Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central El accidente ocurrió en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del barrio Kentucky, en Funes 10 de mayo 2026 · 22:16hs

Imagen: El Roldanense.com

Una mujer de Roldán que iba a la cancha de Rosario Central junto a su pareja murió al mediodía de este domingo tras protagonizar un vuelco en la autopista Rosario-Córdoba.

La pareja salió en una camioneta Dodge del barrio abierto residencial Tierra de Sueños 3, de Roldán, rumbo al Gigante de Arroyito por la autopista Rosario-Córdoba. Al llegar a la altura del barrio Kentucky, en Funes, el vehículo volcó y ambos salieron despedidos.

Personal de Protección Civil de Funes se encontró con el auto volcado, mientras que los dos ocupantes habían sido despedidos del habitáculo. Realizaron tareas de rescate, asistencia y estabilización de las víctimas, quienes posteriormente fueron trasladadas al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en código rojo por unidades del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), según reportó el portal El Roldanense.

La mujer, de 66 años, falleció en el Heca, mientras que el hombre, de 68 años, continuaba internado.