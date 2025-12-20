De San Lorenzo a la televisión nacional: quién es la cantante que brilló en"Bienvenidos a Ganar"

Con tan solo 19 años, Francesca Tombolini mostró su talento en un escenario de alcance nacional y logró consagrarse como ganadora

“Bienvenidos a Ganar” es un ciclo que se emite por la pantalla de Canal 9 en el que, noche a noche, se presentan talentos de todo el país con el objetivo de ganar una suma millonaria. Entre las finalistas del programa se destacó una joven de San Lorenzo que fue superando etapas y demostrando su talento sobre el escenario en cada una de sus presentaciones.

El ciclo, conducido por Laurita Fernández, tuvo a lo largo del tiempo numerosos ganadores de etapas y participantes destacados. Además, cuenta con la participación de coaches y jurados, y recibe artistas de todas las regiones del país.

En este marco, una cantante oriunda de San Lorenzo cautivó con su imponente voz a los jurados y logró ganar cinco programas consecutivos , lo que le permitió acceder a la súper final y avanzar luego a la finalísima del certamen. Se trata de Francesca Tombolini , una joven que con apenas 19 años que logró mostrar su talento en un escenario de alcance nacional.

Francesca tiene sus propias canciones en distintas plataformas y una banda con la que toca en vivo en distintos conciertos y fiestas en Santa Fe. “Hace mucho tiempo que la vengo luchando y que me dedico a esto, entonces poder haber llegado a un escenario de alcance nacional, es un honor, porque me quiero dedicar a esto para toda la vida”, contó en diálogo con este medio.

Si bien no se consagró campeona de la finalísima, su participación le permitió proyectarse a nivel nacional. En diálogo con La Capital, compartió su experiencia y dio a conocer sus proyectos a futuro.

Embed View this post on Instagram A post shared by FRANCESCA (@francescatombolinii)

>> Leer más: Chano reflexionó sobre las adicciones: "Sentía culpa por un montón de daño que había hecho"

El apoyo de su familia y sus inicios en la música

La historia de Francesca Tombolini con el canto comenzó desde muy pequeña y está profundamente ligada a su entorno familiar. “Mi mamá canta, toca el piano y la guitarra. Mi papá toca el saxo”, contó en diálogo con este medio.

“Desde muy chiquitita la música sonó en mi casa, siempre fue algo que estuvo presente”, recordó. Fue así como a los cinco años tomó su primera clase de canto y, con el tiempo, sumó guitarra y piano.

En este sentido, relató que el apoyo de su familia fue clave para su debut en el programa "Bienvenidos a Ganar". De hecho, fueron ellos quienes la alentaron a sumarse al ciclo y la acompañaron en su viaje a Buenos Aires. “Ellos siempre están ahí acompañando, la verdad que soy muy afortunada de tenerlos”, destacó.

Un paso intenso y lleno de aprendizajes

Francesca ganó una súper final después de haber superado cinco programas consecutivos. Sin embargo, cuando viajó a Buenos Aires no esperaba que ese fuera el resultado. “Fuimos con un bolsito cada uno, ni siquiera llevamos valija porque pensábamos volvernos en el día”, contó sobre el viaje que emprendió junto a su papá, su mamá y su abuela.

“Nos enterábamos todo a último momento”, relató y describió la experiencia como “loquísima”. Entre risas, comentó: “En un momento tuvimos que salir a comprar medias, porque ya no teníamos más ropa”.

Cada paso dentro del certamen fue una sorpresa. “Fue como estar soñando despierta”, reveló. Aun así, Francesca decidió enfocarse en disfrutar el proceso y no perder de vista la gran oportunidad que tenía frente a sus ojos. “No estaba pensando en qué podía llegar a pasar y eso hizo que las ansiedades no me carcoman la cabeza y que pueda disfrutar el momento y soltarme también, que es algo que a mí me costaba mucho”, confesó.

Aunque no se consagró campeona de la finalísima, Francesca aseguró que el mayor premio fue el aprendizaje. “No hay premio mayor que haber aprendido todo lo que aprendí los días que estuve allá”, sostuvo. La experiencia, según relató, “fue como estar en una escuela". "Conocés un montón y eso te da muchísima experiencia”, comentó.

Francesca destacó que el intercambio con otros participantes y las devoluciones de jurados, coaches y producción también fueron fundamentales en su crecimiento artístico. Además, la experiencia tuvo un valor especial por lo que significó representar a su ciudad. “Poder haber llegado a un escenario de alcance nacional es un honor”, afirmó.

>> Leer más: Circo Ánima lanza una colecta solidaria de juguetes junto a la Fundación Integrarte

Sus futuros proyectos: música propia y escenarios

Con el cierre del año, Francesca ya proyecta nuevos desafíos. En lo que viene de 2026, busca “sacar mucha más música propia”.

Francesca quiere seguir tocando con su banda y con su tributo a Shakira, una de las facetas que más disfruta. “Tocar en vivo es de las cosas que más me gustan y más me divierten”, aseguró.

Con la mirada puesta en el futuro, resumió su objetivo principal: “Seguir creciendo, seguir formándome como artista y seguir mejorando en el canto, en la actuación, en el baile, en todas las áreas, en los instrumentos".