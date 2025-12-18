Circo Ánima lanza una colecta solidaria de juguetes junto a la Fundación Integrarte

El espectáculo de Flavio Mendoza suma una acción solidaria e invita a los rosarinos a donar juguetes para que más niños puedan vivir una Navidad feliz

De la mano de Flavio Mendoza , Circo Ánima se encuentra en Rosario presentando “Una Mágica Navidad ”, un show para toda la familia que fusiona arte, tecnología y talento. Tras celebrar la llegada a los 20 mil espectadores, la compañía circense lanzó una colecta solidaria de juguetes junto a la Fundación Integrarte, e invita a los rosarinos a colaborar.

En vísperas de Navidad, el espectáculo encabezado por el reconocido bailarín recibe al público con funciones de miércoles a viernes en el Parque Scalabrini Ortiz (a la altura de la rotonda). Con una producción de nivel internacional, el show invita a vivir un viaje 360°, con coloridos paisajes navideños y una historia que enciende, refuerza y contagia el espíritu navideño.

En este marco, el sábado 20 y domingo 21 de diciembre, Circo Ánima junto a la Fundacion Integrarte estará recibiendo donaciones de juguetes en la carpa del circo para que todos los niños puedan vivir “Una Mágica Navidad”. Las donaciones serán recibidas una hora antes de cada función y quienes se acerquen a donar recibirán un 25% de descuento en las entradas del próximo show, “Abre tus alas”.

La fundación Integrarte funciona como puente entre organizaciones y personas que buscan transformar su vida. En sus inicios, colaboraba con la reinserción de personas en situación de calle. Comenzó su labor en 2019 y, con el paso del tiempo, amplió sus acciones hasta convertirse en un sostén clave para distintos espacios comunitarios. Actualmente acompaña de manera constante a dos comedores: Ranitas Felices , de Puente Gallego, y Las del Indu , de Granadero Baigorria. Cada mes participan en la entrega de mercadería y en fechas especiales como el inicio de clases, Navidad y el Día del Niño.

Circo Ánima en Rosario con "Una Mágica Navidad"

Bajo la dirección de Flavio Mendoza y de su empresa familiar Circo Ánima, “Una Mágica Navidad” llegó a Rosario con una propuesta de gran despliegue artístico y técnico. El espectáculo cuenta con más de 35 artistas de distintas partes del mundo, una banda musical en vivo y una impactante puesta en escena con tecnología.

Los números están acompañados por melodías pegadizas interpretadas en vivo, que crean un clima festivo único y potencian cada acto, invitando a maravillarse con la destreza y el talento de los acróbatas. Cada escena está pensada de manera minuciosa, formando parte de una verdadera obra de entretenimiento diseñada para inspirar, sorprender y cautivar a toda la familia.

Si bien el espectáculo estrenó el 28 de noviembre, las funciones continúan de miércoles a viernes a las 20, y los sábados y domingos a las 18 y 20.30, en el Parque Scalabrini Ortiz (a la altura de la rotonda). Las entradas se pueden adquirir en la boletería del circo o en la web del Circo Ánima. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tiene 30% de descuento.

Por primera vez en su historia, Mendoza presenta el mismo show de manera simultánea en tres ciudades, con un total acumulado de 200 personas trabajando entre elenco y técnica. Además de Rosario, el espectáculo puede verse en Santa Fe (en el Teatro ATE Casa España) y en Buenos Aires (Teatro Ópera). Pero la puesta local es la única que se desarrollará en una carpa de circo, la cual en este caso fue importada desde Italia y ya se puede ver instalada cerca del Barquito de Papel, lista para el inminente estreno.

“Es un mega espectáculo. Nunca existió en Argentina un show de Navidad de esta manera”, aseguró Flavio en diálogo con La Capital. Apelando a su amor por las fiestas y su voluntad de transmitir un mensaje luminoso a través del arte, en plena pandemia desarrolló un nicho que no existía en el país: los espectáculos temáticos navideños. Desde 2021, “Una mágica Navidad” ocurre cada diciembre. “Yo siempre digo que no puede dejar de pasar, tiene que estar todas las navidades”, agregó.

En el origen de la propuesta, hay un vínculo muy genuino del creador con la festividad que protagoniza y motiva el show. “A mí la Navidad siempre me fascinó desde muy chico, y de grande me sigue fascinando. Cuando empecé a crecer, vi que todo eso se iba diluyendo. Ya casi no hay decoraciones en las calles o las vidrieras, cosas que yo recuerdo muy bien de chico. Mi mamá cocinaba dos semanas antes para la Navidad. Era todo un ritual, y esperar ese día tan preciado con mucha emoción. Desde que soy papá, la Navidad se me puso más en la piel, más que nada en la cuestión de la fantasía, la magia, de armar el arbolito. Este show tiene eso. Toda la familia va a vivir esa Navidad que yo creo que todos deberíamos tener. ”, compartió Flavio.

Además de esta relación histórica con las fiestas, hay una anécdota particular de su infancia circense que encendió la chispa de “Una mágica Navidad”.

“Me acuerdo que cuando era chico, nosotros vivíamos en el circo, en un tráiler con una ventana muy chiquita. Mis viejos eran de muy bajos recursos pero ese año pudieron comprar una bicicleta usada para los cuatro hermanos. Yo miraba la ventana, miraba la bicicleta y no entendía cómo Papá Noel había hecho para meterla. Mi hermana me enganchó una noche intentando meter la bicicleta por la ventana. Y ella fue tan increíble. Mis hermanas son todas muy especiales. Esa noche, Patricia me dijo: ‘Flavio, Papá Noel trae los juguetes en miniatura y después los hace aparecer en tamaño real en las casas’. Bastó para que me diga eso y mi cabeza explotó. Salí corriendo afuera y juro que veía a Papá Noel en el cielo con su trineo”, narró Mendoza, con el mismo entusiasmo con el que su versión infantil vivió ese momento. “Creo entonces que mi deber es que los niños sientan eso”, agregó.

Si bien el espectáculo busca incentivar este universo mágico especialmente para las infancias, es para toda la familia y para todas las edades. Flavio incentiva a que los adultos se animen también a ir sin niños, y asegura que “lo van a disfrutar muchísimo”. Además de fantasía navideña, como en todo show de Mendoza hay acrobacia de alto nivel y entretenimiento de alto vuelo.

La carpa del Circo Ánima tiene una capacidad para 1600 personas, con un sector vip. Tiene una plataforma hidráulica en la parte posterior del escenario con capacidad para elevarse, ponerse en vertical, girar y detenerse. El escenario cuenta con una pasarela giratoria en la parte delantera del mismo para crear efectos visuales sorprendentes. Desde las alturas desciende un tul con proyecciones, especial para crear los ambientes mágicos.

“La verdad que la espectacularidad que tiene el show en la carpa no la logro de la misma manera en los teatros, porque son más cajas, tienen otras dimensiones, otra altura. En el circo, podemos volar muchísimo. Si bien el espectáculo es maravilloso en los tres lugares, sin dudas el circo tiene un plus. Querían que armemos la carpa en Buenos Aires, pero no, yo quería estar en Rosario”, afirmó Flavio sobre el contexto especial que tendrá la puesta local.

Temporada de verano en Rosario

Una vez finalizada la temporada de “Una mágica Navidad”, que tendrá funciones ininterrumpidas hasta el 28 de diciembre, el artista se quedará para montar “Abre tus alas”, otro gran espectáculo de Circo Ánima, y hacer temporada de verano en Rosario.

“Es inédito. Todo el mundo se va a Mar del Plata y Carlos Paz, pero yo no. Soy contrera y me funciona. Me cansa que al haber tantas ciudades maravillosas en nuestro país, el verano a nivel transcurra solo en dos a nivel espectáculo. Yo dos años estuve en Córdoba capital, en vez de Carlos Paz. Me decían que estaba loco pero fueron dos temporadas super exitosas: la primera me quedé seis meses y la segunda cinco. Me gusta experimentar y no dudo que en Rosario va a ser una temporada hermosa”, subrayó Mendoza sobre su elección histórica.

De esta manera, la ciudad tiene un espectáculo de calidad internacional para disfrutar durante los meses de temporada baja teatral. Por esto, la presencia de Circo Ánima en Rosario fue declarada de Interés Turístico Municipal, en tanto se consideró que “refuerza la elección de Rosario como polo artístico por parte de la compañía y remarca el atractivo turístico que genera Circo Ánima”.

“Toda la vida amé Rosario. Me parece una ciudad hermosa y súper turística, con un río precioso, gastronomía, hotelería. Así que dije por qué no. Le tengo muchísima fe y ya tengo muchas ganas de ir a instalarme allá. Cada vez que hago temporada, hago una pequeña mudanza. Llevo por supuesto a Dio, a los perros, todo. Creo que vamos a pasar una temporada maravillosa”, cerró Flavio.