Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Spotify es una de las plataformas de música más utilizadas a nivel global y se mantiene en constante actualización con nuevas funciones que buscan atraer y sorprender a sus usuarios . En esta oportunidad, la plataforma incorporó una herramienta que permite convertirse en DJ y llevar las playlists a otro nivel.

Como si fueras un DJ desde tu casa, las canciones ya no pasan de una a otra sin más, ahora los usuarios pueden elegir cómo quieren que se realicen los cambios . Con la función “Mix”, quienes cuenten con una suscripción premium pueden personalizar sus playlists mediante transiciones propias entre canciones. No solo se pueden definir las transiciones y el tipo de mezcla, sino también el momento exacto de cada canción en el que se desea realizar el cambio.

Entre los parámetros ajustables se incluyen la duración de la transición, los modos de ecualización, la incorporación de efectos y el estilo de mezcla según el gusto personal. Una vez elegidas las transiciones, solo hay que darle play a la playlist y disfrutar de una experiencia completamente personalizada.

Además, la plataforma permite compartir el resultado final de la playlist para que quienes la escuchen lo hagan tal como fue diseñada y mezclada.

Cómo funciona "Mix" de Spotify

Mezclar a tu estilo las canciones de tus playlists de Spotify es muy sencillo. Las herramientas que brinda la plataforma son intuitivas y fáciles de usar.

Para ello, es necesarioabrir una playlist que ya esté creada o empezar una nueva. Una vez creada, hay que dirigirse a la opción de mezcla: de manera automática, la plataforma combinará las canciones a su manera. Sin embargo, también ofrece la posibilidad de personalizar cada transición.

Dentro de la sección Editar se mostrarán los dos temas que se van a mezclar. Allí es posible ajustar el volumen, el ecualizador y los efectos que se quieran aplicar. La plataforma también permite experimentar utilizando la forma de onda y el análisis de beats para encontrar el mejor punto de transición entre cada canción.

Una vez finalizada la edición, solo hay que presionar “Guardar” y disfrutar de una playlist personalizada.

Incluso se puede compartir con otros usuarios con cuenta premium o bine colaborar para queparticipen en la mexcla de las canciones.

La clave para usar "Mix" en Spotify

Para quienes no tienen mucha experiencia en el arte de mezclar, existen algunas herramientas que pueden resultar muy útiles para dar los primeros pasos.

Una de las claves para lograr una buena mezcla entre dos canciones es prestar atención a los tempos y a las tonalidades de los temas. Spotify muestra en cada canción tanto la tonalidad como los BPM (beats por minuto).

Para conseguir una transición fluida, es importante que los valores de ambas canciones sean similares. Cuando el tempo y la tonalidad están alineados, el cambio entre temas resulta más natural y agradable al oído.