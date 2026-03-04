IDM abrió retiros voluntarios y temen que la planta de San Lorenzo quede con apenas 30 trabajadores
La planta química de San Lorenzo adeuda salarios desde hace meses. Los empleados denuncian que la propuesta de desvinculación cubre menos del 60% de la deuda
4 de marzo 2026·16:08hs
La planta de la empresa IDM en San Lorenzo atraviesa un escenario de fuerte incertidumbre laboral en medio de un proceso de cambio accionario y un plan de retiros voluntarios que, según denuncian los trabajadores, podría derivar en una drástica reducción del personal. Actualmente la compañía emplea a unas 120 personas entre operarios, personal fuera de convenio y administrativos. Sin embargo, entre los trabajadores circula la versión de que el objetivo de la nueva conducción sería mantener apenas unos 30 operarios en actividad.
El conflicto se da además en un contexto de atraso salarial que se arrastra desde hace varios meses y que afecta a todas las áreas de la planta. “Hace meses que no cobramos nuestros salarios en tiempo y forma. Esta situación afecta a más de 120 familias que dependen de este trabajo y genera una enorme incertidumbre”, señalaron los trabajadores autoconvocados en un comunicado difundido públicamente.
Denunciaron que la empresa comenzó a adelantar pagos a algunos trabajadores mientras otros quedan excluidos, sin criterios claros ni explicaciones formales. “Esta práctica resulta arbitraria y discriminatoria y evidencia una clara intención de dividir al conjunto de los trabajadores”, indicaron.
IDM es una empresa de servicios ambientales dedicada al procesamiento de residuos químicos y a la producción de thinner y solventes. La firma fue creada por empresarios de la región y durante años estuvo controlada por cinco socios fundadores. Con el paso del tiempo, y tras el fallecimiento de varios de ellos, la propiedad quedó distribuida entre distintos herederos. De acuerdo con trabajadores de larga trayectoria, la situación comenzó a deteriorarse especialmente tras la muerte de uno de los socios que llevaba adelante la conducción empresarial.
“Ahí empezaron los problemas más serios y se profundizó la crisis de la empresa”, explicó Damián Traversa, trabajador de la planta con 30 años de antigüedad.
Según relataron los trabajadores, en enero comenzaron a trascender versiones sobre la venta de IDM a un grupo inversor identificado como Caterina Group, aunque hasta el momento no hubo información oficial detallada sobre los nuevos accionistas. Entre los trabajadores también circula la versión de que detrás de la operación podría estar vinculado el Grupo Pelco, una firma del mismo sector que cuenta con instalaciones de procesamiento en Timbúes. Según indicaron, los nuevos directivos asumirían formalmente el control de la empresa en los próximos días, en el marco de un período de transición.
En ese contexto, trabajadores de la planta comenzaron a recibir mensajes informando la apertura de un plan de retiros voluntarios dirigido a un grupo específico, fundamentalmente los de mayor antigüedad. La propuesta combina el pago de la deuda salarial acumulada con una compensación adicional. Sin embargo, según denuncian los trabajadores, el monto total ofrecido no alcanza al 60% de lo que la empresa adeuda.
“El acuerdo que ofrecen incluye la deuda, pero aun así no llega al 60% de lo que nos deben y además lo pagarían en seis meses”, explicó Traversa, quien también comentó que la difícil situación económica, meses sin cobrar salario, lleva a que varios trabajadores evalúen aceptar la propuesta: “Muchos se están sumando porque necesitan una salida”.
Al mismo tiempo, entre los trabajadores crece la preocupación por posibles presiones para aceptar los acuerdos. Según señalan, circula la advertencia de que quienes rechacen el retiro podrían quedar en una situación más desfavorable para reclamar judicialmente.
El deterioro de la situación laboral comenzó a evidenciarse en septiembre del año pasado, cuando la empresa modificó el esquema de trabajo. Hasta entonces los operarios cumplían turnos rotativos de 12 horas, pero luego pasaron a jornadas de ocho horas con un sistema de tres semanas de trabajo y una semana de suspensión. Ese cambio implicó una fuerte reducción de los ingresos, ya que las semanas suspendidas no se pagaban. En octubre comenzaron los atrasos en los sueldos, primero con pagos parciales y luego con interrupciones más prolongadas.
“Pagaban en cuotas y nunca el salario completo. Después directamente dejaron de pagar”, explicó Traversa.
Ante esa situación, el gremio químico intervino y se firmó un acta acuerdo en el Ministerio de Trabajo para establecer un cronograma de pagos semanales, aunque los trabajadores aseguran que el compromiso no se cumplió.
A la crisis salarial se sumó recientemente la suspensión de la obra social por falta de pago de aportes, lo que agravó aún más la situación de los trabajadores. “Hace unos 20 días nos suspendieron la cobertura médica”, precisó Traversa.
Noticias relacionadas
Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo
La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA
El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales
Se agrava la crisis de la industria metalúrgica en la región
Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega
El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde
Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha
Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha
Lo último
Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto
Ley de glaciares: ambientalistas y mineras tendrán dos audiencias públicas a finales de marzo
Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas
Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas
Ante la paralización por falta de pago por parte de Nación, Pullaro pidió su traspaso para completar el 28% restante. "Apenas nos den el visto bueno, retomamos de inmediato las tareas", dice la contratista
Economía
Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo
Policiales
Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen
la ciudad
La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
Política
El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa "versiones malintencionadas"
La Ciudad
"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega
El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde
Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha
Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha
La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA
Ovación
Ovación
Los dirigentes de la AFA se autoperciben dueños del fútbol y pararon la pelota
Los dirigentes de la AFA se autoperciben dueños del fútbol y pararon la pelota
Tras el "no" a Central y asumir en River, el Chacho Coudet dijo: "No vine a un cumpleaños"
Nueva cara en Bella Vista: Newell's anunció otro refuerzo para una defensa golpeada
Policiales
Policiales
Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen
Santa Fe: cuatro detenidos sospechados por robos en cuatro ciudades de la provincia
Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera en Circunvalación
Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual
La Ciudad
La Ciudad
Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas
La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
El Museo Diario La Capital abre sus puertas a las visitas guiadas para escuelas
La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse
La Ciudad
Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro
POLICIALES
Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
La Ciudad
Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
El Mundo
España responde a las amenazas de Donald Trump: "No vamos a ser cómplices"
La Ciudad
Rosario, al mando de la seguridad provincial: "Se terminó el tiempo del miedo"
La Ciudad
Con menos oferta, los alquileres en Rosario subieron un 7 por ciento en febrero
POLICIALES
San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente
Ovación
La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newell's les viene bien
La Ciudad
Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras "día y noche"
Ovación
Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega
Ovación
Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino
La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde
El Mundo
Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán
El Mundo
Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano
El Mundo
Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares
Economía
El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales
Ovación
Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones
Policiales
Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario
Política
Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU
La Ciudad
Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario