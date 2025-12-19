Chano reflexionó sobre las adicciones: "Sentía culpa por un montón de daño que había hecho"

El cantante participó del programa "Otro día perdido", donde contó cómo sobrellevó los momentos adversos y el apoyo que tuvo en esa etapa

Otra noche, otro invitado que deja declaraciones virales. El útimo programa de "Otro día perdido", conducido por Mario Pergolini, contó con la presencia de Chano . En una charla a corazón abierto, el cantante reveló el dolor del pasado por sus adicciones y el rol de los fans y su círculo más cercano para salir adelante, entre los que destacó a su novia Tamy.

Al inicio de la entrevista, el conductor lanzó una reflexión: " Es difícil manejar el éxito y manejar el fracaso". Frente a ello, el entrevistado compartió cómo transcurrió su proceso de recuperación: "Valoro que la gente me quiera. No solo me quiere y se me acercan personas fanáticas de Tan Biónica, sino gente que me dice ‘che, qué bueno que estás bien, hace tiempo que te vemos bien’. La gente se preocupa por ver cómo estoy y me pregunta por mí y por mi familia".

" El cariño es eso. No siempre se le perdona a la gente las patinadas" , agregó Pergolini.

El líder de la banda Tan Biónica no dejó pasar la oportunidad y profundizó en el papel sus seguidores en esa etapa complicada de su vida: "Cuando vos me decías lo del cariño de la gente, recién pensaba que tal vez hice todo lo posible para que eso no pase. En muchos momentos me mostré como una persona soberbia o mostré una cara mía que no es la que tengo" .

Además, expresó las secuelas que le generaron en sus actitudes hacia el resto: "Por momentos tuve mis picos de popularidad y de locura también motorizados por problemas de adicción".

Por otro lado, reveló el antes y después de las adicciones y cómo repercutió en sus seres queridos: "Sentía culpa por un montón de daño que había hecho. Después empecé a entender que yo no tenía que sentir culpa porque cuando yo comencé a probar sustancias y cosas así, a mí nadie me dijo todo el daño que yo iba a provocar. Nadie me dijo ‘che, probá esto que tu vida se va a convertir en algo ingobernable, que vas a lastimar a tu madre, a tus hermanos, a tu familia’". Para finalizar, sumó: "Ahora sé que tengo la responsabilidad de ser una mejor persona porque tengo las herramientas".

Pergolini valoró la confesión de Chano y la enseñanza que deja para los demás: "Poder contarlo y decir ‘también se puede cambiar’ es súper bueno. Contribuye tanto como el daño que se hace uno mismo. Estas palabras de superación, de volver a verte en un estadio lleno y juntar a tus amigos también es el mensaje que estás dando".

chano pergolini

Chano habló sobre su novia Tamy y cómo "le salvó la vida"

Santiago Moreno Charpentier adempas habló su pareja Tamy, con quien lleva más de tres años juntos y nunca mostró su cara. "Es una persona que me hace muy feliz, que salvó mi vida en una situación que no vale la pena contar, pero salvó mi vida", confesó Chano.

Por otro lado, el artista comentó cómo surgió su relación: "Al principio sentí como que el destino me la puso, no es que me enamoré perdidamente y dije ‘esta es la mujer de mi vida’. Sentí que alguien la puso ahí y empecé a conocerla, a quererla y darme cuenta de la mujer increíble que es y que es el amor de mi vida".

También, aseguró la razón por la que nunca se mostraron juntos públicamente: "Nadie le conoce la cara. Aprendí con los años, tuve parejas mediáticas y todas esas cosas de las redes. Con ella no pasa nada de eso, no quiere tener protagonismo de nada".