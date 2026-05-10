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Pullaro inauguró la renovación de avenida Rouillón, obra clave para la conectividad del oeste rosarino

La obra fue financiada por la provincia a través del Acuerdo Rosario con la Municipalidad y fue habilitada este domingo

10 de mayo 2026 · 15:38hs
Inauguraron los cambios de avenida Rouillón. 

Inauguraron los cambios de avenida Rouillón. 

El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin encabezaron este domingo la inauguración de la transformación integral de avenida Rouillón, en el tramo comprendido entre avenida Pellegrini y 27 de Febrero, una obra estratégica para el oeste rosarino que fue financiada por el gobierno de Santa Fe a través del Acuerdo Rosario y ejecutada de manera conjunta con la Municipalidad.

La actividad contó con la participación de funcionarios provinciales y municipales, además de vecinos y vecinas de la zona, y culminó con una jornada recreativa y dispositivos territoriales sobre la renovada traza urbana. También estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale; y el concejal Damián Pullaro, entre otros.

La intervención permitió transformar 11 cuadras de uno de los corredores más importantes del oeste de la ciudad. Los trabajos incluyeron la construcción de doble calzada de hormigón, cantero central, nuevas veredas y ciclovías en ambos sentidos, además de iluminación LED y señalización integral.

Uno de los aspectos más relevantes de la obra fue la ejecución de desagües pluviales entubados, que permitieron eliminar zanjas a cielo abierto y mejorar de manera sustancial las condiciones de seguridad, circulación y calidad urbana para más de 2.600 familias beneficiadas de manera directa.

Durante el acto, Pullaro destacó el impacto de la obra para un sector históricamente relegado de Rosario y sostuvo que “la ciudad está cambiando, la ciudad está renaciendo, la ciudad está siendo la que nosotros queríamos”. Además, remarcó que la intervención fue posible a partir de un trabajo conjunto entre Provincia y Municipio.

>>Leer más: Reconocen a Pullaro por las políticas de seguridad que reactivan Rosario y fortalecen la apuesta empresaria

“Estamos muy contentos de estar inaugurando esta obra muy importante para este sector de la ciudad junto al intendente Pablo Javkin. Los vecinos están felices. Algunos dicen que esperaron 50 o 60 años esta obra y ahora finalmente la van a tener”, afirmó el gobernador.

El mandatario provincial reconoció el contexto económico complejo que atraviesa el país y aseguró que la Provincia decidió sostener la inversión pública como herramienta de desarrollo e igualdad. “No es fácil hoy administrar y asignar recursos a la obra pública que estamos haciendo en toda la provincia, porque es un momento muy difícil de la economía. Pero lo hacemos convencidos de que la obra pública genera igualdad”, señaló.

En otro tramo de sus declaraciones, Pullaro vinculó la recuperación urbana del oeste rosarino con la mejora de los indicadores de seguridad. “Hace años esta zona estaba abandonada y hoy estamos trabajando juntos. Bajamos de manera muy importante la violencia y el delito. Tenemos cuatro o cinco veces menos violencia que antes y eso se refleja también en cómo empieza a cambiar la ciudad”, expresó.

El gobernador cuestionó la falta de financiamiento nacional para infraestructura y remarcó el esfuerzo de la provincia para sostener las obras. “Con un gobierno nacional que nos abandonó, seguimos haciendo obras y vamos a cumplir. Nación cortó todo lo que podía cortar, incluso recursos que por ley le corresponden a Santa Fe, pero nosotros nos estamos arreglando porque tenemos una provincia ordenada y equilibrada fiscalmente”, indicó.

Y agregó: “Estamos poniendo el cuerpo en un momento muy duro de la Argentina, pero sentimos que Santa Fe está un poquito mejor. Y si la economía arranca, Santa Fe va a ser imparable”.

Proceso histórico

Por su parte, Javkin destacó que la transformación de avenida Rouillón formó parte de un proceso de recuperación integral del oeste rosarino y sostuvo que la obra saldó una deuda histórica con los vecinos del sector.

“Este barrio esperó décadas esta obra. Cuando vinimos con el gobernador a recorrer esta avenida dijimos que en el primer semestre de 2026 la íbamos a estar inaugurando, y acá está la avenida Rouillón”, afirmó el intendente.

La renovación integral de avenida Rouillón se sumó a otras intervenciones que Provincia y Municipio ejecutan en Rosario en materia de pavimento, desagües, iluminación y recuperación del espacio público, en una etapa marcada por una fuerte inversión en infraestructura urbana.

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