Refuncionalizan el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo

Comenzaron en San Lorenzo los trabajos de refuncionalización del Hospital Granaderos a Caballos, con una primera etapa enfocada en la renovación integral del área de guardia para fortalecer la atención de urgencias y mejorar las condiciones de uso para profesionales y pacientes.

Las tareas se pusieron en marcha este jueves durante una recorrida encabezada por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, junto a autoridades provinciales, municipales y del efector. La intervención forma parte de un a planificación destinada a reforzar la capacidad de respuesta del hospital ante la creciente demanda de la región. “La primera intervención es en la guardia, un lugar sumamente necesario para lograr mayor funcionalidad en un hospital que necesitaba estas mejoras para seguir dando respuesta a los vecinos”, señaló Ciancio.

La ministra explicó que los trabajos pudieron iniciarse luego de reformular el proceso licitatorio. “ Hubo demoras vinculadas a los presupuestos presentados por las empresas , pero hoy estamos en obra”, sostuvo, y destacó el esfuerzo del personal para sostener la atención durante este período: “Quizás el usuario no lo perciba, pero es enorme el trabajo para que el hospital continúe funcionando”.

En paralelo, Ciancio subrayó el proceso de transformación institucional que el efector viene atravesando en los últimos meses. “Hizo un cambio muy importante y se transformó en un hospital de puertas abiertas para recuperar el vínculo y el diálogo con la comunidad”, afirmó.

Acompañamiento de San Lorenzo

También participó el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, quien destacó la articulación entre los distintos niveles del Estado y el acompañamiento del municipio. “Para los sanlorencinos es muy importante contar con este hospital público. Desde el municipio también se aportaron recursos para acompañar su funcionamiento y dar respuesta a los vecinos”, indicó y agregó que el inicio de la obra permitirá “jerarquizar y poner en valor un hospital provincial que brinda atención a toda la región”.

El proyecto fue elaborado por la Dirección Provincial de Arquitectura del Ministerio de Salud y contempla una inversión superior a los 223 millones de pesos. La obra incluye mejoras en el ingreso ambulatorio, el sector de admisión y triage, enfermería, consultorios y baños públicos, con el objetivo de optimizar el acceso, ordenar la circulación interna e implementar de manera integral el sistema de clasificación de pacientes.

El director provincial de Arquitectura, Lisandro Vaccaro, detalló que la primera etapa permitirá recuperar el histórico ingreso de la guardia e incorporar servicios que hoy no existen en ese sector. “Se generarán baños públicos para este ingreso y nuevos espacios más cómodos para los usuarios, como una sala de espera”, concluyó.

