disputó el pasado Mundial de Qatar y portó en varias ocasiones la cinta de capitán.

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Galíndez viajará a su segundo Mundial con la selección de Ecuador.

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