La Capital | Economía | IDM

IDM abrió retiros voluntarios y temen que la planta de San Lorenzo quede con apenas 30 trabajadores

La planta química de San Lorenzo adeuda salarios desde hace meses. Los empleados denuncian que la propuesta de desvinculación cubre menos del 60% de la deuda

4 de marzo 2026 · 16:08hs
Los  trabajadores protestaron en varias oportunidades frente a la planta de IDM.

Los  trabajadores protestaron en varias oportunidades frente a la planta de IDM.

La planta de la empresa IDM en San Lorenzo atraviesa un escenario de fuerte incertidumbre laboral en medio de un proceso de cambio accionario y un plan de retiros voluntarios que, según denuncian los trabajadores, podría derivar en una drástica reducción del personal. Actualmente la compañía emplea a unas 120 personas entre operarios, personal fuera de convenio y administrativos. Sin embargo, entre los trabajadores circula la versión de que el objetivo de la nueva conducción sería mantener apenas unos 30 operarios en actividad.

El conflicto se da además en un contexto de atraso salarial que se arrastra desde hace varios meses y que afecta a todas las áreas de la planta. “Hace meses que no cobramos nuestros salarios en tiempo y forma. Esta situación afecta a más de 120 familias que dependen de este trabajo y genera una enorme incertidumbre”, señalaron los trabajadores autoconvocados en un comunicado difundido públicamente.

Denunciaron que la empresa comenzó a adelantar pagos a algunos trabajadores mientras otros quedan excluidos, sin criterios claros ni explicaciones formales. “Esta práctica resulta arbitraria y discriminatoria y evidencia una clara intención de dividir al conjunto de los trabajadores”, indicaron.

IDM es una empresa de servicios ambientales dedicada al procesamiento de residuos químicos y a la producción de thinner y solventes. La firma fue creada por empresarios de la región y durante años estuvo controlada por cinco socios fundadores. Con el paso del tiempo, y tras el fallecimiento de varios de ellos, la propiedad quedó distribuida entre distintos herederos. De acuerdo con trabajadores de larga trayectoria, la situación comenzó a deteriorarse especialmente tras la muerte de uno de los socios que llevaba adelante la conducción empresarial.

“Ahí empezaron los problemas más serios y se profundizó la crisis de la empresa”, explicó Damián Traversa, trabajador de la planta con 30 años de antigüedad.

Según relataron los trabajadores, en enero comenzaron a trascender versiones sobre la venta de IDM a un grupo inversor identificado como Caterina Group, aunque hasta el momento no hubo información oficial detallada sobre los nuevos accionistas. Entre los trabajadores también circula la versión de que detrás de la operación podría estar vinculado el Grupo Pelco, una firma del mismo sector que cuenta con instalaciones de procesamiento en Timbúes. Según indicaron, los nuevos directivos asumirían formalmente el control de la empresa en los próximos días, en el marco de un período de transición.

>> Leer más: Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

Retiros voluntarios

En ese contexto, trabajadores de la planta comenzaron a recibir mensajes informando la apertura de un plan de retiros voluntarios dirigido a un grupo específico, fundamentalmente los de mayor antigüedad. La propuesta combina el pago de la deuda salarial acumulada con una compensación adicional. Sin embargo, según denuncian los trabajadores, el monto total ofrecido no alcanza al 60% de lo que la empresa adeuda.

“El acuerdo que ofrecen incluye la deuda, pero aun así no llega al 60% de lo que nos deben y además lo pagarían en seis meses”, explicó Traversa, quien también comentó que la difícil situación económica, meses sin cobrar salario, lleva a que varios trabajadores evalúen aceptar la propuesta: “Muchos se están sumando porque necesitan una salida”.

>> Leer más: Se agrava la crisis de la industria metalúrgica en la región

Al mismo tiempo, entre los trabajadores crece la preocupación por posibles presiones para aceptar los acuerdos. Según señalan, circula la advertencia de que quienes rechacen el retiro podrían quedar en una situación más desfavorable para reclamar judicialmente.

El deterioro de la situación laboral comenzó a evidenciarse en septiembre del año pasado, cuando la empresa modificó el esquema de trabajo. Hasta entonces los operarios cumplían turnos rotativos de 12 horas, pero luego pasaron a jornadas de ocho horas con un sistema de tres semanas de trabajo y una semana de suspensión. Ese cambio implicó una fuerte reducción de los ingresos, ya que las semanas suspendidas no se pagaban. En octubre comenzaron los atrasos en los sueldos, primero con pagos parciales y luego con interrupciones más prolongadas.

“Pagaban en cuotas y nunca el salario completo. Después directamente dejaron de pagar”, explicó Traversa.

idmComunicado

Ante esa situación, el gremio químico intervino y se firmó un acta acuerdo en el Ministerio de Trabajo para establecer un cronograma de pagos semanales, aunque los trabajadores aseguran que el compromiso no se cumplió.

A la crisis salarial se sumó recientemente la suspensión de la obra social por falta de pago de aportes, lo que agravó aún más la situación de los trabajadores. “Hace unos 20 días nos suspendieron la cobertura médica”, precisó Traversa.

Noticias relacionadas
Plan en Santa Fe para refinanciar deudas descontadas del sueldo a empleados públicos

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo

La suerte de Bioceres SA cambió a mediados de 2025. Ahora está en quiebra.

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA

Los bonos argentinos se hundieron en medio de una mala jornada a nivel global. Los mercados siguen alterados por el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente.

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

La actividad metalúrgica cayó durante los últimos dos años.

Se agrava la crisis de la industria metalúrgica en la región

Ver comentarios

Las más leídas

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Lo último

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Ley de glaciares: ambientalistas y mineras tendrán dos audiencias públicas a finales de marzo

Ley de glaciares: ambientalistas y mineras tendrán dos audiencias públicas a finales de marzo

Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas

Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas

Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas

Ante la paralización por falta de pago por parte de Nación, Pullaro pidió su traspaso para completar el 28% restante. "Apenas nos den el visto bueno, retomamos de inmediato las tareas", dice la contratista

Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas

Por Lucas Ameriso

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo
Economía

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen
Policiales

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
la ciudad

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa versiones malintencionadas
Política

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa "versiones malintencionadas"

El sistema está en agonía: el sector de discapacidad se moviliza en Rosario
La Ciudad

"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha

Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA

Ovación
Los dirigentes de la AFA se autoperciben dueños del fútbol y pararon la pelota

Por Luis Castro
Ovación

Los dirigentes de la AFA se autoperciben dueños del fútbol y pararon la pelota

Los dirigentes de la AFA se autoperciben dueños del fútbol y pararon la pelota

Los dirigentes de la AFA se autoperciben dueños del fútbol y pararon la pelota

Tras el no a Central y asumir en River, el Chacho Coudet dijo: No vine a un cumpleaños

Tras el "no" a Central y asumir en River, el Chacho Coudet dijo: "No vine a un cumpleaños"

Nueva cara en Bella Vista: Newells anunció otro refuerzo para una defensa golpeada

Nueva cara en Bella Vista: Newell's anunció otro refuerzo para una defensa golpeada

Policiales
Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen
Policiales

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen

Santa Fe: cuatro detenidos sospechados por robos en cuatro ciudades de la provincia

Santa Fe: cuatro detenidos sospechados por robos en cuatro ciudades de la provincia

Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera en Circunvalación

Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera en Circunvalación

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores en videos con presunta carga sexual

La Ciudad
Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

El Museo Diario La Capital abre sus puertas a las visitas guiadas para escuelas

El Museo Diario La Capital abre sus puertas a las visitas guiadas para escuelas

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro
La Ciudad

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
POLICIALES

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

España responde a las amenazas de Donald Trump: No vamos a ser cómplices
El Mundo

España responde a las amenazas de Donald Trump: "No vamos a ser cómplices"

Rosario, al mando de la seguridad provincial: Se terminó el tiempo del miedo
La Ciudad

Rosario, al mando de la seguridad provincial: "Se terminó el tiempo del miedo"

Con menos oferta, los alquileres en Rosario subieron un 7 por ciento en febrero
La Ciudad

Con menos oferta, los alquileres en Rosario subieron un 7 por ciento en febrero

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente
POLICIALES

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newells les viene bien
Ovación

La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras día y noche
La Ciudad

Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras "día y noche"

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Por Rodolfo Parody
Ovación

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán
El Mundo

Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano
El Mundo

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares
El Mundo

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales
Economía

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Por Luis Castro
Ovación

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario
Policiales

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU
Política

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el símbolo de la seguridad en Rosario
La Ciudad

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario