Después de haber sido dado de alta, Darío Barassi volvió a ser internado de urgencia

“ La herida de la cirugía estaba haciendo una reacción alérgica y como tuve fiebre no se dudó y a darle antibiótico endovenoso al gordi. Está calmo, controlado y sin riesgo alguno. Paciencia nomás”, contó el intérprete y animador de televisión en un posteo con el que trató de llevar tranquilidad a su legión de fans, que ni bien se enteraron que había sido internado expresaron su preocupación con una catarata de comentarios en Instagram .

“Me acaban de dejar que diga diez palabras. Y, si bien suena rara, ronca, cansada, la voz está y yo no puedo más de agradecimiento y emoción” , siguió su relato Barassi, y añadió: Lo que más odio de estar internado un rato más y de no hablar es lo que extraño estar y jugar con estas dos criaturas” . Se refirió a sus hijas, Emilia e Inés, que tuvo con Lucía Gómez Centurión, a quienes mostró en una foto.

Barassi, en su diálogo con sus seguidores vía Instagram, había adelantado que la evolución de su cuadro médico no iba a ser sencilla. “Tengo que estar 15 días aproximadamente muy en silencio, por eso lamentablemente no puedo seguir haciendo el programa”, contó en un posteo anterior, y, en relación a su continuidad en la pantalla televisiva, reveló: “Me quedan igual algunos programas grabados, pero a otros no llegué”.

Horas antes, no obstante, Ángel de Brito, el conductor del programa de chimentos de América "LAM", había anticipado que Leandro "Chino” Leunis sería a reemplazarlo en la conducción de "Ahora caigo". Fue el propio Barassi, también a través de las redes sociales, confirmó la especie: “Le mando un beso al Chno porque vino a bancar el programa. Lo va a hacer propio y la va a romper toda porque es el número uno”, señaló.

También anticipó que en unas semanas volverá a pasar por el quirófano para operarse una hernia umbilical. “Me voy a sacar las tetas, la papada, me voy a poner botox... no sé si me van a reconocer cuando vuelva”, contó con su habitual buen humor.