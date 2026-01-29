La Capital | Zoom | Spotify

Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

La plataforma incorporó una nueva función que permiten crear transiciones personalizadas entre canciones

29 de enero 2026 · 13:27hs
Spotify permite crear playlist con transiciones personalizadas

Spotify permite crear playlist con transiciones personalizadas

Spotify es una de las plataformas de música más utilizadas a nivel global y se mantiene en constante actualización con nuevas funciones que buscan atraer y sorprender a sus usuarios. En esta oportunidad, la plataforma incorporó una herramienta que permite convertirse en DJ y llevar las playlists a otro nivel.

Como si fueras un DJ desde tu casa, las canciones ya no pasan de una a otra sin más, ahora los usuarios pueden elegir cómo quieren que se realicen los cambios. Con la función “Mix”, quienes cuenten con una suscripción premium pueden personalizar sus playlists mediante transiciones propias entre canciones. No solo se pueden definir las transiciones y el tipo de mezcla, sino también el momento exacto de cada canción en el que se desea realizar el cambio.

Entre los parámetros ajustables se incluyen la duración de la transición, los modos de ecualización, la incorporación de efectos y el estilo de mezcla según el gusto personal. Una vez elegidas las transiciones, solo hay que darle play a la playlist y disfrutar de una experiencia completamente personalizada.

Además, la plataforma permite compartir el resultado final de la playlist para que quienes la escuchen lo hagan tal como fue diseñada y mezclada.

>> Leer más: Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny le ganó a Taylor Swift como el artista más escuchado

Cómo funciona "Mix" de Spotify

Mezclar a tu estilo las canciones de tus playlists de Spotify es muy sencillo. Las herramientas que brinda la plataforma son intuitivas y fáciles de usar.

Para ello, es necesarioabrir una playlist que ya esté creada o empezar una nueva. Una vez creada, hay que dirigirse a la opción de mezcla: de manera automática, la plataforma combinará las canciones a su manera. Sin embargo, también ofrece la posibilidad de personalizar cada transición.

Dentro de la sección Editar se mostrarán los dos temas que se van a mezclar. Allí es posible ajustar el volumen, el ecualizador y los efectos que se quieran aplicar. La plataforma también permite experimentar utilizando la forma de onda y el análisis de beats para encontrar el mejor punto de transición entre cada canción.

Una vez finalizada la edición, solo hay que presionar “Guardar” y disfrutar de una playlist personalizada.

Incluso se puede compartir con otros usuarios con cuenta premium o bine colaborar para queparticipen en la mexcla de las canciones.

>> Leer más: Bruce Springsteen lanzó una canción para protestar por los dos asesinatos en Minneapolis

image

La clave para usar "Mix" en Spotify

Para quienes no tienen mucha experiencia en el arte de mezclar, existen algunas herramientas que pueden resultar muy útiles para dar los primeros pasos.

Una de las claves para lograr una buena mezcla entre dos canciones es prestar atención a los tempos y a las tonalidades de los temas. Spotify muestra en cada canción tanto la tonalidad como los BPM (beats por minuto).

Para conseguir una transición fluida, es importante que los valores de ambas canciones sean similares. Cuando el tempo y la tonalidad están alineados, el cambio entre temas resulta más natural y agradable al oído.

Noticias relacionadas
Bruce Springsteen escribió una canción en cotnra de los operativos migratorios de Donald Trump 

Bruce Springsteen lanzó una canción para protestar por los dos asesinatos en Minneapolis

Crepúsculo, el romance que marcó generaciones, vuelve a las salas de cine a 18 años de su estreno

Estrenos de cine en Rosario: la vuelta de un romance de vampiros, una comedia contagiosa y drama en medio de la isla

Fátima Florez dio detalles inéditos sobre los gustos musicales de Javier Milei

Fátima Flórez: "Hay temas de Lali que a Milei le encantan, él es un artista"

Bailando sobre hielo cuenta con 8 episodios de aproximadamente 30 minutos

Netflix: la serie romántica de patinaje sobre hielo que arrasa en su estreno

Ver comentarios

Las más leídas

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Lo último

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

El ataque ocurrió este mediodía en Alzugaray al 700. La víctima falleció en el lugar pese a la intervención del Sies. Buscan a dos sospechosos

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030
La Ciudad

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Hallan muerta a Narela Barreto: quién era la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles
Información General

Hallan muerta a Narela Barreto: quién era la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

La imputabilidad de menores: Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años
POLITICA

La imputabilidad de menores: "Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Ovación
Jorgelina Cardoso a Di María: No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos
Ovación

Jorgelina Cardoso a Di María: "No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos"

Jorgelina Cardoso a Di María: No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos

Jorgelina Cardoso a Di María: "No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos"

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Policiales
Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

La Ciudad
Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad
La Ciudad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Cococcioni y el caso Luna: Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas

Cococcioni y el caso Luna: "Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas"

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Orsi-Gómez y el progreso de Newells: Queremos representar al hincha
Ovación

Orsi-Gómez y el progreso de Newell's: "Queremos representar al hincha"

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Salud

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal
La Ciudad

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: El servicio mermó un 60 %
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: "El servicio mermó un 60 %"

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 
Política

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar
La Ciudad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar

Dos hinchas de Newells, al Heca por incidencias antes y después del partido
LA CIUDAD

Dos hinchas de Newell's, al Heca por incidencias antes y después del partido