Cuándo son los Grammys 2026 y quiénes están nominados

La Academia premia a lo mejor de la música este primer domingo de febrero. La lista de nominados y los detalles del evento en esta nota

30 de enero 2026 · 10:11hs
La 68° ceremonia de los Grammy Award tendrá lugar el 1 de febrero de 2026

La 68° ceremonia de los Grammy Award tendrá lugar el 1 de febrero de 2026

El primer domingo de febrero está reservado para los premios Grammy , la premiación más prestigiosa dentro del mundo de la música. Se trata de la 68° ceremonia en su historia, una noche que promete presentaciones, sorpresas y glamour, y que será conducida por Trevor Noah por sexta y última vez.

Es así que este 1° de febrero la Crypto.com Arena de Los Ángeles será el punto de encuentro de decenas de artistas que se vestirán de gala con la expectativa de llevarse algún galardón a sus casas. Celebridades ya consolidadas y nuevas generaciones musicales se cruzarán en una noche siempre emocionante y llena de debate.

Durante la edición 2026, los Grammy Awards premiarán a lo que la Academia considere lo mejor de la música lanzada durante un período determinado que va desde el 31 de agosto de 2024 al 30 de agosto de 2025. Este corte de elegibilidad explica por qué algunos proyectos musicales destacados como “The Life of the Showgirl” de Taylor Swift, “Lux” de Rosalía o “Swag II” de Justin Bieber no figuran entre los nominados.

La gala de este año, además, incluirá trofeos nunca antes entregados ya que en su proceso anual de revisión, la Recording Academy decidió incorporar dos nuevas categorías. Así, también estará en juego el reconocimiento a “Best Album Cover” (Mejor Portada de Álbum) y “Best Traditional Country Album” (Mejor Álbum Country Tradicional). En esta línea, la categoría antes conocida como “Best Country Album” ahora pasará a llamarse “Best Contemporary Country Album” (Mejor Álbum Country Contemporáneo).

>>Leer más: El K-pop está a un paso de ganar un Grammy por primera vez en la historia

Cuándo y dónde ver la ceremonia de los Grammy en vivo

Como todos los años, la gala de los Grammy se transmitirá en vivo para que los amantes de la música puedan seguir la ceremonia como si estuvieran allí presentes.

En Argentina, la transmisión comenzará a las 21hs con un pre-show conducido por Lety Sahagún y Heisel Mora, donde se enfocará la llegada de los artistas y se comentarán los detalles previos al comienzo de la ceremonia. Finalmente la gala tendrá su inicio formal a las 22hs.

Los usuarios podrán disfrutar de la ceremonia a través de TNT y HBO Max, quienes ofrecerán una cobertura especial con imágenes de la alfombra roja, entrevistas exclusivas y la grabación de la ceremonia completa. Una vez finalizado el evento, quedará disponible en HBO Max durante dos semanas.

Actuaciones en los Grammy 2026

Al ser una noche en honor a la música, por supuesto que la gala estará empapada de ella. Así, entre los premios destacarán las presentaciones de diversos artistas que llevarán sus éxitos al escenario de la Crypto.com Arena.

Así, el público disfrutará de pequeños shows por parte de Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Rosé (de BLACKPINK), Tyler the Creator y Clipse & Pharrell Williams durante la ceremonia principal.

También se desplegará un segmento especial con todos los nominados a “Mejor Artista Nuevo”, a saber, Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR y The Marías.

Además, la ceremonia contará con actuaciones tributo como la de Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson (homenaje In Memoriam), Post Malone con Slash, Duff McKagan, Chad Smith y Andrew Watt (tributo a Ozzy Osbourne) y Lauryn Hill (homenaje a D’Angelo y Roberta Flack).

La músic estará presente desde la premier, con las actuaciones de Grace Potter, un ensemble con Israel Houghton, Lila Iké, Maggie Rose y Trombone Shorty, Spiritbox, Tasha Cobbs Leonard, Zara Larsson y Darren Criss.

>>Leer más: Premios Grammy 2025: todos los ganadores y los momentos más destacados de la gala

La lista completa de nominaciones a los Grammy 2026

Entre los artistas más nominados se encuentran Kendrick Lamar con 9 nominaciones, Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut con 7, y Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas y Serban Ghenea con 6. Por su parte, Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile y Tyler, the Creator tienen cinco cada uno.

Este año también aparecieron varios nominados por primera vez, como Tate McRae, Zara Larsson, Pink Pantheress, JID y Timothée Chalamet, por su trabajo en la banda sonora de “A Complete Unknown”, la biopic sobre Bob Dylan.

Todos los nominados a los Grammy 2026

Grabación del Año (Record of the Year)

  • “DtMF” – Bad Bunny
  • “Manchild” – Sabrina Carpenter
  • “Anxiety” – Doechii
  • “Wildflower” – Billie Eilish
  • “Abracadabra” – Lady Gaga
  • “Luther” – Kendrick Lamar con SZA
  • “The Subway” – Chappell Roan

Álbum del Año (Album of the Year)

  • Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
  • Swag – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • Mayhem – Lady Gaga
  • GNX – Kendrick Lamar
  • Mutt – Leon Thomas
  • Chromakopia – Tyler, the Creator

Canción del Año (Song of the Year)

  • “Abracadabra” – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
  • “Anxiety” – Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
  • “APT.” – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rosé, Bruno Mars)
  • “DtMF” – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
  • “Golden” [de KPop Demon Hunters] – EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)
  • “Luther” – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con SZA)
  • “Manchild” – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
  • “Wildflower” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor Nuevo Artista (Best New Artist)

  • Olivia Dean
  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Productor del Año, No Clásico (Producer of the Year, Non-Classical)

  • Dan Auerbach
  • Cirkut
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Compositor del Año, No Clásico (Songwriter of the Year, Non-Classical)

  • Amy Allen
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz

Mejor Interpretación Pop Soa (Best Pop Solo Performance)

  • “Daisies” — Justin Bieber
  • “Manchild” — Sabrina Carpenter
  • “Disease” — Lady Gaga
  • “The Subway” — Chappell Roan
  • “Messy” — Lola Young

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo (Best Pop Duo/Group Performance)

  • “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
  • “Golden” [de KPop Demon Hunters] – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
  • “Gabriela” – Katseye
  • “APT.” – Rosé, Bruno Mars
  • “30 for 30” – SZA con Kendrick Lamar

Mejor Álbum Vocal Pop (Best Pop Vocal Album)

  • Swag – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful – Miley Cyrus
  • Mayhem – Lady Gaga
  • I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

>>Leer más: Polémica y desnudo en los Grammy: el revelador look de Bianca Censori, esposa de Kanye West

Mejor Grabación Dance/Electrónica (Best Dance/Electronic Recording)

  • “No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak
  • “Victory Lap” — Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax
  • “Space Invader” — Kaytranada
  • “Voltage” — Skrillex
  • “End of Summer” — Tame Impala

Mejor Grabación Dance Pop (Best Dance Pop Recording)

  • “Bluest Flame” – Selena Gomez & Benny Blanco
  • “Abracadabra” — Lady Gaga
  • “Midnight Sun” – Zara Larsson
  • “Just Keep Watching” [de F1 The Movie]
  • “Illegal” – PinkPantheress

Mejor Álbum Dance/Electrónico (Best Dance/Electronic Album)

  • Eusexua — FKA Twigs
  • Ten Days — Fred Again..
  • Fancy That — PinkPantheress
  • Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
  • F** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3* — Skrillex

Mejor Interpretación de Rock (Best Rock Performance)

  • “U Should Not Be Doing That” — Amyl and the Sniffers
  • “The Emptiness Machine” — Linkin Park
  • “Never Enough” — Turnstile
  • “Mirtazapine” — Hayley Williams
  • “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning” — Yungblud con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Mejor Interpretación Metal (Best Metal Performance)

  • “Night Terror” — Dream Theater
  • “Lachryma” — Ghost
  • “Emergence” — Sleep Token
  • “Soft Spine” — Spiritbox
  • “Birds” — Turnstile

Mejor Canción de Rock (Best Rock Song)

  • “As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor & Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
  • “Caramel” – Vessel1 & Vessel2, compositores (Sleep Token)
  • “Glum” – Daniel James & Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
  • “Never Enough” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates, compositores (Turnstile)
  • “Zombie” – Dominic Harrison & Matt Schwartz, compositores (Yungblud)

Mejor Álbum de Rock (Best Rock Album)

  • Private Music — Deftones
  • I Quit — Haim
  • From Zero — Linkin Park
  • Never Enough — Turnstile
  • Idols — Yungblud

Mejor Interpretación de Música Alternativa (Best Alternative Music Performance)

  • “Everything Is Peaceful Love” — Bon Iver
  • “Alone” — The Cure
  • “Seein’ Stars” — Turnstile
  • “Mangetout” — Wet Leg
  • “Parachute” — Hayley Williams

Mejor Álbum de Música Alternativa (Best Alternative Music Album)

  • Sable, Fable – Bon Iver
  • Songs of a Lost World – The Cure
  • Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
  • Moisturizer – Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor Interpretación R&B (Best R&B Performance)

  • “Yukon” – Justin Bieber
  • “It Depends” – Chris Brown con Bryson Tiller
  • “Folded” – Kehlani
  • “Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)” – Leon Thomas
  • “Heart of a Woman” – Summer Walker

Mejor Interpretación R&B Tradicional (Best Traditional R&B Performance)

  • “Here We Are” — Durand Bernarr
  • “Uptown” — Lalah Hathaway
  • “Love You Too” — Ledisi
  • “Crybaby” — SZA
  • “Vibes Don’t Lie” — Leon Thomas

Mejor Álbum de R&B (Best R&B Album)

  • Beloved — Giveon
  • Why Not More? — Coco Jones
  • The Crown — Ledisi
  • Escape Room — Teyana Taylor
  • Mur — Leon Thomas

Mejor Interpretación de Rap (Best Rap Performance)

  • “Outside” — Cardi B
  • “Chains & Whips” — Clipse, Pusha T & Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
  • “Anxiety” — Doechii
  • “TV Off” — Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
  • “Darling, I” — Tyler, the Creator con Teezo Touchdown

>>Leer más: Bruce Springsteen lanzó una canción para protestar por los dos asesinatos en Minneapolis

Mejor Interpretación de Rap Melódico (Best Melodic Rap Performance)

  • “Proud of Me” — Fridayy con Meek Mill
  • “Wholeheartedly” — JID con Ty Dolla $ign & 6Lack
  • “Luther” — Kendrick Lamar con SZA
  • “WeMaj” — Terrace Martin & Kenyon Dixon con Rapsody
  • “Somebody Loves Me” — Partynextdoor & Drake

Mejor Canción de Rap (Best Rap Song)

  • “Anxiety” — Doechii
  • “The Birds Don’t Sing” — Clipse, Pusha T & Malice con John Legend y Voices of Fire
  • “Sticky” — Tyler, the Creator con GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
  • “TGIF” — GloRilla
  • “TV Off” — Kendrick Lamar con Lefty Gunplay

Mejor Álbum de Rap (Best Rap Album)

  • Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
  • Glorious — GloRilla
  • God Does Like Ugly — JID
  • GNX — Kendrick Lamar
  • Chromakopia — Tyler, the Creator

Mejor Interpretación de Jazz (Best Jazz Performance)

  • “Noble Rise” — Lakecia Benjamin con Immanuel Wilkins & Mark Whitfield
  • “Windows – Live” — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
  • “Peace of Mind / Dreams Come True” — Samara Joy
  • “Four” — Michael Mayo
  • “All Stars Lead to You – Live” — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth

>>Leer más: Grammy 2025: Shakira dedicó un premio a los inmigrantes y se volvió viral con Taylor Swift

Mejor Álbum Vocal de Jazz (Best Jazz Vocal Album)

  • Elemental — Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap
  • We Insist 2025! — Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell
  • Portrait — Samara Joy
  • Fly — Michael Mayo
  • Live at Vic’s Las Vegas — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth

Mejor Álbum de Jazz Alternativo

  • Honey From a Winter Stone — Ambrose Akinmusire
  • Keys to the City Volume One — Robert Glasper
  • Ride into the Sun — Brad Mehldau
  • Live-Action — Nate Smith
  • Blues Blood — Immanuel Wilkins

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

  • Wintersongs — Laila Biali
  • The Gift of Love — Jennifer Hudson
  • Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile
  • Harlequin — Lady Gaga
  • A Matter of Time — Laufey
  • The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo

  • Brightside — ARKAI
  • Ones & Twos — Gerald Clayton
  • BEATrio — Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez
  • Just Us — Bob James & Dave Koz
  • Shayan — Charu Suri

Mejor Álbum de Teatro Musical

  • Buena Vista Social Club
  • Death Becomes Her
  • Gypsy
  • Just In Time
  • Maybe Happy Ending

Mejor Interpretación/Canción Gospel

  • “Do It Again” — Kirk Franklin; Kirk Franklin, compositor
  • “Church” — Tasha Cobbs Leonard, John Legend; Anthony S. Brown, Brunes Charles, Annatoria Chitapa, Kenneth Leonard Jr., Tasha Cobbs Leonard & Jonas Myrin, compositores
  • “Still (Live)” — Jonathan McReynolds & Jamal Roberts; Britney Delagraentiss, Jonathan McReynolds, David Lamar Outing III, Orlando Joel Palmer & Terrell Demetrius Wilson, compositores
  • “Amen” — Pastor Mike Jr.; Adia Andrews, Michael McClure Jr., David Lamar Outing II & Terrell Anthony Pettus, compositores
  • “Come Jesus Come” — Cece Winans Featuring Shirley Caesar

Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea

  • “I Know a Name” — Elevation Worship, Chris Brown, Brandon Lake; Hank Bentley, Steven Furtick, Brandon Lake & Jacob Sooter, compositores
  • “Your Way’s Better” — Forrest Frank; Forrest Frank & Pera, compositores
  • “Hard Fought Hallelujah” — Brandon Lake With Jelly Roll; Chris Brown, Steven Furtick, Benjamin William Hastings, Jason Bradley Deford & Brandon Lake, compositores
  • “Headphones” — Lecrae, Killer Mike, T.I.; Tyshane Thompson, Bongo ByTheWay, Michael Render, Lecrae Moore, William Roderick Miller & Clifford Harris, compositores
  • “Amazing” — Darrel Walls, PJ Morton; PJ Morton & Darrel Walls, compositores

Mejor Álbum Gospel

  • Sunny Days — Yolanda Adams
  • Tasha — Tasha Cobbs Leonard
  • Live Breathe Fight — Tamela Mann
  • Only On The Road (Live) — Tye Tribbett
  • Heart Of Mine — Darrel Walls, PJ Morton

>>Leer más: Desde Taylor Swift hasta Coldplay: ya se conocen las canciones que suenan en "Bridgerton 4"

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea

  • Child of God II — Forrest Frank
  • Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed
  • King Of Hearts — Brandon Lake
  • Reconstruction — Lecrae
  • Let The Church Sing — Tauren Wells

Mejor Álbum de Pop Latino

  • Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
  • Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta — Karol G
  • Cancionera — Natalia Lafourcade
  • ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Urbana

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
  • Mixteip — J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
  • NAIKI — Nicki Nicole
  • EUB DELUXE — Trueno
  • SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel

Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino

  • Genes Rebeldes — Aterciopelados
  • ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
  • PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso
  • ALGORHYTHM — Los Wizzards
  • Novela — Fito Páez

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano)

  • MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
  • Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
  • Sin Rodeos — Paola Jara
  • Palabra De To’s (Seca) — Carín León
  • Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido

Mejor Álbum Tropical Latino

  • Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
  • Raíces — Gloria Estefan
  • Clásicos 1.0 — Grupo Niche
  • Bingo — Alain Pérez
  • Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa

Mejor Interpretación Global de Música

  • “EoO” — Bad Bunny
  • “Cantando en el Camino” — Ciro Hurtado
  • “JERUSALEMA” — Angélique Kidjo
  • “Inmigrante Y Que?” — Yeisy Rojas
  • “Shrini’s Dream (Live)” — Shakti
  • “Daybreak” — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

Mejor Banda Sonora para Medios Visuales (Incluye cine y televisión)

  • How to Train Your Dragon — John Powell, compositor
  • Severance: Season 2 — Theodore Shapiro, compositor
  • Sinners — Ludwig Göransson, compositor
  • Wicked — John Powell & Stephen Schwartz, compositores
  • The Wild Robot — Kris Bowers, compositor

>>Leer más: Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos

  • Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spires — Pinar Toprak, compositora
  • Helldivers 2 — Wilbert Roget II, compositor
  • Indiana Jones and the Great Circle — Gordy Haab, compositor
  • Star Wars Outlaws: Wild Card & a Pirate’s Fortune — Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget II, compositores
  • Sword of the Sea — Austin Wintory, compositor

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

  • “As Alive as You Need Me to Be” [de Tron: Ares] — Trent Reznor & Atticus Ross
  • “Golden” [de KPop Demon Hunters] — EJAE & Mark Sonnenblick
  • “I Lied to You” [de Sinners] — Ludwig Göransson & Raphael Saadiq
  • “Never Too Late” [de Elton John: Never Too Late] — Brandi Carlile, Elton John, Bernie Taupin & Andrew Watt
  • “Pale, Pale Moon” [de Sinners] — Ludwig Göransson & Brittany Howard
  • “Sinners” [de Sinners] — Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis Harrington, Tarkan Kozluklu, Kyris Mingo & Darius Povilinus

Mejor Video Musical

  • “Young Lion” — Sade
  • “Manchild” — Sabrina Carpenter
  • “So Be It” — Clipse
  • “Anxiety” — Doechii
  • “Love” — OK Go

Ver comentarios

Las más leídas

Lo último

Dejanos tu comentario
Las más leídas
