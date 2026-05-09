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La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

El apuntado como jefe de la organización, Leandro "Gordo" Vilches, había calificado de "títeres" a los jóvenes que cometían ataques bajo sus órdenes

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

9 de mayo 2026 · 16:01hs
La fugaz carrera criminal del Hormiga

Foto: Marcelo Bustamante.

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio.
La fugaz carrera criminal del Hormiga

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Entre mayo y junio de 2023, Osmar "Hormiga" Benítez, entonces de 23 años, estuvo detrás de una saga de ataques que dejaron a una mujer asesinada y varios heridos. Todo lo hizo, de acuerdo a la Justicia, bajo las órdenes de un hombre preso en una cárcel federal desde la que comandaba a "La Mafilia", una banda criminal que operó con violencia en distintos barrios de Rosario. Por eso este miércoles aceptó, en un procedimiento abreviado, haber pertenecido a una asociación ilícita, cometer un homicidio y cinco tentativas, y fue condenado a 29 años y seis meses de prisión.

La corta carrera criminal del Hormiga también podrá ser calificada como precaria. En el homicidio por el que fue condenado lo habían mandado a matar a una mujer, pero le erró y acabó por equivocación con la vida de una joven que tomaba mates con quien era el objetivo del ataque. Los días siguientes, falló junto a sus cómplices en los otros cinco asesinatos que debía concretar. Finalmente fue detenido el 9 de junio de 2023 y en su celular los investigadores hallaron evidencia de la connivencia de las fuerzas de seguridad con la banda. “Pillo que va a haber allanamiento de Gendarmería”, le avisó Hormiga a un cómplice en medio de aquella saga violenta.

De acuerdo a la causa por asociación ilícita, Hormiga no era más que un soldado de La Mafilia, como se autodenominó una banda manejada principalmente desde la cárcel federal de Rawson por Leandro “Gordo” Vilches. Estaba integrada por viejos conocidos del hampa local como el propio Vilches, condenado en 2018 como miembro de Los Monos, quien luego se desprendió de esa organización para acercarse a nuevas generaciones con referentes como Lisandro “Limón” Contreras y Pablo Nicolás Camino. Todo, parte de un entramado que tuvo en las cárceles provinciales y federales una usina de la violencia que sacudió a Rosario para propiciar una reconfiguración del crimen organizado.

>> Leer más: "La Mafilia", un sello para cometer crímenes y balaceras en nombre del Gordo Vilches

"Títere" de La Mafilia

Vilches, de acuerdo a información surgida de comunicaciones telefónicas expuestas en audiencias, fue claro al describir a los estratos más bajos de su organización: “Tengo una banda de títeres que se mueven a mis órdenes”. Uno de esos títeres era Hormiga Benítez, quien el 3 de mayo de 2023 acabó por error con la vida de Micaela Gómez. Desde la cárcel, otro miembro de la banda llamado Juan Antonio “Codito” Gómez le dio las indicaciones para matar a Yolanda N., a quien encontraría en la zona de Einstein al 7200, barrio Empalme Graneros. Al llegar, junto a otra persona no identificada, Hormiga empezó a disparar contra la casa sin bajarse de la moto. La mayoría de disparos dieron en Micaela, que tenía 28 años y murió minutos después en el Policlínico San Martín por heridas de bala en la cabeza. Yolanda, en tanto, sobrevivió al ataque pero fue herida en una pierna.

>> Leer más: "En cualquier momento me matan": el dramático anticipo de una joven vinculada a una banda criminal

A Yolanda N. la querían matar porque Codito Gómez la señalaba como entregadora de Jorge Daniel “Porteño” Camargo, un miembro de La Mafilia asesinado semanas antes, el 8 de abril de 2023, en la misma cuadra de Einstein al 7200. Porteño arreglaba una bicicleta junto a su pareja, Daiana Becerra, amiga de Yolanda, cuando fue acribillado. Luego del asesinato su novia empezó a temer por su vida. “En cualquier momento me matan”, le había dicho por mensajes a una ex pareja, en conversaciones conocidas luego de que entregara su celular a la Justicia tras el crimen de Porteño. En ese aparato surgieron evidencias que sirvieron para precipitar la desarticulación de La Mafilia y la imputación por asociación ilícita.

Tal vez por ese mismo motivo fue asesinada en un crimen a traición ocurrido horas antes de que los miembros de la banda fueran imputados. El 1º de julio de 2023, un hombre preso en la cárcel de Coronda le pidió a Daiana que fuera a una vivienda de la zona oeste para dejar un mensaje intimidatorio. La mujer se tomó un remís junto a su hija menor, pasaron a buscar a un hombre en Uruguay y Lavalle, y llegaron hasta Rueda al 3900. Allí Daiana y el hombre bajaron y se metieron en un pasillo. Finalmente, la persona que la mujer pasó a buscar la mató a balazos. El recluso que le había hecho el pedido fue Facundo “Cabra” Moreira, luego imputado por femicidio y como miembro de La Mafilia.

Homicidio y tentativas

Aquella saga violenta que tuvo a Hormiga como gatillero de la banda derivó en la acusación por cinco tentativas de homicidio. El primer hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 cuando, según los fiscales, por orden del Gordo Vilches, fue con otras dos personas a una casa de Islas Malvinas al 3200, en San Lorenzo, adonde llegaron en un auto y con tres armas con intención de matar a una persona. Patearon la puerta de la casa y balearon a la víctima delante de su hija. Ese mismo día, horas después, fueron en moto a una casa de Benito Juárez al 1200, Rosario. Hormiga manejaba y fue su acompañante el que bajó armado, dejó una nota por debajo de la puerta y comenzó a disparar provocando heridas de gravedad en Rodolfo B., que estaba en la vivienda.

>> Leer más: Dos policías presos por colaborar con la violenta organización "La Mafilia"

Cinco días después, Hormiga persiguió en moto a un Renault 19 por Génova a la altura de Colombres y se acercó al auto para que su acompañante pudiera disparar contra el conductor, Martín Pedro S., que resultó herido en el pecho, el cuello y la cabeza, pero sobrevivió. Las otras dos tentativas de homicidio que le atribuyeron fueron dos hechos ocurridos el 24 de mayo y el 1º de junio, uno en Pérez y otro en Rosario, contra personas que lograron zafar de los balazos.

Todos esos hechos fueron considerados como parte de las actividades de la asociación ilícita, delito que a Hormiga Benítez la Fiscalía le atribuyó en carácter de miembro. “Es el encargado de ejecutar los hechos ordenados por el jefe de la organización, disparando armas de fuego contra los objetivos que identifican los organizadores de la asociación ilícita. Además realiza trabajos de inteligencia señalando inmuebles o personas de interés para la organización, de manera previa a consumar los hechos”, describieron en la acusación. Con ese cúmulo de imputaciones, el tribunal compuesto por los jueces Valeria Pedrana, Pablo Pinto y Paola Aguirre homologaron el acuerdo abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la defensa de Hormiga, por el cual fue condenado a 29 años y medio de prisión.

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